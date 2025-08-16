ETV Bharat / state

రాష్ట్రానికి ప్లైవుడ్‌ పరిశ్రమల రాక - పెరిగిన సరుగుడు, సుబాబుల్ కర్ర ధర - SARUGUDU AND SUBABUL PRICE IN AP

పెరిగిన సుబాబుల్, సరుగుడు ధరలు - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న అన్నదాతలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 9:10 PM IST

Subabul Price Increased in AP : రాష్ట్రంలో సుబాబుల్, సరుగుడు ధరలు పెరగడంతో అన్నదాతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏపీకి కొత్తగా ప్లైవుడ్‌ తయారుచేసే పరిశ్రమలు వచ్చాయి. దీంతో పాటు ఇప్పటికే ఉన్న కంపెనీలు కూడా ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచాయి. దీంతో కర్రకు మంచి డిమాండ్‌ ఏర్పడింది. అనకాపల్లి జిల్లాలో 70,000ల ఎకరాల్లో సుబాబుల్‌, 1.6 లక్షల ఎకరాల్లో సరుగుడు సాగు చేసేవారు.

సరుగుడు, సుబాబుల్ దీర్ఘకాలిక పంటలు. మొక్కలు నాటిన తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఐదు సంవత్సరాలకు కోతకు వస్తుంది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో సరైన ధరలు లభించక చాలామంది తోటలు వేయడం మానేశారు. దీంతో ఇప్పుడు సరుగుడు లక్ష ఎకరాలకు లోపే ఉంది. సుబాబుల్‌ ఒకసారి నాటితే దాదాపు 25 నుంచి 30 సంవత్సరాలకు పంట వస్తుంది. అయినా చాలా ప్రాంతాల్లో దీన్ని తొలగించి జీడిమామిడి తోటలు వేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం 50,000ల ఎకరాల లోపే తోటలున్నాయి.

నీటి వసతిలేని మెట్ట ప్రాంతాలైన అచ్యుతాపురం, మాకవరపాలెం, బుచ్చెయ్యపేట, పరవాడతోపాటు నిత్యం సాగునీరు లభించే నాగులాపల్లి, తిమ్మరాజుపేట, మునగపాక, జగన్నాథపురం, చూచుకొండ వంటి ప్రాంతాల్లోనూ సాగు చేస్తున్నారు. పేపర్ తయారీకి సుబాబుల్, సరుగుడు ముక్కలను వినియోగిస్తారు. ప్లైవుడ్‌ తయారీకి సుబాబుల్‌ ఎక్కువగా వాడతారు. ఇప్పుడు సరుగుడు ముక్కలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. బాదులను నిర్మాణ రంగంలో ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు. జిల్లాలో రావికమతం, కన్నూరుపాలెం, గోవాడ, అనకాపల్లి, వడ్డాది, కొత్తపేట, తట్టబంద ప్రాంతాల నుంచి సరకు ఎగుమతి అవుతుంది.

కర్రకు కొరత : పూర్వం మెట్ట ప్రాంతాల్లోనే వీటిని సాగు చేసేవారు. ఆహార పంటలు గిట్టుబాటు కానందున పుష్కలంగా సాగునీరున్న ప్రాంతాల్లో సుబాబుల్, సరుగుడు తోటలను అన్నదాతలు పెంచడం ప్రారంభించారు. వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ హయాంలో వీటి ధరలు పతనమయ్యాయి. ప్రభుత్వం వారికి గిట్టుబాటు ధర కల్పించలేదు. దీంతో చాలామంది తోటలు తీసేశారు. కొత్త తోటల జోలికి పోలేదు. తోటలు తొలగించాక ధరలు పెరగడం సాగుదారులను ఆవేదనకు గురిచేస్తోంది. ఫలితంగా ప్రస్తుతం జిల్లాలో కర్ర కొరత ఏర్పడింది. దీంతో కంపెనీలు ధరలు పెంచాయి.

టన్ను ధర రూ. 9500 : గతంలో సుబాబుల్‌ టన్ను ధర రూ. 3800 ఉండగా ప్రస్తుతం రూ. 6500 పలుకుతుంది. సరుగుడు టన్ను రూ.4500 ఉంటే ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 9500 కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముక్కలు టన్ను గత సంవత్సరం రూ. 3500 ఉంటే ఇప్పుడు రూ. 7000 పలుకుతుంది. అన్ని ఖర్చులు పోను ఎకరాభూమిలో సరగుడు విక్రయిస్తే నికరంగా రూ.లక్ష ఆదాయం వస్తున్నట్లు అన్నదాతలు పేర్కొన్నారు.

ఆనందపురం, సబ్బవరం, పరవాడ ప్రాంతాల్లో దాదాపు ఐదు వరకు ప్లైవుడ్‌ తయారీ కంపెనీలున్నాయి. రాంబిల్లి, అచ్యుతాపురం ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలిలో ఒక పరిశ్రమ ఉండగా మరొకటి కొత్తగా వస్తోంది. అచ్యుతాపురంలోని ఫ్యాక్టరీకి రోజుకు వెయ్యి టన్నుల సరకు అవసరమని వ్యాపారులు వివరించారు. కంపెనీల నుంచి ఆర్డర్లు రావడం, జిల్లాలో సరకు తగ్గిపోవడంతో ధరలు కాస్త పెరుగుతున్నాయని వారు తెలిపారు.

