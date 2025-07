ETV Bharat / state

బడికి వెళ్లాలంటే సాహసం చేయాల్సిందే! - STUDENTS FACING PROBLEMS

Published : July 9, 2025 at 10:58 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Students in Srikakulam Facing Problems Traveling to School Due to Poor Road Condition: శ్రీకాకుళం జిల్లా గార మండలం శ్రీకూర్మం మేజరు పంచాయతీ చీడిపేట గ్రామంలో పిల్లలు బడికి వెళ్లాలంటే బురదలో నడుచుకుంటూ పోవాల్సిందే. విద్యార్థులే కాదు ఊళ్లోని ఎవరైనా బయటకు రావాలంటే ఆ మార్గమే దిక్కు. సరైన రహదారి సౌకర్యం లేక పిల్లలు బడికెళ్లాలన్నా గర్భిణులు, బాలింతలు అంగన్‌వాడీ కేంద్రానికి చేరుకోవాలన్నా అష్టకష్టాలు పడాల్సి వస్తోంది. చివరికి ఒంట్లో బాగోక ఆసుపత్రికి వెళ్లాలన్నా సుంకరపాలెం పంట పొలాల గట్ల మీదుగా కిలోమీటరు దూరం నడిచి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. వర్షాకాలంలో వీరి ఇబ్బందులు వర్ణనాతీతం.

పంట పొలాల గట్ల మీదుగా బడికి (Eenadu)

నారాయణపురం కాలువ నీరు పొలాల్లోకి చేరుతుండటంతో గ్రామస్థులకు బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోతున్నాయి. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు పట్టించుకుని తమ సమస్య పరిష్కరించాలని కోరుతున్నారు. ఈ విషయమై మండల ఇంజినీర్‌ పి.గోవిందరావు మాట్లాడుతూ గ్రామానికి వెళ్లేందుకు 1.4 కి.మీ. మేర తారు రోడ్డు నిర్మాణానికి రూ.98 లక్షల ఉపాధి హామీ పథకం నిధులు మంజూరయ్యాయని తెలిపారు. గుత్తేదారు ముందుకు రాకపోవడంతో పనులు ప్రారంభం కాలేదని వివరించారు. వీలైనంత త్వరగానే జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.