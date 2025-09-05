ఒత్తిడిని అధిగమించే దిశగా ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఆధ్వర్యంలో సన్షైన్ కౌన్సెలింగ్ కేంద్రం - థెరపీలు, అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు - ఒత్తిడిని జయించేందుకు విద్యార్థులు,తల్లిదండ్రులకు కౌన్సెలింగ్
Published : September 5, 2025 at 8:44 PM IST
Sunshine Counseling Cell In IIT Hyderabad : డెడ్ లైన్ దగ్గర పడుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఇంకా ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలేదు. ఇంటి మీద బెంగ పట్టుకుంది. మంచి ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం రాలేదు. ఏ విద్యార్థిని కదిపినా ఇలా ఎదో ఒక సమస్యతో బాధపడుతుంటారు. తీవ్రమైన ఒత్తిడిని అలాగే వదిలేస్తే బీపీ, గుండె జబ్బులు, డిప్రెషన్ ఇలా శారీరక, మానసిక అనారోగ్య సమస్యలెన్నో తలెత్తుతాయి. విద్యార్థుల్లో రకరకాల ఒత్తిళ్లను అధిగమించేందుకు ఐఐటీ హైదరాబాద్ 'సన్ షైన్' పేరిట కౌన్సెలింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. వివిధ రకాల థెరపీలు, వర్క్షాపులు, అవగాహన సదస్సులతో విద్యార్థులకు అండగా ఉంటోంది. దీనికి సంబందించిన మరిన్ని విషయాలు సైకాలజిస్ట్ ఫణిభూషణ్ను అడిగి తెలుసుకుందాం.
వ్యక్తిగత విషయాలకు గోప్యత : ఐఐటీ హైదరాబాద్లోని విద్యార్థులు రకరకాల సమస్యలతో తమ వద్దకు వస్తుంటారని సైకాలజిస్ట్ ఫణిభూషణ్ తెలిపారు. ఒత్తిడి, ఆందోళనకు లోనైన వారికి థెరపీ ఇస్తుంటామని, వ్యక్తిగతంగా, గ్రూప్ డిస్కర్షన్స్లో వారితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడతామని పేర్కొన్నారు. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి విద్యార్థులు ఇక్కడికి వస్తుంటారని, తమ వద్ద ఉన్న మెంటార్స్ తనకు వారి గురించి వివరిస్తారని అన్నారు. స్టూడెంట్స్ ఏ విషయం చెప్పిన తమ వద్ద గోప్యతతో ఉంచుతామని ఫణిభూషణ్ తెలిపారు. ఒక విద్యార్థి వ్యక్తిగత సమస్య మరో విద్యార్థికి గానీ ప్రొఫెసర్కు గానీ తెలియకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు.
ప్రస్తుతం అంతా డిజిటల్ : ప్రతి విద్యార్థికి కౌన్సిలింగ్లో భాగంగా శారీరక ఆరోగ్యంలాగానే మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యమేనని అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నామని సైకాలజిస్ట్ ఫణిభూషణ్ తెలిపారు. మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చుకోవడం వల్ల సమస్యను అధిగమించవచ్చనే భరోసాను బాధితులకు ఇస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పరు. మనిషికి నిద్ర అనేది చాలా ముఖ్యమైనదని అన్నారు. నిద్రకు ప్రధానంగా మూడు అవసరమన్నారు. సూర్య కిరణాలు, ఆహారం, స్క్రీన్ టైమ్ మీద ఆధారపడుతుందన్నారు. కొంతమంది నైట్ టైమ్లో కాఫీలు ఎక్కువగా తాగుతుంటారని దాని వల్ల నిద్రపై ప్రభావం పడుతుందని అన్నారు. ప్రస్తుతం అంతా డిజిటల్ అని ఫోన్, ల్యాప్టాప్, మెయిల్ అవ్వోచ్చని దీని వల్ల బ్లూ స్క్రీన్ శరీరంలోకి వెళుతుందని అన్నారు.
తల్లిదండ్రులకు కౌన్సిలింగ్ : స్క్రీన్టైమ్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ విడుదల అవ్వదని దీని కారణంగా హైపోథాలమస్ ప్రభావం చూపుతుందని సైకాలజిస్ట్ తెలిపారు. విద్యార్థులపై చదువు పరంగా, ఉద్యోగాల పరంగా తల్లిదండ్రుల నుంచి ఒత్తిడి ఉంటుందని అన్నారు. ఈ సమస్యపై తల్లిదండ్రులతో అడ్మిషన్ సమయంలో పిలిచి మాట్లాడుతున్నట్లు వివరించారు. దీనివల్ల విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యం ఇంటినుంచి మెరుగ్గా ప్రారంభమవుతుందని అన్నారు. వారు పిల్లలతో ఏ విధంగా ఉంటే అన్ని షేర్ చేసుకుంటారనే విషయాలపై కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు కొంతమంది మాదక ద్రవ్యాలకు అలవాటు పడుతున్నారని ఫణిభూషణ్ వివరించారు. చివరికి అది ఏలా మారుతుందంటే మత్తుపదార్థాలు లేకుంటే ఉండలేరని స్థాయికి తీసుకువెళుతుందని అన్నారు. ఇలా కాకుండా ఏమేం చేస్తే జీవనశైలి మెరుగుపడుతుందని ఆలోచించాలని అన్నారు. ఆహారపు అలవాట్లు, నిద్ర వంటి అంశాలపై శ్రద్ధ వహించాలని వివరించారు.
వర్క్ ఫ్రం హోంలో బలహీనంగా "బంధాలు" - ఇలా చేస్తే ఆఫీసు, కుటుంబ ఒత్తిడిని జయించవచ్చట!
'ఒత్తిడి లేని సమాజానికి యోగా ఒక మార్గం'- కొలంబియా వేడుకల్లో శ్రీశ్రీ రవిశంకర్