Success Story of VFX Expert Yugandhar Tammareddy : మనకు ఆసక్తి ఉన్న రంగంలో ఇష్టంతో నిరంతం పనిచేస్తూ ఉంటే ఉన్నతస్థాయికి చేరుకోవడమనేది సుసాధ్యమేనని పెద్దలు చెప్పే మాట. దీనినే ఓ మారుమూల గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన యువకుడు ఆచరణలో పెట్టి అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరాడు. ఆయనే నిజామాబాద్ జిల్లా వర్ని మండలం సత్యనారాయణపురానికి చెందిన వీఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ ‘తమ్మారెడ్డి యుగంధర్’. సినిమా రంగంలో అత్యుత్తమ పురస్కారంగా భావించే ఆస్కార్ అవార్డుకు అర్హులను ఎంపిక చేసే కమిటీలో ఈ ఏడాది జులైలో ఆయన సభ్యత్వాన్ని పొందారు. ఈ సందర్భంగా 'న్యూస్టుడే' ఆయనను పలకరించగా తన బాల్యం, వృత్తికి సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలను పంచుకున్నారు. అవి ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
కుటుంబ నేపథ్యం : మాది నిజామాబాద్ జిల్లా సత్యనారాయణపురం. ఓ మధ్య తరగతి కుటుంబం. అమ్మానాన్నలు తిలక్, రాణి. నాన్న రుద్రూర్ వరి, చెరకు రిసెర్చ్ సెంటర్లో చిరుద్యోగి. నేను ఎనిమిదో తరగతి వరకు వొడ్డెపల్లి జిల్లాపరిషత్ హైస్కూల్లో చదివాను. తర్వాత నాన్నకు కరీంనగర్ ప్రాంతానికి బదిలీ అయింది. దీంతో అక్కడే పదో తరగతిని పూర్తిచేసి ఇంటర్మీడియట్ విద్యను హైదరాబాద్లో చదివాను.
కంప్యూటర్పై ఇష్టంతో : ఇంటర్మీడియట్లో ఒకేషనల్ కోర్సులో(వృత్తివిద్యాకోర్సు) కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకుని దానిపైనే ఆసక్తి పెంచుకున్నాను. తర్వాత బీఎస్సీ సైకాలజీ కోర్సులో చేరినప్పటికీ కంప్యూటర్పై ఏమాత్రం ఇష్టం తగ్గలేదు. దీంతో చదువును మధ్యలోనే ఆపేశాను. ఇది గమనించిన మా నాన్న ‘‘నీకు ఆసక్తి ఉన్న రంగంలోకే వెళ్లు’’ అని నన్ను ప్రోత్సహించారు. అలా 1996లో మల్టీమీడియా ట్రైనింగ్ కోసం హైదరాబాద్ నగరంలోని ఓ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరాను. అదే సమయంలో సిలికాన్ గ్రాఫిక్స్ గురించి నాకు తెలిసింది. ఆ కాలంలో అది పద్మాలయా స్టూడియోలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. నాన్న ప్రోత్సాహం బంధువుల సహకారంతో అందులో చేరి 2 ఏళ్లపాటు పాటు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అంశాన్ని నేర్చుకున్నా.
అంచెలంచెలుగా : తర్వాత హైదరాబాద్లో ఉన్న సీఎస్ గ్రాఫిక్స్ కంపెనీలో చేరాను. మొదటిసారిగా ‘రాజకుమారుడు’ సినిమాకు వీఎఫ్ఎక్స్ (కొన్ని షాట్స్కి) అందించాను. ‘దేవీపుత్రుడు’ సినిమాకు సంబంధించి వీఎఫ్ఎక్స్లో ప్రధాన పాత్ర పోషించాను. దర్శకుడు తేజ నువ్వునేను, జయం చిత్రాల్లో అవకాశం ఇచ్చి ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు. వీఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్గా నా తొలిచిత్రం నువ్వునేను. తర్వాత ముంబయిలోని రిథమ్ అండ్ హ్యూస్ అనే వీఎఫ్ఎక్స్, యానిమేషన్ సంస్థలో ఆరునెలల కాలంపాటు పనిచేశా. అక్కడ పనితీరు సంతృప్తి ఇవ్వకపోవడంతో 2005 సంవత్సరంలో హైదరాబాద్లో కొంతమంది స్నేహితులతో కలిసి ‘పిక్సెలాయిడ్’ సంస్థను ఏర్పాటు చేసి సినిమాలకు వీఎఫ్ఎక్స్ అందించాను. 2015లో ‘వీఎఫ్ఎక్స్ నేషన్’ అనే పేరుతో సొంత కంపెనీని ఏర్పాటు చేసుకున్నా.
120 చిత్రాలకు పైగా : ఇప్పటి దాకా తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, తమిళ భాషల్లో 120 చిత్రాలకుపైగా పనిచేశా. నేను అందించిన వీఎఫ్ఎక్స్ ఆస్కార్ కమిటీ సభ్యుల దృష్టికి వెళ్లడంతో వారు 6 నెలల పాటు పర్యవేక్షించి ఉత్తమ వీఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్గా నన్ను ఎన్నుకుని సభ్యత్వం ఇచ్చారు.
గౌరవంగా భావిస్తున్నా : ఆస్కార్ అకాడమీలో సభ్యత్వం పొందడమనేది గౌరవంగా భావిస్తున్నా. ఇందులో సినిమాలకు ఓటింగ్ వేసే అవకాశం రావడమనేది ఆనందంగా ఉంది. త్వరలో దర్శకత్వ బాధ్యతలను చేపడతా. యువత ఓ లక్ష్యాన్ని ఎంచుకుని ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తే విజయం సాధించొచ్చు. కష్టాలకు భయపడకుండా ముందుకు సాగినప్పుడే ఫలితం ఉంటుంది.
'తండేల్' సినిమాలో కురవి కుర్రోడు - అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా రాణింపు
తెలుగు సినిమా రంగంలో రాణిస్తున్న యువత - ఉద్యోగాలను వదిలేసి సినిమా వైపు ప్రయాణం