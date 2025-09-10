ETV Bharat / state

'మమ్మల్ని ఆడుకోనిస్తలే సారూ' - గోడదూకి కలెక్టర్​ ఆఫీస్​కు​ పరుగెత్తిన 80మంది విద్యార్థులు

గురుకులాల్లో విద్యార్థుల సమస్యలు - కలెక్ట్​ర్​తో చెప్తామంటూ గోడ దూకి వెళ్లిన విద్యార్థులు - గుర్తించి స్కూల్​కు తీసుకొచ్చిన సిబ్బంది - విషయం తెలుసుకుని పాఠశాలకు వచ్చిన కలెక్టర్

Student Issues At Wanaparthy Gurukul
Student Issues At Wanaparthy Gurukul (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 4:37 PM IST

Student Issues At Wanaparthy Gurukul : ప్రిన్సిపల్​, ఉపాధ్యాయులు తమతో అమానుషంగా వ్యవహరిస్తున్నారని, ఇదే విషయమై కలెక్టర్​ను కలిసేందుకు విద్యార్థులు గోడ దూకి వెళ్లిన ఘటన వనపర్తి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఏదేమైనా కలెక్టర్​ను కలిసి మాట్లాడాల్సిందేనని హల్​చల్ చేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకెళ్తే వనపర్తి జిల్లా శివారులోని చిట్యాల సమీపంలో ఉన్న మహాత్మా జ్యోతిబాపులే బాలుర గురుకుల పాఠశాలలో విద్యార్థులు పలు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వారి సమస్యలను ప్రిన్సిపల్​కు చెప్పినా ఎలాంటి స్పందన లేదు. తల్లిదండ్రులకు చెప్పడానికి అవకాశమే లేదు. దీంతో తమ సమస్యలు ఎలాగైన కలెక్టరుకు తెలియజేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

స్కూల్​ నుంచి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కలెక్టర్​ ఆఫీస్​కు వెళ్లాలని అనుకున్నారు. 80 మంది విద్యార్థులు మంగళవారం ఉదయం స్కూల్​ ప్రహారీ గోడ దూకారు. గోడ దూకి అక్కడి నుంచి పరుగు తీశారు. స్కూల్​లో పిల్లలు లేరని గమనించిన ప్రిన్సిపల్​ ఈ విషయం తెలుసుకున్నారు. వెంటనే స్థానిక యువకులు, ఉపాధ్యాయులకు, పోలీసులకు ఈ విషయం చెప్పారు. వారందరిని వెతకగా కలెక్టర్ ఆఫీస్ వైపు వెళ్తున్నట్లు గుర్తించారు. పోలీసులు, స్థానికులు అందరూ కలిసి పిల్లలను పట్టుకున్నారు. వారందరిని స్కూల్​కు తీసుకొచ్చారు.

Student Issues At Wanaparthy Gurukul (ETV)

ఈ విషయం తెలుసుకున్న కలెక్టర్​ ఆదర్శ్​ సురభి.. అదనపు కలెక్టర్ యాదయ్య, డీఎంహెచ్ఓ శ్రీనివాసులు, తహసీల్దార్ రమేష్ రెడ్డి, సీఐ కృష్ణను పాఠశాలకు పంపించారు. పిల్లలు ఎందుకు అలా చేశారు అని అడగ్గా, కలెక్టర్​ సర్ వస్తేనే మేము చెబుతాం, లేకపోతే ఇలానే ఉంటాం అని చెప్పారు. ఎవరూ ఏం అడిగినా చెప్పలేదు. ఈ విషయాన్ని కలెక్టర్​కు చేరవేయగా స్వయంగా ఆయనే వచ్చారు.

చదువంటూ ఆడుకోనిస్తలే సారు : పాఠశాలకు చేరుకున్న కలెక్టర్ విద్యార్థులతో ప్రత్యేకంగా కూర్చున్నారు. అసలు తనను ఎందుకు కలవాలి అనుకున్నారు అని అడిగారు. దీంతో వారు ఇలా "చదువు ఒత్తిడితో మమ్మల్ని ఆటలకు దూరం చేశారు, గేమ్స్​ పీరియడ్​లో కూడా​ మమ్నల్ని ఆడుకోనిస్తలేదు, ఆటలాడకుండా మొత్తం చదువుకోవాలని ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. ఏదైనా సమస్య వస్తే మా తల్లిదండ్రులకు చెప్పి వారితో తిట్టిస్తున్నారు. లేనిపోని అభాండాలు వేయడంతో పాటు దుర్భాషలు ఆడుతున్నారు" అని కలెక్టర్​తో విద్యార్థులు వాపోయారు.

తర్వాత విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులతో కలిపి ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. విద్యార్థులకు సరైన వసతులు కల్పించాలని, పాఠశాల ఆవరణలో ఫిర్యాదుల బాక్స్​ పెట్టాలని ఆదేశించారు. విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేశారు. ఇంకా ఏమైనా సమస్యలున్నాయా అంటూ అడిగి తెలుసుకున్నారు.

"మేము పిల్లలను కలవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము. వారి సమస్యలను మాకు చెప్పారు. గేమ్స్​ పీరియడ్​లో ఆడుకొనివ్వడం లేదని చెప్పారు. వారికి స్టాఫ్​కి మధ్య గొడవలు చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరి సమస్యలు తెలుసుకున్నాం. అన్ని పరిష్కరిస్తాం. వారితో మాట్లాడిన తర్వాత వారితోనే కలిసి భోజనం చేశాం. ఇక్కడ ఒక స్పెషల్​ ఆఫీసర్​ను ఏర్పాటు చేశాం. అలానే ఫిర్యాదు బాక్స్​ను కూడా పెట్టాం." - ఆదర్శ్​ సురభి, కలెక్టర్

విద్యార్థులతో భేటీ అనంతరం వారి సమస్యలు తీరుస్తానని కలెక్టర్ హామీ ఇచ్చారు. త్వరలో డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో తల్లిదండ్రులు, టీచర్లతో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. మొత్తం మీద విద్యార్థులు కలెక్టర్​కు తమ వద్దకే రప్పించుకొని తమ బాధలు తీరేలా చేసుకున్నారు.

