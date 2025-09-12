ETV Bharat / state

మద్యం కుంభకోణంలో తెరపైకి సునీల్‌రెడ్డి - జగన్‌తో బంధం మళ్లీ హాట్ టాపిక్

ఎమ్మార్ ప్రాపర్టీస్ కుంభకోణం కేసులో జగన్​కు సహనిందితుడు - జగన్‌తో ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సన్నిహిత పాత్ర - పాత బంధాలు మళ్లీ వెలుగులోకి

Sunil Reddy in liquor scam
Sunil Reddy in liquor scam (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 9:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sunil Reddy in Liquor Scam Case: మద్యం ముడుపుల కేసులో తాజాగా నర్రెడ్డి సునీల్ పేరు వెలుగులోకి వచ్చింది. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి సునీల్ రెడ్డి అత్యంత సన్నిహితుడు. ఎమ్మార్ ప్రాపర్టీస్ కుంభకోణం కేసులో జగన్​కు సహనిందితుడు. ఈ కేసులో సునీల్​ను సీబీఐ అరెస్ట్ చేసింది. ఇద్దరూ జైల్లో కొన్నాళ్లు ఉన్నారు. క్విడ్ ప్రోకో ద్వారా కొల్లగొట్టిన నగదును పెట్టుబడుల రూపంలో సంస్థల్లోకి మార్చుకునేందుకు సునీల్ రెడ్డిని ముందుంచి జగన్ డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేశారనే ఆరోపణలున్నాయి. మళ్లీ మద్యం కుంభకోణంలో సునీల్ పేరు తెరపైకి రావటం చర్చగా మారుతోంది.

మద్యం కుంభకోణంలో తెరపైకి సునీల్‌రెడ్డి - జగన్‌తో బంధం మళ్లీ హాట్ టాపిక్ (ETV)

భారతికి సమీప బంధువు: మద్యం కుంభకోణం కేసులో తాజాగా నర్రెడ్డి సునీల్‌రెడ్డి పేరు తెరపైకి వచ్చింది. ఆయన వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడు, ఆంతరంగికుడు. జగన్‌ తరఫున ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ చక్కబెట్టేవారు. జగన్‌ సతీమణి భారతికి సమీప బంధువు. ఎమ్మార్‌ ప్రాపర్టీస్‌ కుంభకోణం కేసులో జగన్‌కు సహనిందితుడు. ఈ కేసులో సునీల్‌రెడ్డిని సీబీఐ అప్పట్లో అరెస్టు చేసింది. జగన్, సునీల్‌రెడ్డి జైల్లో కొన్నాళ్లు కలిసే ఉన్నారు. వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు క్విడ్‌ప్రోకో ద్వారా జగన్‌ పెద్ద ఎత్తున దోచుకున్నారనే అభియోగాలపై అప్పట్లో సీబీఐ, ఈడీ కేసులు నమోదుచేసిన విషయం తెలిసిందే.

ఇలా కొల్లగొట్టిన డబ్బుల్ని తన సొంత సంస్థల్లోకి పెట్టుబడుల రూపంలో మళ్లించుకునేందుకు సునీల్‌రెడ్డిని ముందుపెట్టి జగన్‌ అనేక డొల్ల కంపెనీలను ఏర్పాటుచేశారనే అభియోగాలున్నాయి. భారతి డైరెక్టర్‌గా ఉన్న కొన్ని కంపెనీల్లోనూ అప్పట్లో సునీల్‌రెడ్డి డైరెక్టర్‌గా కొనసాగారు. జగన్‌ చెప్పిన పనిని ఎడమ చేతికి తెలియకుండా నమ్మకంగా పూర్తిచేసే కుడిభుజం. మళ్లీ ఇన్నేళ్ల తర్వాత మద్యం కుంభకోణంలోనూ సునీల్‌రెడ్డి పేరు తెరపైకి రావడం, ఆయన డైరెక్టర్‌గా ఉన్న కంపెనీల్లో సిట్‌ సోదాలు చేయడంతో ఈ కేసు దర్యాప్తులో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చనే చర్చ జరుగుతోంది.

సంగిరెడ్డి కుటుంబం పుంజుకోవడం: సునీల్‌రెడ్డి తండ్రి నర్రెడ్డి సంగిరెడ్డిది వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా వీరపునాయునిపల్లె మండలం అనిమెల గ్రామం. సంగిరెడ్డి జియాలజిస్ట్‌గా పనిచేసి, తర్వాత పులివెందుల్లో స్థిరపడ్డారు. జగన్‌ సతీమణి భారతికి సమీప బంధువు. వైఎస్‌ కుటుంబంతో కలిసి అనేక వ్యాపారాలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో జగన్‌ ఇంట్లో మనిషిగా సునీల్‌రెడ్డి మారారు. ఆయన తరఫున ఆర్థిక, వ్యక్తిగత వ్యవహారాలన్నీ చక్కబెట్టేవారు.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తెరవెనుక వ్యవహారాలు: జగన్‌ కోసం సృష్టించిన అనేక డొల్ల కంపెనీల్లో డైరెక్టర్‌గా కొనసాగారు. ఒకానొక దశలో దివాలా తీసిన సంగిరెడ్డి కుటుంబం రాజశేఖరరెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక పులివెందుల ప్రాంతంలో వీఐపీగా మారిపోయింది. తొలుత ఇంటీరియర్‌ డెకరేషన్‌ వ్యాపారం చేసుకునే సునీల్‌రెడ్డి, తర్వాత కోట్లకు పడగలెత్తారు. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక సునీల్‌రెడ్డి తెరపై ఎక్కడా కనిపించకుండా, తెరవెనుక వ్యవహారాలన్నీ చక్కబెట్టేవారనే ఆరోపణలున్నాయి.

ఎమ్మార్‌ ప్రాపర్టీస్‌ కుంభకోణం కేసులో జగన్‌ ఏ-1 కాగా సునీల్‌రెడ్డి ఏ-7. ఎమ్మార్‌ స్థలాల విక్రయాల్లో జరిగిన లూటీ ద్వారా సమకూరిన సొమ్ములో దాదాపు 96 కోట్ల రూపాయలు సునీల్‌రెడ్డికి అందినట్లు సీబీఐ దర్యాప్తులో తేల్చి, అప్పట్లో ఆయన్ను అరెస్టు చేసింది. జగన్‌ తరఫున అక్రమ వసూళ్లు, నిధులను విదేశాలకు తరలించడంలో సునీల్‌రెడ్డి కీలకపాత్ర పోషించినట్లు సీబీఐ అభియోగాలు మోపింది. వైఎస్‌ ప్రభుత్వం నుంచి లబ్ధి పొందినవారిచ్చే ముడుపులకు సునీల్‌రెడ్డి సంధానకర్తగా వ్యవహరించారన్న ఆరోపణలూ ఉన్నాయి. ఎమ్మార్‌ కుంభకోణంలో విల్లాల విక్రయంపై అదనంగా వసూలుచేసిన సొమ్ము సునీల్‌రెడ్డి, ఆయన తండ్రి సంగిరెడ్డి వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్లుగా ఉన్న కంపెనీల్లోకి బదిలీ అయినట్లు సీబీఐ గుర్తించింది. ఆ లావాదేవీలన్నీ అనుమానాస్పదమేనని తేల్చింది.

మద్యం కేసులో మళ్లీ పేరు: ఇన్నేళ్ల తర్వాత మద్యం కుంభకోణంలో సునీల్‌రెడ్డి పేరు మళ్లీ వినిపించడం చర్చనీయాంశమైంది. ఆయన డైరెక్టర్‌గా ఉన్న కొన్ని కంపెనీల్లో SIT అధికారులు ఇటీవల సోదాలు జరపడంతో కొత్త వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. రాజకీయ వర్గాల్లో అయితే, జగన్ తరఫున తెరవెనక ఆర్థిక లావాదేవీలు సునీల్‌రెడ్డి చూసుకునేవాడని ఆరోపణలు మళ్లీ వినిపిస్తున్నాయి.

లిక్కర్ స్కాంలో సిట్ దూకుడు - జగన్ సన్నిహితుడు సునీల్ రెడ్డి కంపెనీల్లో సోదాలు

మద్యం ముడుపులతో జాంబియాలో ‘బిగ్‌బాస్‌’ పెట్టుబడులు - దర్యాప్తులో కీలక ఆధారాలు లభ్యం

For All Latest Updates

TAGGED:

ANDHRA PRADESH LIQUOR CASESUNIL REDDY CONNECTION WITH JAGANROLE OF SUNIL REDDY IN LIQUOR CASESUNIL REDDY LINKS WITH YS JAGANSUNIL REDDY IN LIQUOR SCAM CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

భారత్‌తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్

వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?

విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.