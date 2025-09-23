ETV Bharat / state

కూరగాయలు, చాక్లెట్లతో వెరైటీ బతుకమ్మలు

3వ రోజు కన్నులపండుగగా బతుకమ్మ వేడుకలు - కూరగాయలు, చాక్లెట్లతో బతుకమ్మలను అలంకరించిన విద్యార్థినులు - బతుకమ్మ ఆటపాటలతో మహిళల సందడి - చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం వద్ద బీజేపీ బతుకమ్మ వేడుకలు

Bathukamma Celebrations
కూరగాయలు, చాక్లెట్లతో చేసిన బతుకమ్మలతో విద్యార్థినులు (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Vegetables Chocolates Bathukamma in karimnagar : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ పండుగ జోరు వాడ వాడలా కొనసాగుతుంది. 3వ రోజు బతుకమ్మ వేడుకలు కన్నులపండుగగా జరుగుతున్నాయి. తీరొక్క పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మలతో మహిళలు, చిన్నారులు బతుకమ్మ పాటలకు ఉత్సాహంగా ఆడి పాడుతున్నారు. సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా చీరకట్టులో ముస్తాబై బతుకమ్మ పాటలకు ఉత్సాహంగా నృత్యాలు చేసి అలరించారు. కరీంనగర్‌లో ఒకే రకమైన చీరలు ధరించిన ఆడపడుచులు ఆనందంగా బతుకమ్మని జరుపుకున్నారు.

కూరగాయలు చాక్లెట్లతో బతుకమ్మ : మూడో రోజు కరీంనగర్​లోని వానినికేతన్ డిగ్రీ కళాశాలలో బతుకమ్మ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. తీరొక్క పూలతో అందంగా అలంకరించిన బతుకమ్మల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉయ్యాలో ఉయ్యాలో అంటూ పాటల పాడుతూ విద్యార్థినులు ఆనందంగా నృత్యాలు చేశారు. మరో విశేషం ఏమిటంటే ఇక్కడ కూరగాయలు, చాక్లెట్లతో బతుకమ్మలను పేర్చారు. కొత్తగా వెరైటీగా ఉండటంతో అవి చూపరులను ఆకట్టుకున్నాయి.

కరీంనగర్​లో కూరగాయలు, చాక్లెట్లతో బతుకమ్మలు - ఆటపాటలతో విద్యార్థినుల సందడి (ETV)

అంతేకాకుండా చిప్స్​ ప్యాకెట్స్​, రూ. 100, రూ. 200లతో తయారు చేసిన బతుకమ్మలను విద్యార్థినులు అందంగా అలంకరించారు. బతుకమ్మ పాటలు పాడుతూ కోలాటం ఆడారు. ఈ సందర్భంగా వానినికేతన్​ విద్యాసంస్థల ఛైర్మన్​ దీపిక మాట్లాడుతూ దేవుళ్లను పూలతో పూజించడం ప్రపంచం మొత్తం జరగుతుందని, కానీ ఆ పూలనే పూజించడం తెలంగాణ సంస్కృతి గొప్పతనం అని అన్నారు.

"ప్రపంచమంతా దేవుడిని పూలతో పూజించడం మనం చేస్తున్న పని. ఇది మనకు ఆనవాయితీగా వస్తుంది. కానీ మన తెలంగాణ సంస్కృతిలో పూలనే దేవుడిగా కొలిచే గొప్ప పండుగ ఈ బతుకమ్మ మాత్రమే" - దీపిక, వానినికేతన్ విద్యాసంస్థల ఛైర్​పర్సన్

వరంగల్‌ జిల్లాలో బతుకమ్మ పండుగ వేడుకలు అంబరాన్నంటయి. తెలంగాణ సంప్రదాయ చీర కట్టలో వేడుకలకు హాజరైన మహిళలు ఎంతో ఉత్సాహంగా బతుకమ్మ పాటలకి నృత్యాలు చేశారు. ఖమ్మం జిల్లాలో తీరొక్క పూలతో అందంగా పేర్చిన బతుకమ్మలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లాలో బతుకమ్మల చుట్టూ ఒకే విధంగా మహిళలు ఆడిపాడారు. హైదరాబాద్‌ గాంధీభవన్‌లో గల్ఫ్ కార్మిక సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ సంబరాలు పెద్దఎత్తున నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌, రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

బతుకమ్మ ఆడిన కుష్బూ : పాతబస్తీ చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయం వద్ద బీజేపీ మహిళా మోర్చా ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ వేడుకలను ఘనంగా చేపట్టారు. ఈ బతుకమ్మ వేడుకలకు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు హాజరైయ్యారు. సినీనటి కుష్బూ బతుకమ్మ పాటలు పాడుతూ నృత్యం చేయడం అక్కడున్నవారినంతా ఆకర్షించింది. ఆమె గౌరమ్మకు కుంకుమ పూజ నిర్వహించారు. దీంతో సోషల్​ మీడియా కుష్బూ బతుకమ్మ ఆడిన వీడియో వైరల్​ అవుతుంది. మహిళలందరికీ ఆమె బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు భారీ సంఖ్యలో మహిళలు తరలివచ్చారు.

బతుకమ్మ, దసరా పండుగలకు ఊరెళ్తున్నారా? - అయితే ఈ జాగ్రత్తలు మీ కోసమే

బతుకమ్మ సంబురాల షెడ్యూల్​ విడుదల - రాష్ట్రస్థాయి వేడుకలకు ఏర్పాట్లు

