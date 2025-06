ETV Bharat / state

ప్రాణాలు సైతం లెక్కచేయక - పడవపై వాగు దాటుతూ బడికి - STUDENTS CROSSING RIVER IN BOAT

Published : June 26, 2025 at 11:38 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Students Crossing River in Boat to go School: ఉదయాన్నే పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలు పుస్తకాల బ్యాగులు, టిఫిన్ బాక్సులతో బయలుదేరతారు. ఆటోలోనూ, బండిమీదనో బడికి వెళ్తారు. కానీ ఆ ప్రాంతంలో మాత్రం బడికి వెళ్లాలంటే మాత్రం బోటు ఎక్కాల్సిందే. భయంకరమైన వాగు దాటి పాఠశాలకు వెళ్లి చదువుకోవాల్సిందే. ఇలా ఒక్కరోజూ, రెండు రోజూలూ కాదు ఏడాదంటూ ఇదే పాట్లు. తమకు ఊరికి బడి లేక గిరిజన పిల్లులు వాగు దాటుతూ పక్క గ్రామంలో చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి అల్లూరి జిల్లా అనంతగిరి మండలం సోలుబొంగులో నెలకొంది.

ఈ గ్రామంలో నూకుదొర తెగకు చెందిన 16 కుటుంబాలు జీనం సాగిస్తున్నాయి. 76 మందికిపైగా జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈ గ్రామానికి అంగన్వాడి సెంటర్ లేదు. రోడ్డు సౌకర్యం లేదు. ఈ గ్రామానికి అంగన్వాడి సెంటర్ లేదు. రోడ్డు సౌకర్యం లేదు. అయితే ఈ గ్రామంలోని 12 మంది విద్యార్థులు అనకాపల్లి జిల్లాలోని దేవరపల్లి మండలం తామరబ్బ ఎంపీపీ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నారు. అయితే వారు పాఠశాలకు వెళ్లాలంటే తమ గ్రామాన్ని ఆనుకొని ఉన్న రైవాడ జలాశయం మీదుగా బోటుపై వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.