'పెద్ది’లో అవకాశం వదులుకుని - 'ఫిల్మీమోజీ'తో కడుపుబ్బా నవ్విస్తున్న ఆంధ్ర కుర్రోడు
ఫిల్మీమోజీ వీడియోలతో నవ్వులు పండిస్తున్న విజయనగరం కుర్రోడు - 'పెద్ది’ సినిమాలో డైలాగ్స్ రాసేందుకు అవకాశం వచ్చినా వెనకడుగు - ఎందుకంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 3:13 PM IST
Success Story of Filmymoji Sai kiran in Vizianagaram : ముఖం కనిపించదు, కానీ నవ్వులు పూయిస్తాడు. మాట్లాడితే ముత్యాలు రాలినట్లే, రెండు స్టెప్పులేస్తే అబ్బో అనాల్సిందే. ఒకసారి వినాయకుడిగా మారిపోతాడు, మరోసారి పిల్లాడిలా ఎగిరి గెంతేస్తాడు. పండగొచ్చిందంటే చక్కని నాటికతో మీ చరవాణిలో వాలిపోతాడు. అతడే అండలూరి సాయి కిరణ్. మన విజయనగరం కుర్రోడే. పేరు చెబితే తెలియదు గానీ ఫిల్మీమోజీ అంటే ఠక్కున గుర్తు పట్టేయొచ్చు. ఇతడి ఛానల్కు అంత క్రేజ్ మరి. ఇటీవల ‘పెద్ది’ సినిమాలో డైలాగ్స్ రాసేందుకు అవకాశం వచ్చినా వెనకడుగు వేశాడు. ఎందుకని ప్రశ్నించగా ఇలా చెప్పుకొచ్చాడు.
22 ఏళ్లలో ఎమోజీలతో కంటెంట్ : మాది మధ్య తరగతి కుటుంబం. నేనొక్కడినే కుమారుడ్ని. ఇంటర్ పూర్తి చేసి, డిగ్రీలో చేరా. అప్పట్లో సినిమాలపై మక్కువతో మధ్యలోనే ఆపేశా. తల్లిదండ్రులకు చెప్పి హైదరాబాద్ వెళ్లా. అక్కడ వీఎఫ్ఎక్స్ కోర్సు చేశా. ఈక్రమంలోనే 22 ఏళ్ల వయసులో ఎమోజీలతో కూడిన కంటెంట్ను తయారు చేయాలని భావించి ఫిల్మీమోజీని ప్రారంభించా. మిడిల్ క్లాస్ మధు పేరిట నా పాత్ర ఆకట్టుకోవడంతో మంచి గుర్తింపు దక్కింది.
ఆరు యూట్యూబ్ గోల్డ్ బటన్లు : నాలుగు ఛానళ్ల ద్వారా వీడియోలను అందిస్తున్నాం. స్నేహితుడు సీహెచ్.కార్తీక్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. నా భార్య ఐశ్వర్య ఎడిటర్గా చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు యూట్యూబ్ నుంచి ఆరు గోల్డ్ బటన్లు వచ్చాయి. ప్రధానమైన ఫిల్మీమోజీ ఛానల్కు 57 లక్షల మందికిపైగా సబ్స్క్రైబర్లున్నారు. పండగ రోజులు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాల సమయంలో వీడియోలు చేస్తుంటాం. యువతలో చైతన్యం తీసుకు రావడం, ప్రస్తుత పరిణామాలు తదితర అంశాలకు కామెడీని జోడించి, ప్రేక్షకులకు అందిస్తాం. వినాయకుడి కాన్సెప్ట్కు బాగా గుర్తింపు వచ్చింది. కోటిమందికి పైగా ఆ వీడియోను వీక్షించారు.
'పెద్ది’ సినిమా అవకాశం వదులుకోని : నా స్టూడియోలో 20 మందికి పైగా ఉన్నారు. ఉద్యోగులుగా కాకుండా అందరం కలిసే పనిచేస్తుంటాం. అందరినీ నవ్వించాలి ఆలోచింపజేయాలి అనే లక్ష్యంతోనే ముందుకెళుతున్నాం. మాకు సరిపోయేంత నగదు వస్తోంది. అయితే ప్రజల కోసం ఇంకేదైనా చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నా. నా వీడియోలను మెచ్చి పలువురు దర్శకులు, సినీనటులు సంప్రదించారు. ఇటీవల ‘పెద్ది’ సినిమాకు డైలాగ్స్ రాయాలని సుకుమార్ కోరారు. అయితే తెరపైకి వెళితే ఎమోజీకి దూరమవుతాననే భయంతో రాలేనని సున్నితంగా తిరస్కరించా. త్వరలోనే కొత్త సిరీస్తో మీ ముందుకొస్తాం.’ అని సాయి వెల్లడించాడు.
