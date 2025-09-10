'మమ్మల్ని ఆడుకోనిస్తలే సారూ' - గోడదూకి కలెక్టర్ ఆఫీస్కు పరుగెత్తిన 80మంది విద్యార్థులు
గురుకులాల్లో విద్యార్థుల సమస్యలు - కలెక్ట్ర్తో చెప్తామంటూ గోడ దూకి వెళ్లిన విద్యార్థులు - గుర్తించి స్కూల్కు తీసుకొచ్చిన సిబ్బంది - విషయం తెలుసుకుని పాఠశాలకు వచ్చిన కలెక్టర్
Student Issues At Wanaparthy Gurukul : ప్రిన్సిపల్, ఉపాధ్యాయులు తమతో అమానుషంగా వ్యవహరిస్తున్నారని, ఇదే విషయమై కలెక్టర్ను కలిసేందుకు విద్యార్థులు గోడ దూకి వెళ్లిన ఘటన వనపర్తి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఏదేమైనా కలెక్టర్ను కలిసి మాట్లాడాల్సిందేనని హల్చల్ చేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకెళ్తే వనపర్తి జిల్లా శివారులోని చిట్యాల సమీపంలో ఉన్న మహాత్మా జ్యోతిబాపులే బాలుర గురుకుల పాఠశాలలో విద్యార్థులు పలు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వారి సమస్యలను ప్రిన్సిపల్కు చెప్పినా ఎలాంటి స్పందన లేదు. తల్లిదండ్రులకు చెప్పడానికి అవకాశమే లేదు. దీంతో తమ సమస్యలు ఎలాగైన కలెక్టరుకు తెలియజేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
స్కూల్ నుంచి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కలెక్టర్ ఆఫీస్కు వెళ్లాలని అనుకున్నారు. 80 మంది విద్యార్థులు మంగళవారం ఉదయం స్కూల్ ప్రహారీ గోడ దూకారు. గోడ దూకి అక్కడి నుంచి పరుగు తీశారు. స్కూల్లో పిల్లలు లేరని గమనించిన ప్రిన్సిపల్ ఈ విషయం తెలుసుకున్నారు. వెంటనే స్థానిక యువకులు, ఉపాధ్యాయులకు, పోలీసులకు ఈ విషయం చెప్పారు. వారందరిని వెతకగా కలెక్టర్ ఆఫీస్ వైపు వెళ్తున్నట్లు గుర్తించారు. పోలీసులు, స్థానికులు అందరూ కలిసి పిల్లలను పట్టుకున్నారు. వారందరిని స్కూల్కు తీసుకొచ్చారు.
ఈ విషయం తెలుసుకున్న కలెక్టర్ ఆదర్శ్ సురభి.. అదనపు కలెక్టర్ యాదయ్య, డీఎంహెచ్ఓ శ్రీనివాసులు, తహసీల్దార్ రమేష్ రెడ్డి, సీఐ కృష్ణను పాఠశాలకు పంపించారు. పిల్లలు ఎందుకు అలా చేశారు అని అడగ్గా, కలెక్టర్ సర్ వస్తేనే మేము చెబుతాం, లేకపోతే ఇలానే ఉంటాం అని చెప్పారు. ఎవరూ ఏం అడిగినా చెప్పలేదు. ఈ విషయాన్ని కలెక్టర్కు చేరవేయగా స్వయంగా ఆయనే వచ్చారు.
చదువంటూ ఆడుకోనిస్తలే సారు : పాఠశాలకు చేరుకున్న కలెక్టర్ విద్యార్థులతో ప్రత్యేకంగా కూర్చున్నారు. అసలు తనను ఎందుకు కలవాలి అనుకున్నారు అని అడిగారు. దీంతో వారు ఇలా "చదువు ఒత్తిడితో మమ్మల్ని ఆటలకు దూరం చేశారు, గేమ్స్ పీరియడ్లో కూడా మమ్నల్ని ఆడుకోనిస్తలేదు, ఆటలాడకుండా మొత్తం చదువుకోవాలని ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. ఏదైనా సమస్య వస్తే మా తల్లిదండ్రులకు చెప్పి వారితో తిట్టిస్తున్నారు. లేనిపోని అభాండాలు వేయడంతో పాటు దుర్భాషలు ఆడుతున్నారు" అని కలెక్టర్తో విద్యార్థులు వాపోయారు.
తర్వాత విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులతో కలిపి ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. విద్యార్థులకు సరైన వసతులు కల్పించాలని, పాఠశాల ఆవరణలో ఫిర్యాదుల బాక్స్ పెట్టాలని ఆదేశించారు. విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేశారు. ఇంకా ఏమైనా సమస్యలున్నాయా అంటూ అడిగి తెలుసుకున్నారు.
"మేము పిల్లలను కలవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము. వారి సమస్యలను మాకు చెప్పారు. గేమ్స్ పీరియడ్లో ఆడుకొనివ్వడం లేదని చెప్పారు. వారికి స్టాఫ్కి మధ్య గొడవలు చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరి సమస్యలు తెలుసుకున్నాం. అన్ని పరిష్కరిస్తాం. వారితో మాట్లాడిన తర్వాత వారితోనే కలిసి భోజనం చేశాం. ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ను ఏర్పాటు చేశాం. అలానే ఫిర్యాదు బాక్స్ను కూడా పెట్టాం." - ఆదర్శ్ సురభి, కలెక్టర్
విద్యార్థులతో భేటీ అనంతరం వారి సమస్యలు తీరుస్తానని కలెక్టర్ హామీ ఇచ్చారు. త్వరలో డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో తల్లిదండ్రులు, టీచర్లతో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. మొత్తం మీద విద్యార్థులు కలెక్టర్కు తమ వద్దకే రప్పించుకొని తమ బాధలు తీరేలా చేసుకున్నారు.
