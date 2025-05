ETV Bharat / state

వేసవి సెలవుల్లో పిల్లలకు ఇలాంటి ప్రదేశాలు చూపిస్తున్నారా? - TEMPLE VISIT WITH KIDS IN SUMMER

Published : May 30, 2025 at 8:56 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Temples Visiting With Kids In The Summer : వేసవి సెలవుల్లోనే పిల్లలకు కొత్త ప్రాంతాలను చూపించే అవకాశం దొరుకుతుంది. చాలా మంది పురాతన ఆలయాలు, పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించి నాటి రాజుల సామ్రజ్యం పాలన, చరిత్ర, సాంస్కృతిక వైభవం, శిల్పకళ, అప్పటి కాలంలో ఇంజినీరింగ్‌ అద్భుతాలు, తెలుసుకుంటున్నారు. కొందరైతే వారు అనుభూతి యాత్ర అనుభవాలు ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్​తో పంచుకున్నారు. ఆ వివరాలివి.

కృష్ణదేవ రాయల పాలన గర్వకారణం : నా పేరు జయశ్రీ. నేను 8వ తరగతి పూర్తిచేశాను. ఈ సెలవుల్లో అమ్మానాన్నలు లిఖిత, ఆనంద్, తమ్ముడు విశ్వత్‌తో కలిసి పర్యటక యాత్రకు వెళ్లాం. కర్ణాటక రాష్ట్రం విజయనగర సామ్రాజ్యం రాజధాని హంపిని చూశాక శ్రీకృష్ణదేవరాయ పాలనా వైభవం గురించి పూర్తిగా అవగాహన వచ్చింది. తుంగభద్ర నదిలో స్నానాలు ఆచరించి పక్కనే ఉన్న విరూపాక్ష స్వామిని దర్శించుకున్నాం. గర్భాలయానికి వెనక ఉన్న మార్గంలో 10 మెట్లు ఎక్కగానే కుడివైపున ఉన్న ఒక చీకటి గది ఉంది. అదేంటా అని ఆసక్తిగా అనిపించింది.

మురుడేశ్వరస్వామి ఆలయం ఆవరణలో కుటుంబ సభ్యులతో జయశ్రీ (ETV Bharat)

ఆ గదికి తూర్పున ఒవిహారయాత్రకు ఓ రంధ్రం ఉంది. ఆ రంధ్రంలో నుంచి చూస్తే ఆలయ గోపురం తలకిందులుగా కనిపించటంతో నేను నిజంగా ఆశ్చర్య పోయాను. ఇది నాటి ఇంజినీర్ల గొప్ప ప్రతిభకు తార్కాణంగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడి బజార్లలో విలువైన రత్నాలు, వజ్ర వైడూర్యాలను రాశులుగా పోసి విక్రయించేవారని తెలిసి ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయాను. విఠలేశ్వరస్వామి ఆలయం వద్ద రాతి పిల్లర్స్​ను తాకితే వాటి నుంచి సంగీత స్వరాలు వినిపించాయి. తర్వాత గోకర్ణకు వెళ్లాం. అక్కడ హిందూ మహాసముద్రం అద్భుతంగా ఉంది. సరదాగా కొద్దిసేపు బీచ్‌లో ఆడుకున్నాం. అనంతరం మైసూరు ప్యాలెస్‌ను చూశాం. చరిత్రను చదివిన అనుభూతి కళ్ల ముందే కలిగింది.