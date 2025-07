ETV Bharat / state

హాస్టల్​కు వెళ్లేందుకు పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారా? - ఇలా చేస్తే నో హోమ్​ సిక్ - STUDENTS DEATH DUE TO HOMESICK

students death due to homesick ( Eenadu )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 17, 2025 at 10:29 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 10:39 AM IST 2 Min Read

Students Committing Death in Hostels Due to Homesickness : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తూప్రాన్‌పేటలోని బాలికల గురుకులంలో ఐదో తరగతి విద్యార్థిని భవనం పైఅంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. హోమ్‌ సిక్‌ సెలవులకు ఇంటికెళ్లి వచ్చిన మరుసటి రోజే ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడింది. సూర్యాపేట జిల్లాలోని కస్తూర్బా పాఠశాలలో పదో తరగితి చదివే ఓ బాలిక ఫ్యాన్​కు ఉరేసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. కుమార్తెను చూసేందుకు తండ్రి వచ్చి వెళ్లిన రోజే ఆత్మహత్య చేసుకుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని విద్యార్థులు చదువు కోసం వసతి గృహాలకు వెళ్లడం తప్పనిసరిగా మారింది. వేసవి సెలవుల్లో తల్లిదండ్రులు, బంధువులతో ఇంట్లో గడిపిన పిల్లలు ఉన్నట్టుండి హాస్టళ్లకు వెళ్లాలంటే పిల్లలు మారాం చేస్తుంటారు. ఈ ప్రాంతానికి కొత్తవారే కాకుండా పలుమార్లు హాస్టళ్లలో ఉంటున్న వారు కూడా ఇంటిని చూసి బెంగ పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలను వదిలి తల్లిదండ్రులు, అమ్మానాన్నలను వదిలి పిల్లలు ఉండలేక మానసికంగా నలిగిపోతుంటారు. అన్ని వేళలా బలవంతం సరికాదు. పిల్లలు తమ మాట వినడం లేదనో, లేక దారి తప్పుతున్నారనో వారిని దూరంగా ఉంచాలని కన్నవారు ఆలోచించరాదని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముందుగా పిల్లలకు పరిస్థితులను వివరించి, వారికి భవిష్యత్తు గురించి చెప్పాలి. ముందుగా వసతి గృహాలను సందర్శించి అక్కడి పరిస్థితులను స్వయంగా వారికి చూపించాలి. వీరిలో కొత్తగా చేరిన వారే కాదు, గతంలోంచి హస్టళ్లలో ఉంటున్న వారినీ కొన్నాళ్లపాటు ఇంటి బెంగ వీడటం లేదు. వెళ్లిన కొద్దిరోజులకే కన్నవారికి ఫోన్‌ చేయడం, కన్నీటిపర్యంతం కావడం షరామామూలైంది. కారణాలు ఏంటంటే? :

Last Updated : July 17, 2025 at 10:39 AM IST