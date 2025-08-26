ETV Bharat / state

తండ్రి ప్రోత్సాహంతో కుమార్తె విజయాలు - ఒక్కసారి ఈతకు దిగితే మెడల్ రావాల్సిందే - STORY OF MITTAPALLI RITHVIKA

పల్లె నుంచి ఆసియా క్రీడల వరకు ఎదిగిన మధ్యతరగతి అమ్మాయి - వెన్నంటి నడిపించిన తండ్రి - ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుని ఆసియా క్రీడలకు ఎంపిక 'రిత్విక'

Success Story Of Mittapalli Rithvika
Success Story Of Mittapalli Rithvika (Eenadu)
Success Story Of Mittapalli Rithvika : మారుమూల పల్లె అమ్మాయి. ఆటలకు ఖర్చు చేసేంత స్థోమతా లేదు. ఏదైనా చేయాలి అంటే అది ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు. అయినా పిల్లల భవిష్యత్ ముఖ్యమని భావించాడు ఆ తండ్రి. కూతురు సాధించగదలని నమ్మాడు. ఆయన నమ్మకాన్ని నిజం చేస్తూ ఏషియన్​ ఆక్వాటిక్​ ఛాంపియన్​షిప్​కి ఎంపికైంది నిజామాబాద్​ మిట్టపల్లికి చెందిన రిత్విక.

నిజామాబాద్‌ జిల్లా నవీపేట్‌ మండలంలోని మారుమూల గ్రామంలో ఉంటారు బినోల, రిత్విక. నాన్న ప్రకాష్‌ ప్రైవేటు ఉద్యోగి. అమ్మ ప్రమీల. రిషిక చదువుల కోసం సొంత ఊరు వదిలి నిజామాబాద్​కు వచ్చేశారు. ఇద్దరిని స్విమ్మింగ్‌ ట్రైనింగ్​లో చేర్చారు. నిజానికి రిత్వికకి మొదట్లో ఈత మీద ఆసక్తి లేదు. ఎందుకు ఇందులో జాయిన్​ చేశారు అనుకునేది. కానీ నాన్న ప్రోత్సహించారు. దీంతో రోజు శిక్షణకు వెళ్లేది.

Success Story Of Mittapalli Rithvika
రిత్విక (Eenadu)

అప్పుడే ఆసక్తి పెరిగింది : 2017లో రాష్ట్రస్థాయిలో పతకం సాధించాక ఈతపై ఆసక్తి పెరిగింది రిత్వికకి. బటర్‌ఫ్లై, బ్రెస్ట్‌ స్ట్రోక్‌ విభాగాల్లో రాణిస్తుండటంతో మెరుగైన శిక్షణ తీసుకోవాలని స్థానిక శిక్షకుడు సూచించాడు. అప్పుడే రిత్విక కోసం హైదరాబాద్​ వెళ్లాలని నిర్ణంచుకున్నారు. దీంతో వీళ్ల కుటుంబం హైదరాబాద్‌కి మారింది. ఇక్కడ శిక్షణతో రిత్విక మరింత మెరుగైంది. పతకాలే లక్ష్యంగా తీవ్రంగా శ్రమించేది. రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయుల్లో 88 పతకాలు గెలిచింది. ఈమె ప్రతిభను గమనించిన భువనేశ్వర్‌లోని కళింగ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇండస్ట్రియల్‌ టెక్నాలజీ యూనివర్సిటీ ఆమెకు డిగ్రీలో ఫ్రీ సీటు ఇచ్చింది. బీకాం మొదటి సంవత్సరం పూర్తిచేసుకున్న రిత్విక చదువుతోపాటు స్విమ్మింగ్​ రాణిస్తోంది. దీంతో స్పోర్ట్స్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా (శాయ్‌) గత ఏడాది ఈమెను ఎంపిక చేసి, శిక్షణనిస్తోంది.

నాన్న కష్టానికి తగిన ఫలితం : ఈ ఏడాది భువనేశ్వర్‌లో జరిగిన ఆల్‌ ఇండియా యూనివర్సిటీ స్విమ్మింగ్‌ పోటీల్లో 50మీ. బ్రెస్ట్‌ స్ట్రోక్‌ విభాగంలో బంగారు పతకం సాధించింది. బెర్లిన్‌లో జరిగిన ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయాల ఛాంపియన్‌షిప్‌లో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించింది. తాజాగా ‘ఏషియన్‌ ఆక్వాటిక్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌-2025’లో పాల్గొనే అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది. అహ్మదాబాద్‌లో నిర్వహిస్తోన్న ఈ పోటీలు సెప్టెంబరు చివర్లో ప్రారంభమవుతాయి. దీని కోసం స్విమ్మింగ్‌ ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా నిర్వహించే శిక్షణ శిబిరానికి వెళ్లింది రిత్విక.

వారికోసం హైదరాబాద్​కు వచ్చి చిన్న ఉద్యోగాలు చేసి : ‘మాకోసమే నాన్న పొలాన్ని కౌలుకి ఇచ్చి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేశారు. హైదరాబాద్‌ వచ్చి ఉద్యోగంలో చేరి మరీ మాకు ఈతలో ట్రైనింగ్​ ఇప్పించారు. శాయ్‌కి ఎంపికయ్యే వరకూ తలకు మించిన భారమైనా కొనసాగించారు. అందుకే నాన్న కష్టానికి తగిన ఫలితం అందించాలన్న దృఢ సంకల్పంతో కృషి చేస్తున్నా’ అంటోంది 18ఏళ్ల రిత్విక. తన తండ్రి అందించిన ప్రోత్సాహం అందరి అమ్మాయిలకు ఉంటే వారు ఏదైనా సాధించగలుగుతారని తెలిపింది. పిల్లలు కూడా వారి భవిష్యత్ కోసం తల్లిదండ్రులు పడుతున్న కష్టాన్ని గుర్తుంచుకుని ఎదగాలని చెప్పింది. అప్పుడే ఉన్నతస్థాయికి ఎదుగుతామని వివరించింది. భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరింతగా రాణించాలన్నది రిత్విక కల.

