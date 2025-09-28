ETV Bharat / state

8 యుద్ధవిద్యలకు మూలం 'సిలంబం' - నెల్లూరులో 10 వేల మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ

బ్రిటిషర్లు నిషేధించిన యుద్ధవిద్య - ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తింపు

Silambam Training for Students
Silambam Training for Students (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Students of Nellore Won Gold Medal in Silambam Competition : ఇటీవల చిన్నారుల నుంచి యువతీయువకుల వరకు అందరూ స్వీయ రక్షణ కోసం పలు విద్యల్లో నైపుణ్యం సాధిస్తున్నారు. వాటికోసం ప్రత్యేకంగా ఎన్నో శిక్షణా కేంద్రాలు నిర్వహిస్తున్నారు కూడా. అయితే ఎంతో మందికి తాము నేర్చుకున్న విద్య కూడు పెడుతుందంటే అతిశయోక్తి కాదు. అదే వారి జీవనాధారంగా బతుకుతున్నవారూ లేకపోలేదు. ఎంతో క్లిష్టమైన సిలంబం ప్రాచీణ యుద్ధ కళల్లో ఒకటి. ఇది తమిళనాడులో పుట్టిన పురాతన భారతీయ యుద్ధకళ. దీన్ని నేర్చుకోవాలంటే పట్టుదల, క్రమశిక్షణ చాలా ముఖ్యం అంటున్నారు నిపుణులు.

ప్రాచీణ యుద్ధకళ ‘సిలంబం’కు ప్రాధాన్యం : వివిధ యుద్ద కళలకు ఆయుధాలు వేరేవిగా ఉంటాయి. సిలంబం కర్ర సాయంతో చేసే ప్రత్యేకమైన కళ. యుద్ధవిద్యలు అంటే కుంగ్‌ఫూ, కరాటే, తైక్వాండో వంటివే అనుకుంటాం. అయితే ప్రాచీన యుద్ధకళ అయిన ‘సిలంబం’కు ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యం దక్కుతుంది. ఆపద సమయంలో చేతికర్ర అందుబాటులో ఉంటే అందులో సిలంబంలో శిక్షణ పొందిన వాళ్లయితే తమకు తామే రక్షణగా ఉండొచ్చు.

పది వేల మంది విద్యార్థినులకు శిక్షణ : కత్తిసాము, కర్రసాము వంటివే కాకుండా ఇలాంటి 8 యుద్ధవిద్యలకు మూలం సిలంబం. బ్రిటిషర్లు నిషేధించిన దీన్ని ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించడంతో నేర్చుకునే వారి సంఖ్య పెరిగింది. శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన వేగూరు ఆదినారాయణ పొదలకూరు రోడ్డులో శిక్షణ కేంద్రం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ తర్ఫీదు పొందిన ఇద్దరు విద్యార్థులు ఇటీవల గోవాలో జరిగిన జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని బంగారు పతకాలు సాధించారు. గత విద్యా సంవత్సరంలో జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 8, 9 తరగతులు చదువుతున్న పది వేల మంది విద్యార్థినులకు ఆయన శిక్షణ ఇచ్చారు.

తిరుగులేని ప్రావీణ్యం : సిలంబం పోటీల్లో ప్రతిభ చూపాలంటే ఎంతో ప్రావీణ్యం ఉండాలి. ఇందులో కర్రసాము, తాడుకు నాలుగు కత్తులు కట్టి చేసే విన్యాసం (సర్లవాల్‌), బల్లెం (వల్కంబో), కత్తిసాము విభాగాల్లో ప్రతిభ చూపాలి.

ఇది ఆత్మరక్షణకు, శారీరక ఫిట్‌నెస్ కోసం, మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ కళలో వ్యూహాత్మక ఆలోచన, క్రమశిక్షణ, గౌరవం వంటివి అంతర్భాగం.

సిలంబం ప్రత్యేకతలు

  • ఆయుధాలు : ప్రధానంగా వెదురు కర్ర ఉపయోగిస్తారు, కానీ ఖడ్గాలు, కత్తులు, కవచాలు వంటి ఇతర ఆయుధాలను కూడా వాడతారు.
  • శారీరక ప్రయోజనాలు : దీంతో రక్త ప్రసరణ మెరుగవతుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. గుండె పనితీరు, కీళ్ళు, కండరాల చురుకుదనాన్ని పెంచుతుంది.
  • మానసిక ప్రయోజనాలు : ఒత్తిడి, అలసటను తగ్గిస్తుంది. దృష్టిని కేంద్రీకరణ, వ్యూహాత్మక ఆలోచనను పెంచుతుంది.
  • సిలంబం కళలో ప్రావీణ్యం సంపాదించడానికి కఠోర శిక్షణ, అభ్యాసం అవసరం అని తెలుపుతున్నారు నిపుణులు
  • ఇదొక వృత్తిపరమైన క్రీడగా గుర్తింపు పొందింది. అంతే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
  • ఈ కళను ప్రోత్సహించడానికి ప్రపంచ సిలంబం సంఘం పని చేస్తుంది.

ప్రతిభే ఆయుధం - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తానంటున్న గాయత్రి

ఆపద వచ్చినప్పుడు భయపడొద్దు - దుండగులను ఇలా ఎదుర్కోండి

For All Latest Updates

TAGGED:

SILAMBAM MARTIAL ARTSILAMBAM COMPETITIONSSILAMBAM TRAINING FOR GIRLSనెల్లూరులో సిలంబం శిక్షణ కేెంద్రంSILAMBAM COACHING CENTRE IN NELLORE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.