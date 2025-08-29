Kamareddy Flood Latest Update : వినాయక విగ్రహాన్ని కొనేందుకు వెళ్లి హవేలి ఘనపూర్ పోచంరాల్ గ్రామంలో 8 మంది బాలురు మూడు రోజులుగా చిక్కుకుపోయారు. కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డి పేట మండలం లింగంపల్లికి చెందిన యువకులు, చిన్నారులు గణపతిని కొనేందుకు ఈనెల 27న హవేలి ఘనపూర్ వస్తుండగా నక్కవాగు ఉద్ధృతితో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పోచారం ప్రాజెక్టు పొంగి పొర్లుతుండటంతో మెదక్-బోధన్ నేషనల్ హైవే 765-D రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది. ఫలితంగా పోచంరాల్ గ్రామంలోనే 3 రోజులు చిక్కుపోయారు. తిండితిప్పలు లేకుండా ఇబ్బందులు పడుతుండటంతో జిల్లా అధికారులు, ఆర్మీ సిబ్బంది వారిని స్వగ్రామాలకు తరలించేందుకు యత్నించారు.
సహాయక చర్యలు నిలిపివేత : ఆ ఎనిమిది మంది చిన్నారులను స్వగ్రామాలకు పంపేందుకు ఇవాళ రెస్కూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్ ఆదేశాల మేరకు ఆర్మీ అధికారుల బృందం రెస్కూ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. తాళ్లు, బోట్ల సాయంతో వారిని అవతలి ఒడ్డుకు చేర్చేందుకు యత్నించారు. వరద ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో అటువైపు వెళ్లడం సాధ్యం కాలేదు. పలుమార్లు ప్రయత్నించినా విఫలం కావడంతో సహాయక చర్యలను నిలిపివేశారు.
కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్ ఆదేశాల మేరకు వారందరినీ ఓ కల్యాణ మండపంలో పునరావాస కేంద్రానికి తరలించారు. వారికి అక్కడే వసతి ఏర్పాటు చేసి వరద ఉద్ధృతి తగ్గిన తర్వాత ఇళ్లకు చేర్చనున్నారు. మరోవైపు పోచారం ప్రాజెక్టు ఉద్ధృతి చూసేందుకు వెళ్లిన ఓ వ్యక్తికి ఫిట్స్ వచ్చి అక్కడే పడిపోయాడు. ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తికి ఆర్మీ క్యాంపులోనే ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు.
"పోచంరాళ్ల గ్రామం నుంచి నాగిరెళ్లకు ఈనెల 27వ తేదీన వినాయకుడిని తీసుకెళ్లడానికి మెదక్ వచ్చారు. వరద పెరగడంతో మెదక్లో 10 మంది చిక్కుకుపోయారు. వెళ్లడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కానీ వరద ఉద్ధృతికి వంతెన కొట్టుకుపోయింది. వీళ్లను ఇంటికి కచ్చితంగా పంపిస్తాం. వీరిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించైనా సరే ఇళ్లకు పంపించే ఏర్పాట్లు చేస్తాం. రెస్కూ ఆపరేషన్ కూడా చేయడం లేదు. ఆర్మీ అధికారులు ఆపరేషన్ను ఎక్కువ ప్లోటింగ్ ఉండటంతో నిలిపివేశారు. కలెక్టర్ కూడా సహాయక చర్యలను నిలిపివేయమన్నారు. వీరందరినీ సేఫ్ జోన్లో పెట్టండని చెప్పారు. వీరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటాం." - ప్రసన్న కుమార్, మెదక్ డీఎస్పీ
"గణపతిని కొనడానికి ఘనపూర్కు వచ్చాం. ఇప్పుడు పోచారం నుంచి మా ఊరుకు పోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. మూడు రోజులుగా అలాగే ఉన్నాం. తీసుకొని తిరిగి వస్తున్న క్రమంలో వంతెన కొట్టుకుపోయింది. దీంతో అక్కడే అధికారులు బస ఏర్పాటు చేశారు. ఆహారం సఫ్లై కూడా చేస్తున్నారు." - చిక్కుకున్న వ్యక్తి
కామారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వరదలు : కామారెడ్డి జిల్లావ్యాప్తంగా రెండు రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాల కాలనీలు, రోడ్లు మునిగిపోయాయి. ఎక్కడికక్కడ బురద పేరుకుపోయింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కామారెడ్డి జిల్లాలోని 44వ జాతీయ రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ జాం ఏర్పడింది. రోడ్డు కోతకు గురికావడంతో భారీగా వాహనాలు నిలిచి రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. సదాశివనగర్ మండలం నుంచి భిక్కనూర్ టోల్గేట్ వరకు సుమారు 15 కి.మీ మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.
గోదావరి మహోగ్ర రూపం - కాళేశ్వరం 85 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు వరదనీరు విడుదల
కామారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - NH-44పై 15 కి.మీ మేర ట్రాఫిక్ జామ్