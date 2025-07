ETV Bharat / state

అనంత జేఎన్టీయూలో డబుల్​ డిగ్రీ - స్వీడన్​లో చదివే అవకాశం - JNTU ENGINEERING STUDENTS TO SWEDEN

Published : July 3, 2025 at 1:25 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Study Engineering at Anantapur JNTU Chance to go Sweden: అనంతపురంలోని జేఎన్‌టీయూలో ఇంజినీరింగ్‌ చదివితే స్వీడన్‌కు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. స్వీడన్‌లోని బకింగ్‌హమ్‌ విశ్వవిద్యాలయంతో జేఎన్‌టీయూ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. సాధారణంగా బీటెక్‌ చదివితే విద్యార్థులకు ఒక డిగ్రీ పట్టా వస్తుంది. జేఎన్‌టీయూ అందిస్తున్న డబుల్‌ డిగ్రీ కోర్సుల్లో 4 ఏళ్ల బీటెక్‌ కోర్సు పూర్తి చేస్తే ఒకేసారి 2 డిగ్రీలు పొందొచ్చు. ఇక్కడ 3 ఏళ్లు, స్వీడన్‌లో ఒక సంవత్సరం చదవాల్సి ఉంటుంది. కోర్సు పూర్తి చేసిన వారికి జేఎన్‌టీయూలో బీటెక్‌ పట్టా, స్వీడన్‌లోని ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో సర్టిఫికెట్‌ ఇవ్వనున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని 2017 నుంచి కళాశాల కల్పిస్తోంది. ఇటీవలే మాస్టర్స్‌ డిగ్రీ జత కలిపారు.

చేరడం ఎలా: డబుల్‌ డిగ్రీలో చేరాలంటే ఇంటర్మీడియట్‌లో 60 శాతంతో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. జేఈఈ, ఈఏపీసెట్‌ గానీ, తెలంగాణ ఈఏపీసెట్‌లో అర్హత పొంది ఉండాలి. జేఈఈలో ర్యాంకు వచ్చిన వారికి 50 శాతం ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ విభాగంలో 20, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ విభాగంలో 10 సీట్లు ఉన్నాయి.

ప్రయోజనాలు ఇవే: విదేశీ విద్య, ఉద్యోగాలు చేయాలనుకునేవారికి కోర్సు ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది. జేఎన్‌టీయూ ఇచ్చే బ్యాచిలర్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌ (బీఎస్సీ) సర్టిఫికెట్‌తో ఎంఎస్‌లో చేరడానికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన పని ఉండదు. నేరుగా ఎంఎస్‌లో చేరి స్వీడన్‌లోనే ఉద్యోగం సంపాదించవచ్చు.