Sudhar Mart Prisoners Products: విశాఖలోని కేంద్ర కారాగారానికి వివిధ నేరాల్లో శిక్షపడిన ఖైదీలు జైలుకు వస్తుంటారు. వీరిలో స్వల్ప, దీర్ఘకాలిక శిక్ష పడిన వారు కూడా ఉంటారు. ఖైదీల్లో పరివర్తన తీసుకురావడానికి జైళ్లశాఖ వివిధ సంస్కరణలు చేపడుతోంది. అందులో భాగంగా వారికి అభిరుచి ఉన్న వృత్తివిద్యల్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. వారు తయారు చేసే వివిధ వస్తువులు, పండించే ఆకు కూరలు, కూరగాయలు, పండ్లను జైలు అవసరాలకు ఉపయోగిస్తున్నారు. మిగిలిన వాటిని సుధార్ మార్ట్ అనే కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా స్థానికులకు తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తున్నారు.
లభించే వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలు ఇలా: 'సుధార్ మార్ట్' ఉదయం 8 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పనిచేస్తుంది. ఎవరైనా బయట వారు వచ్చి నచ్చిన వస్తువులను కొనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ పెద్ద సైజు కాటన్ టవల్స్, దుపట్లు, బెడ్షీట్లు, బొంతలు, నార సంచులు, డోర్ మ్యాట్లు, ఫినాయిల్, బ్లీచింగ్ పౌడరు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదే విధంగా బేకరీ వస్తువులైన రొట్టెలు, కేకులు, పఫ్లు, బిస్కెట్లు, మిఠాయిలు ఉన్నాయి. తాజా ఆకు కూరలు వంగ, కాకర, ఆనబ, టమోట, ఆగాకర, దొండకాయ, బెండకాయ, మునగకాడలు, క్యారెట్, బీట్రూట్, చిక్కుడు కాయ, బీరకాయ, పొట్లకాయ, ముల్లంగి మొదలైన వాటిని అమ్ముతున్నారు. వాటి ధరలు బయటి మార్కెట్లో కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి. వచ్చిన డబ్బును ఖైదీల సంక్షేమం కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు.
నిపుణులతో ట్రైనింగ్: జైలుకు వచ్చిన ఖైదీల్లో పరివర్తన తీసుకురావడానికి మేము వివిధ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాం. వారికి వివిధ రకాల వస్తువల తయారీలో నిపుణులతో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము. శిక్షణ పొందిన వారు దుప్పట్లు , తువ్వాళ్లు, ఫినాయిల్, బ్లీచింగ్తో పాటు బేకరీ పదార్థాలను తయారు చేస్తున్నారు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ సహకారంతో కంప్యూటర్, వెల్డింగ్, వాహనాల మెకానిక్ కోర్సుల్లో కూడా ట్రైనింగ్ అందిస్తున్నాము. అలాగే చదువు పై ఆసక్తి గల వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నాము. దూరవిద్యాకేంద్రం, ఓపెన్ స్కూల్ ద్వారా పరీక్షలు రాయిస్తున్నాం. శిక్షా కాలం వృథా కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. శిక్ష ముగిసి బయటకు వెళ్లిన తరువాత వారి జీవనం సజావుగా సాగేలా జైళ్ల శాఖ కార్యచరణను రూపొందించిందని మహేశ్బాబు, కారాగార పర్యవేక్షణాధికారి తెలిపారు.
