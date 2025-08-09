Students Using Plastic Bottles for Drinking Water: ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్లలో నీటిని వాడటం వల్ల అనారోగ్యానికి గురవతామనేది జగమెరిగిన సత్యం. ఇది తెలిసినా వాటినే వినియోగిస్తే రోగాలు బహుమతిగా వస్తాయి. పెద్దల మాట పక్కన పెడితే పిల్లల ఆరోగ్యంపై ఎక్కడా జాగ్రత్త కనిపించడం లేదు. ప్రధానంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు వాడేసిన కూల్డ్రింక్, ఇతర ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్లలో నీటిని తెచ్చుకుని తాగుతున్నారు. ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఆర్వో ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. ఇంటి నుంచి తెచ్చుకున్న ప్లాస్టిక్ సీసాల్లో నీటిని నింపుకొని తాగుతున్నారు. తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థులకు దీనిపై సరైన అవగాహన లేకపోవడ వల్ల చేతులారా పిల్లలను రోగాల బారిన పడేట్టు చేస్తున్నారు. దాతల సహకారంతో స్టీలుతో ఉన్న సీసాలు అందిస్తే సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది.
తాగితే వచ్చే నష్టాలివీ: కూల్ డ్రింకులు, ఇతర ప్లాస్టిక్తో తయారుచేసే సీసాలు భూమిలో కలవాలంటే 100 ఏళ్లకు పైగా పడుతుంది. ఒకసారి వాడిన వీటిని మళ్లీ వినియోగించకూడదు. సాధారణంగా ఈ సీసా లోపల బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. దీన్ని శుభ్రం చేయాలంటే వేడి నీటిని వాడాలి. దానివల్ల ప్లాస్టిక్ కరిగి నీటిలోకి చేరుతుంది. అనారోగ్యం బారిన పడే ప్రమాదముంది. అందులోని నీటిని తాగినప్పుడు నేరుగా కడుపులోకి ప్లాస్టిక్ చేరుతుంది.
ప్లాస్టిక్ సీసాల్లోనే నీటి వాడకం:
- అనకాపల్లి జిల్లాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు 1439 ఉండగా విద్యార్థుల సంఖ్య 2 లక్షలపైగా ఉంది. పాయకరావుపేట ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఆర్వో ప్లాంటు పని చేయడం లేదు. దీంతో పిల్లలకు తాగునీటికి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. పాఠశాలలో 250 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఉన్నారు. వీరిలో 90 మందికి పైగా ప్లాస్టిక్ సీసాల్లోనే నీటిని తాగుతున్నారు.
- ఈదటం ఉన్నత పాఠశాలలో 105 మంది విద్యార్థులు ఉంటే ఇక్కడ 70 మంది ప్లాస్టిక్ సీసాల్లో తెచ్చుకున్న నీటిని తాగుతున్నారు.
- నక్కపల్లిలోని పాఠశాలలో 500 మంది విద్యార్థులు ఉండగా 100 మందికి పైగా పిల్లలు ఈ ప్లాస్టిక్ సీసాలనే వాడుతున్నారు.
- ఎస్.రాయవరం మండలంలోని దార్లపూడి ఉన్నత పాఠశాలలో 400 మందికి పైగా ఉండగా అందులో 150 మంది వరకు ఈ సీసాలనే వాడుతున్నారు.
- కొరుప్రోలు పాఠశాలలో 50 మంది, ఎస్.రాయవరం ఉన్నత పాఠశాలలో 60 మంది వరకు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ప్లాస్టిక్ సీసాల్లో తెచ్చుకున్న నీటిని వాడుతున్నారు.
- నక్కపల్లి ఉపమాక, గొడిచెర్ల, వేంపాడు తదితర పాఠశాలల్లో సగానికి పైగా ప్లాస్టిక్ సీసాలనే వాడుతున్నారు.
రోగాలు కొని తెచ్చుకున్నట్లే: ప్లాస్టిక్ సీసాల్లో నీరు వాడితే రోగాలు కొని తెచ్చుకున్నట్లేనని పాయకరావుపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యాధికారి సుభాష్ తెలిపారు. విద్యార్థుల్లో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుందని ఆడపిల్లల్లో అయితే సాధారణ వయస్సు కన్నా ముందుగానే అంటే 8 ఏళ్ల కంటే ముందే యుక్త వయస్సు లక్షణాలు వచ్చేస్తాయని అన్నారు. మగ పిల్లల్లోనూ ఇబ్బందులు వచ్చే ప్రమాదముందని వివరించారు. లోపల స్టీలు ఉన్న సీసాలను మాత్రమే వాడుకోవాలని, దాన్ని శుభ్రం చేసుకునేందుకు వీలుంటుందని, అది ఆరోగ్యకరమని వైద్యాధికారి తెలిపారు.
