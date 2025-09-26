ఆంధ్రా వర్సిటీలో ఆందోళన - విద్యార్థులు, పోలీసుల మధ్య తోపులాట
ఆంధ్రా వర్సిటీలో రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం వద్ద విద్యార్థుల ఆందోళన - సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ ఏయూ వీసీ ఛాంబర్ను ముట్టడించిన విద్యార్థులు - వారితో చర్చలు జరిపిన వీసీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 2:58 PM IST
Students Protest at Andhra University: విశాఖ నగరంలోని ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులు, పోలీసుల మధ్య తోపులాట జరిగింది. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ 2వ రోజూ విద్యార్థులు నిరసనలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అక్కడికి వచ్చిన వీసీకి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు, విద్యార్థుల మధ్య తోపులాట జరిగింది. మరోవైపు విద్యార్థులతో వీసీ రాజశేఖర్ చర్చలు జరిపారు. 2 రోజుల్లో సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలోని శాతవాహన వసతి గృహంలో ఉంటున్న విద్యార్థి మణికంఠ గురువారం మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఏయూ డిస్పెన్సరీ విభాగంలో సరైన సౌకర్యాలు లేక మృతి చెందాడని నినాదాలు చేస్తూ విద్యార్థులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ రోజు కూడా ఆందోళన కొనసాగించడంతో వీసీ వారితో చర్చలు జరిపారు. పోలీసులను వెనక్కి పంపాలని మృతుడి కుటుంబానికి రూ.కోటి పరిహారం అందించాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేశారు.
డిస్పెన్సరీలో అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి: విద్యార్థులతో చర్చల అనంతరం మీడియాతో వీసీ రాజశేఖర్ మాట్లాడారు. యూనివర్సిటీలో విద్యార్థి మృతి చెందిన ఘటనపై విచారణ కమిటీ వేశామని అన్నారు. వర్సిటీ డిస్పెన్సరీలో అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. మణికంఠ అనే విద్యార్థిని అంబులెన్స్లో తీసుకెళ్లేటప్పడు ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఉందని తెలిపారు. చర్చలకు పిలిస్తే విద్యార్థులు ఎవ్వరు మాట్లాడలేదని, ఉద్దేశం ప్రకారం చేస్తున్న నిరసనగా అనిపిస్తోందని అన్నారు. విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు లేకుండా వర్సిటీలో అన్ని సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.
''గురువారం చర్చలకు వెళ్తే ఎవరూ నాతో మాట్లాడలేదు. ఇది ఉద్దేశం ప్రకారం చేస్తున్న నిరసనగానే అనిపిస్తోంది. యూనివర్శిటీ అంబులెన్స్లో ఆక్సిజన్ ఉంది. డిస్పెన్సరీలో వైద్యులు, సిబ్బంది నియామకానికి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం. వసతి గృహాలను కూడా ఆధునికీకరిస్తున్నాం. గురువారం 300 మంది నా ఛాంబర్లోకి వచ్చి నాపై దాడికి యత్నించారు. జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున విద్యార్థులతో అధికారి ప్రవీణ చర్చలు జరిపారు. ముగ్గురు అధికారుల బృందం ఏయూకి వస్తోంది. అలానే ఇక్కడి పరిస్థితిని అధ్యయనం చేస్తారు.''- రాజశేఖర్, వీసీ, ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ
గుండెపోటుతో మృతి: విశ్వవిద్యాలయంలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ స్టడీస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ (ఐఏఎస్ఈ)లో బీఎడ్ చదువుతున్న విజయనగరానికి చెందిన వి. వెంకట సాయి మణికంఠ (23) గురువారం ఉదయం గుండెపోటుతో మరణించాడు. వర్సిటీలోని శాతవాహన వసతి గృహంలో ఉంటున్న మణికంఠ గురువారం ఉదయం 7.30 గంటల సమయంలో బాత్రూమ్కు వెళ్లేందుకు తలుపు తీస్తుండగా కింద పడిపోయాడు. కాలు జారి పడి ఉంటాడని తోటి విద్యార్థులు భావించారు. ఎంతకీ లేవకపోవడంతో అతని దగ్గరికి వెళ్లి పైకి లేపారు. తనకు ఊపిరి అందడం లేదని, ఆక్సిజన్ కావాలని కోరాడు. వెంటనే ఏయూ డిస్పెన్సరీకి చెందిన అంబులెన్స్కు ఫోన్ చేసి కేజీహెచ్కు తరలించారు. ఆసుపత్రికి వెళ్లే సరికే గుండెపోటు కారణంగా ప్రాణాలు విడిచినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
విద్యార్థులకు అండగా ఏయూ - స్వీడన్లో చదువు డ్యూయల్ డిగ్రీతోనే!