చిన్న లక్ష్యాలు పెట్టుకోండి - పెద్ద విజయాలు సాధించండి
విద్యా సంవత్సరం చివరిలో లక్ష్యాన్ని సాధిస్తాం అని కలలు - ప్రణాళిక వేసుకోవడం, దాన్ని అమలుచేయడం రెండూ ముఖ్యం - గమ్యాన్ని చేరుకునే ప్రయాణంలో మరికొన్ని చిన్న లక్ష్యాలూ అవసరం అంటున్న నిపుణులు
Published : September 8, 2025 at 2:46 PM IST
Tips To Study Effectively Telugu : ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని దానిని సాధించడం కోసం ఎంతగానో కృషిచేసే విద్యార్థులు ఎందరో ఉంటారు. ఈ క్రమంలో మనం అనుకున్న లక్ష్యంతో పాటు చిన్న లక్ష్యాలనూ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే మనం నిర్దేశించుకున్న గమ్యానికి చోరుకోవడం సులభతరం అవుతుంది. కోర్సులో చేరిన వెంటనే పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని విద్యా సంవత్సరం చివరిలోగా దాన్ని సాధించేద్దామం అంటూ కలలు కంటే సరిపోదు. ఆ గమ్యాన్ని చేరుకునే ప్రయాణంలో మరికొన్ని చిన్న చిన్న లక్ష్యాలనూ సాధించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రణాళికలు ముఖ్యం : వార్షిక పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. దాని కోసం రోజువారీ స్టడీ ప్లాన్ తప్పనిసరిగా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ దానికి తగ్గట్టు ప్రయత్నించాలి. అందుకోసం ప్రతి సబ్జెక్టు చదవడానికి సమయాన్ని కేటాయించి దాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేయాలి. అనుకున్న దాన్ని పూర్తి చేయాలి. ప్రణాళిక వేసుకోవడం, దాన్ని అమలు చేయడం రెండూ ముఖ్యమే. మనం దాన్ని ఆచరించకపోతే ఎంత కష్టపడి ప్రణాళిక వేసుకున్నా దానికి ఎలాంటి ఫలితమూ ఉండదు.
టైం మేనేజ్మెంట్ : అధ్యాపకులు పాఠాలు చెప్పే క్రమంలో శ్రద్ధగా వింటే ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదు. ఏమైనా సందేహాలుంటే అప్పటికప్పుడు వాటిని నివృత్తి చేసుకుంటాం. దీనితో పాఠాలను చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఇలా నేరుగా విన్న వాటిని నివృత్తి చేసుకోవడం వల్ల వాటిని త్వరగా మర్చిపోలేరు. సమయానికి కళాశాలకు చేరుకుంటేనే క్రమం తప్పకుండా తరగతులకు హాజరవగలుగుతారు. దీని కోసం త్వరగా నిద్రలేవాలనే చిన్న లక్ష్యాన్ని పెట్టుకోవాలి. ఇలాంటి చిన్న లక్ష్యాల వల్ల పాఠాలను సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలనే పెద్ద లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.
వాయదాలు వద్దు : సంవత్సరం చివరిలో జరిగే పరీక్షల్లో ఎక్కువ మార్కులు సాధించాలి. దాని కోసం సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచీ తొందరపడటం ఎందుకని ప్రశాంతంగా కూర్చోకూడదు. రోజువారీ స్టడీ ప్లాన్, వార ప్రణాళిక, మూడు నెలలకు ఒకసారి పునశ్చరణ చేసుకునేలా ప్రణాళికలు రచించాలి. ఏరోజు చెప్పిన పాఠాలను ఆరోజే చదవడం, పాఠ్యపుస్తకాలు, రికార్డులను చక్కగా అమర్చుకోవడం చేయాలి. ఇవన్నీ రోజువారీ లక్ష్యాల కిందకే వస్తాయి. ఎప్పటి పనులను అప్పుడే పూర్తి చేయాలి. ఎక్కడి పుస్తకాలను అక్కడే సర్ది పెట్టడం అలవాటుగా మార్చుకోవాలి. దీని వల్ల ఎంతో సమయం ఆదా అవుతుంది. ఇలా చేయకపోతే సరిగ్గా కలేజీకి బయలుదేరే సమయానికి నోట్సు కనిపించదు. దాని కోసం వెతుకుతూ ఉంటే కాలేజీ బస్సు వెళ్లిపోతుంది. దీనితో ఆరోజు పాఠాలను నేరుగా వినే అవకాశాన్ని కోల్పోతారు.
మార్పులు సహజం : మొదటిసారి యూనివర్సిటీకలోనికి అడుగు పెట్టారనుకుందాం. అక్కడ పరిచయంలేని సహ విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు ఉంటారు. పరిసరాలూ కొత్తగా ఉంటాయి. ఇప్పటివరకూ కాలేజీలో చదివిన తీరు వేరుగా ఉంటుది. ముందుగా కొత్త పరిస్థితులకు అలవాటుపడటం నేర్చుకుంటే నెమ్మదిగా ఇబ్బంది నుంచి బయటపతారు. మార్పును స్వాగతించాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటే చదువులో రాణించాలనే పెద్ద గమ్యాన్ని సులువుగా చేరుకోగలుగుతారు.
బీటెక్ పూర్తయ్యాక త్వరగా ఉద్యోగం రావాలంటే? - నిపుణుల సూచనలు ఇవే.
బీటెక్లో ఏ బ్రాంచీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది? - ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పోటీ పడొచ్చా?