అప్పుడు వద్దన్నారు - ఇప్పుడు అదే కంపెనీలో ఉన్నత స్థాయి - రాగిణి దాస్‌ విజయగాథ!

రాగిణి దాస్‌ విజయగాథ - గూగుల్‌ ఉద్యోగం పొందేందుకు 12 ఏళ్ల పోరాటం - ప్రతిభ, కృషి, ధైర్యంతో రాగిణి దాస్‌ జీవితం పరిపూర్ణం

Success Story of Ragini Das in Telugu : మనం కన్న కలలు నెరవేరితే జన్మ ధన్యం అయిందంటూ మురిసిపోతాం. గురుగ్రామ్‌కు చెందిన రాగిణీ దాస్‌ కూడా ఇప్పుడు ఇలాంటి ఆనందంలోనే మునిగిపోయింది. తన సంతోషానికి కారణం 'గూగుల్‌ ఫర్‌ స్టార్టప్స్‌ - ఇండియా'కు ఇటీవల నాయకత్వ బాధ్యతలు స్వీకరించడమే! సరిగ్గా 12 సంవత్సరాల క్రితం గూగుల్‌ సంస్థలో జాబ్​లో చేరాలనే ఆశతో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లిన ఆమె అందులో సక్సెస్‌ కాలేదు. అయినా నిరాశ చెందక పలు కార్పొరేట్‌ సంస్థల్లో వివిధ హోదాల్లో విధులు నిర్వర్తించింది. తన ప్రతిభ, వృత్తి పట్ల తనకు ఉన్న అంకితభావం ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత ఆమె కల నెరవేర్చాయి. అందుకే 'నా జీవితం పరిపూర్ణమైంది' అంటూ తాజాగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో రాగిణి పెట్టిన పోస్ట్‌ వైరల్ అవుతోంది.

'బిజినెస్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌' విభాగంలో డిగ్రీ : చదువు పూర్తికాగానే గూగుల్‌ సంస్థలో జాబ్​ చేయాలని అనేది చాలామంది కల. డిగ్రీ చదివేటప్పుడు రాగిణి కూడా ఇలాంటి లక్ష్యాన్నే నిర్దేశించుకుంది. తమిళనాడులోని చెన్నైలోని చెట్టినాడ్‌ విద్యాశ్రమ్‌లో స్కూలింగ్‌ పూర్తి చేసిన రాగిణి విద్యార్థి దశ నుంచే నాయకత్వ లక్షణాల్ని పుణికిపుచ్చుకుంది. ఈ క్రమంలోనే స్కూల్లో కల్చరల్‌ సెక్రటరీగా వ్యవహరించింది రాగిణి. ఆపై ఇంగ్లండ్‌లోని Lancaster యూనివర్సిటీలో 'బిజినెస్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌' విభాగంలో డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. ఇటు చదువుకుంటూనే అటు స్టాండర్డ్‌ ఛార్టర్డ్‌ బ్యాంక్‌ వంటి ప్రముఖ కార్పొరేట్‌ సంస్థల్లో ఇంటర్న్‌షిప్‌ సైతం చేసింది. ఇందులో భాగంగానే మార్కెట్‌ రీసెర్చ్‌, వ్యాపార ప్రణాళికల్ని అభివృద్ధి చేయడం వంటి అంశాలపై పని చేసి వాటిలో స్కిల్స్​ పెంచుకుంది.

పది దేశాల్లో ప్రారంభించడంలోనూ కీలక పాత్ర : చదువు పూర్తికాగానే 2012 సంవత్సరంలో 'ట్రైడెంట్‌ గ్రూప్‌ ఇండియా'లో ఫ్రంట్‌లైన్‌ ఆంత్రప్రెన్యూర్‌గా విధుల్లో చేరిన రాగిణి తొలుత దేశీయ మార్కెటింగ్‌, ఆపై యూఎస్‌, యూరప్‌ మార్కెటింగ్‌ వంటి అంశాలపై దృష్టి సారించింది. సంవత్సరం పాటు ఇందులో కొనసాగిన ఆమెకు గూగుల్‌లో జాబ్​ సాధించాలనేది కల. ఈ లక్ష్యంతోనే పూర్తి సన్నద్ధమై ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లింది రాగిణి. కానీ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్‌ పూర్తి చేయలేకపోయిన రాగిణి నిరాశతో వెనుదిరిగింది. ఇదే టైంలో జొమాటో ఇంటర్వ్యూకూ హాజరైన రాగిణికి అందులో సేల్స్‌-మార్కెటింగ్‌ మేనేజర్‌గా ఉద్యోగం వచ్చింది. ఇందులో ఆరు సంవత్సరాల పాటు విధులు నిర్వర్తించిన ఆమె కీ అకౌంట్‌ మేనేజర్‌, ఏరియా సేల్స్‌ మేనేజర్‌ వంటి కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించింది. ఇక 2017 సంవత్సరంలో 'జొమాటో గోల్డ్' (వినియోగదారుల కోసం జొమాటో సంస్థ ప్రారంభించిన ప్రత్యేక పొదుపు కార్యక్రమం) ఫౌండింగ్‌ టీమ్‌లో భాగమైన రాగిణి వినియోగదారుల సంఖ్యను రెట్టింపు చేయడం, ఉత్పత్తి మార్కెట్‌ని పెంచడంలో సఫలీకృతురాలు అయింది. అంతేకాదు 'జొమాటో గోల్డ్‌' ఇనీషియేటివ్‌ని ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, ఖతార్‌, ఫిలిప్పీన్స్‌, లెబనాన్‌ వంటి దాదాపు పది దేశాల్లో ప్రారంభించడంలోనూ కీలక పాత్ర పోషించింది.

'Leap.club' అనే సంస్థను స్థాపిన : సుమారు ఏడు సంవత్సరాల పాటు తన ప్రతిభ, నైపుణ్యాలతో ఆయా కార్పొరేట్ సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఆమె వ్యాపారవేత్తగానూ తనను తాను నిరూపించుకుంది. 2020 సంవత్సరంలో తన స్నేహితులతో కలిసి 'Leap.club' అనే సంస్థను స్థాపించిన రాగిణి ఈ వేదికగా వేలాది మంది మహిళల్ని కెరీర్‌ అభివృద్ధి దిశగా ప్రోత్సహించింది. ఈ క్రమంలో వారి నెట్‌వర్కింగ్‌ పరిధిని పెంచడం, కెరీర్‌ అవకాశాల్ని చూపించడం వంటివి ఎన్నో చేసింది.

ఆ అవకాశం ఇప్పుడొచ్చింది! : వివిధ సంస్థల్లో పని చేయడంతో పాటు, వ్యాపారవేత్తగానూ నైపుణ్యాల్ని పెంచుకున్న ఆమె ప్రతిభను గూగుల్‌ సంస్థ గుర్తించింది. 12 సంవత్సరాల క్రితం ఇంటర్వ్యూలో రాగిణిని తిరస్కరించినా ప్రస్తుతం ఆమె సేవల్ని ఉపయోగించుకోవాలనుకుంది. ఈ క్రమంలో ఆమెని ఇటీవలే 'గూగుల్‌ ఫర్‌ స్టార్టప్స్‌ - ఇండియా'కు హెడ్‌గా నియమించింది. దీంతో తన జీవితం పరిపూర్ణం అయిందంటూ ఇన్‌స్టాలో ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ పెట్టారు ఆమె.

YUVA : మన తెలంగాణ బిడ్డ ఏఐలో ఆల్​ ఇండియా టాపర్ - బోనస్​గా​ ప్రధాని మోదీ నుంచి పురస్కారం

YUVA : ఇంటర్​నెట్​ అవసరం లేకుండానే డేటా వినియోగం - పాస్​వర్డ్​తో విద్యుత్​ సరఫరా నియంత్రణ

