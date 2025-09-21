రైలు పట్టాలపై ఆత్మఘోష : ఏటా పెరుగుతున్న మరణాలు
రైలు పట్టాల మీద పెరుగుతున్న ఆత్మహత్యలు - ఏటా 1500- 2000 మంది మృత్యువాత - సికింద్రాబాద్ పరిధిలో వరుస ఘటనలు
Published : September 21, 2025 at 9:09 AM IST|
Updated : September 21, 2025 at 9:34 AM IST
Suicides At Railway Track Are Increasing : గ్రేటర్ పరిధిలో రైలు పట్టాలపై జరుగుతున్న ప్రమాదాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అవగాహన లోపం, నిర్లక్ష్యం ఎంతోమంది ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటున్నాయి. దగ్గర దారిలో గమ్యం చేరాలనే ఆలోచనతో పట్టాలు దాటుతూ మృత్యువాత పడుతున్నారని రైల్వే పోలీసులు విశ్లేషిస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వే జిల్లా పరిధిలో ఏటా 1500-2000 మంది వివిధ కారణాలతో రైలు పట్టాలపై ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నారు. వీరిలో కొందరు కుటుంబ తగాదాలు, ప్రేమ విఫలం, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యల వల్ల, ప్రేమ విఫలం, పెద్దవారు ప్రేమ పెళ్లికి అంగీకరించకపోవడం, ఇతర సమస్యల వల్ల రైల్వే పట్టాలపై అత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నారు. ఇందుకోసం చిన్న చిన్న రైల్వే స్టేషన్లను ఎంచుకుంటున్నారు.
ప్రమాదానికి కారణాలు :
- లగేజ్తో కదిలే రైలు ఎక్కే ప్రయత్నంలో పట్టు కోల్పోతున్నారు.
- బోగీల్లో ప్రధాన ద్వారం వద్ద సెల్ఫీలు, రీల్స్ తీసుకుంటూ కిందపడుతున్నారు.
- ఫోన్ మాట్లాడుతూ పట్టాలు దాటుతూ రైలు కూత వినిపించక మృత్యువాత పడుతున్నారు.
- రైలు వస్తున్నట్టు గుర్తించినా వేగాన్ని అంచనా వేయలేక పట్టాలు దాటే ప్రయత్నంలో మరణిస్తున్నారు.
- కుటుంబ సమస్యలతో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు.
- ప్రయాణికులు కొన్ని సందర్భాల్లో తొందరగా వెళ్లిపోవాలని, రైల్వే గేటు ఉన్నా దాన్ని దాటుకుని ముందుకు వస్తారు. సమయానికి అది దాటలేక ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. కొందరు కార్లు, బైక్లను పట్టాలపై వదిలేస్తారు.
నగరంలో ప్రమాదాలు ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువగా జరుగుతాయంటే?
జేమ్స్స్ట్రీట్ - సంజీవయ్య పార్కు, సికింద్రాబాద్ - లాలాగూడ, ఘట్కేసర్ - ఎన్ఎఫ్సీ గేట్, ఘట్కేసర్ మాదవరెడ్డి, మల్లాపూర్ వంతెనలు, చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్ ప్రాంతంలోని నూతన వంతెన, బొల్లారం బజార్, రామకృష్ణాపురం - అమ్ముగూడెం, మేడ్చల్ గుండ్లపోచంపల్లి.
రెజిమెంటల్ బజార్ : మద్యం మత్తులో పట్టాలపైకి వచ్చిన ముగ్గురు యువకులను రైలు ఢీకొనడంతో ఇద్దరు మరణించగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. సికింద్రాబాద్ జీఆర్పీ ఇన్స్పెక్టర్ సాయిఈశ్వర్ గౌడ్ వివరాల ప్రకారం, కార్ఖానాకు చెందిన కొండగళ్ల కార్తీక్ (19), వెస్ట్ మారేడుపల్లికి చెందిన టంగుటూరి మల్లికార్జున్ (20), మచ్చ బొల్లారానికి చెందిన శివానంద్ (35) స్నేహితులు. శనివారం తెల్లవారుజామున బొల్లారం బజార్ రైల్వేస్టేషన్లోని ప్లాట్ఫాంపై కూర్చుని మద్యం తాగారు. అక్కడి నుంచి పట్టాలపైకి రాగా, తిరుపతి-అకోలా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు వీరిని ఢీకొంది. కార్తీక్, మల్లికార్జున్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా శివానంద్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.
పెరుగుతున్న హత్యలు : మరోవైపు రైల్వే స్టేషన్లు, పట్టాల చుట్టుపక్కల నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. కొందరు హత్య చేసి శవాలను ట్రాక్లపై వేస్తున్నారు. ఇటీవల రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలోని చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద మూటకట్టిన గోనె సంచిలో ఓ మహిళ మృతదేహం బయటపడింది. మృతురాలి వయసు 25 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు పార్కింగ్ ఏరియాలోని గోనె సంచి నుంచి దుర్వాసన రాగా, అనుమానంతో అక్కడి ఆటోడ్రైవర్లు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అక్కడికి వచ్చిన పోలీసులు చూడగా మహిళ మృతదేహం ఉంది. అలాగే స్టేషన్లను అడ్డాగా మార్చి, డ్రగ్స్ విక్రయాలకు తెర లేపుతున్నారు. రద్దీ ఉండే రైల్వే స్టేషన్లను ఎంచుకుంటున్నారు. దీంతో పోలీసులు ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపడుతున్నారు.