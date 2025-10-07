ఫిజియోథెరపీ నుంచి ఈసీజీ వరకు - జంతువులకు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
పశువులకు సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు అందిస్తున్న ఎస్వీ వర్సిటీ - రైతులకు చెందిన పశువులకు ఉచిత వైద్యం, పెంపుడు జంతువులకు తక్కువ రుసుము
Super Specialty Hospital For Animals At Tirupati : తిరుపతి భక్తుల పుణ్యనగరం మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు అది మూగజీవాల ప్రాణాధారం కూడా అయింది. సాధారణంగా ఫిజియోథెరపీ, కార్డియాలజీ, స్కానింగ్, ఎక్స్రే, ఈసీజీ వంటి పరీక్షలు మనుషులకు మాత్రమే చేస్తారని మనం భావిస్తాం. కానీ అదే సదుపాయాలు ఇప్పుడు పశువులకు, పెంపుడు జంతువులకు కూడా అందుతున్నాయి. ఈ సదుపాయాలు అందిస్తున్నది తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయం (SVVU). మూగజీవాలకు సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు, ఆధునిక శస్త్రచికిత్సలు అందిస్తూ ఈ వర్సిటీ దేశంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించింది.
రైతులకు వరంగా తిరుపతి వర్సిటీ సేవలు: తమ జీవనాధారం పాడిపశువులపైనే ఆధారపడిన రైతులకు ఈ వర్సిటీ ఓ వరం. రైతుల పశువులకు, గేదెలకు, మేకలకు వైద్య సేవలు, మందులు పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. వైద్య ఖర్చులు తగ్గడంతో రైతులకు ఇది పెద్ద ఉపశమనం. అదే విధంగా, ఎన్సీసీ గుర్రాలు, ఎస్వీ జూపార్క్లోని పులులు, సింహాలు, పక్షులు వంటి జంతువులకు కూడా ప్రత్యేక వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. మానవులకు ఉన్న సౌకర్యాలు మూగజీవాలకు కూడా అందించడం ఈ సంస్థ ప్రత్యేకత.
ప్రతిరోజు 150 జంతువులకు ఓపీ సేవలు: వర్సిటీ అధికారుల వివరాల ప్రకారం ప్రతిరోజూ దాదాపు 150 జంతువులు ఓపీ సేవలు పొందుతున్నాయి. పెద్ద జంతువులు, పెంపుడు జంతువుల కోసం వేర్వేరు వార్డులు ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 6 వార్డులు ప్రస్తుతం కార్యకలాపాల్లో ఉన్నాయి. రోజుకు సగటున 6-7 శస్త్రచికిత్సలు జరుగుతున్నాయి. అవసరాన్ని బట్టి కొన్నిసార్లు ఎక్కువ కూడా చేస్తున్నారు. పెంపుడు జంతువుల యజమానుల నుంచి చిన్న మొత్తంలోనే ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారు. ఓపీ రుసుము రూ.50, రక్తపరీక్షలు, ఎక్స్రేలు, స్కానింగ్, శస్త్రచికిత్సలకు రూ.200 నుండి రూ.1000 వరకు ఉంది.
ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలు: తిరుపతి వర్సిటీ ఆస్పత్రిలో జంతువులకు అందిస్తున్న ఆధునిక వైద్య పరీక్షలు మానవ ఆస్పత్రులను తలపిస్తున్నాయి. ముఖ్యమైన సేవలు ఇవి.
- కంప్యూటరైజ్డ్ ఈసీజీ, కార్డియోగ్రఫీ, రేడియోగ్రఫీ, హీమోడయాలసిస్
- అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్, ఎక్స్రే, హార్ట్ మానిటరింగ్
- శునకాలకు గుండె సంబంధిత వ్యాధుల నిర్ధారణ, చికిత్సలు
- విరిగిన ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు
- జీర్ణకోశ, గర్భకోశ, కాలేయ, కంటి జబ్బుల చికిత్సలు
- కండరాల నొప్పుల నివారణకు ఫిజియోథెరపీ సేవలు
- దేశవాళీ పశువుల ఉత్పత్తి పెంపుకు సంతాన సాఫల్య కేంద్రం
అదనంగా, ఇన్పేషెంట్ సదుపాయం కూడా ఉంది. పశువుల యజమానుల కోసం వసతి గృహాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
జంతువులకు గుండె చికిత్సలు, ఫిజియోథెరపీ సెంటర్: శునకాలు, పిల్లులు వంటి పెంపుడు జంతువులకు గుండె సంబంధిత వ్యాధుల పరీక్షలు, ఈసీజీ, స్కానింగ్ పద్ధతుల్లో నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. శస్త్రచికిత్స అవసరమైతే, మానవ ఆస్పత్రుల్లో ఉన్న ఆధునిక పరికరాలతోనే ఆపరేషన్లు చేస్తున్నారు. అలాగే కండరాల నొప్పులు, నడక సమస్యలు, వెన్నునొప్పులతో బాధపడే జంతువులకు ఫిజియోథెరపీ చికిత్సలు అందిస్తున్నారు. ఈ చికిత్సల ఫలితంగా అనేక మూగజీవాలు మళ్లీ ఆరోగ్యంగా మారుతున్నాయి.
పాడిపశువులే ఆధారంగా జీవనం సాగించే రైతులకు ఈ వర్సిటీ సేవలు అపూర్వమైనవి. వారి పశువులు అనారోగ్యానికి గురైతే, ఇక్కడే చికిత్స పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు, మందులు, ఇంజెక్షన్లు కూడా ఉచితంగా అందిస్తారు. ఈ సేవలతో రైతులు భారీగా లాభపడుతున్నారు. తమ పశువుల ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరగడంతో, పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందుతోంది.
ఎన్సీసీ గుర్రాలు, జూపార్క్ జంతువులకు ప్రత్యేక సంరక్షణ: తిరుపతిలోని ఎస్వీ జూపార్క్లో ఉన్న పులులు, సింహాలు, చిరుతలు, జిరాఫీలు, పక్షులు, పాములు వంటి జంతువులకు కూడా ఈ వర్సిటీ వైద్య సేవలు అందిస్తుంది. ఎన్సీసీ గుర్రాలకు గాయాలు, ఫుడ్ అలర్జీ వంటి సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక వైద్య బృందం ఉంది. ఈ విధంగా వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో కూడా వర్సిటీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర పశువైద్య వర్సిటీ ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా జంతు వైద్య రంగానికి మోడల్ సెంటర్గా నిలిచింది. ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలతో, అంకితభావంతో మూగజీవాల ప్రాణాలు కాపాడుతూ దేశవ్యాప్తంగా పేరు తెచ్చుకుంది.
