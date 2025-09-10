ETV Bharat / state

అన్ని రకాల స్కాలర్​షిప్​లు ఒకే చోట - ఈ వెబ్​సైట్​లో మీరే సులభంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు!

విద్యార్థులకు ఆసరాగా నిలుస్తున్న నేషనల్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ పోర్టల్‌ - కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు వివిధ సంస్థలు అందించే స్కాలర్‌షిప్‌లు ఒకే వెబ్​సైట్​లో - మంజూరైన ఉపకారవేతనాలు నేరుగా విద్యార్థుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి జమ

National Scholarship Portal
National Scholarship Portal (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
National Scholarship Portal : విద్యార్థులు స్కాలర్​షిప్​ల కోసం నెట్ సెంటర్లు, మీసేవ కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పిరస్థితులు ఉండేవి. వీటి నమోదు ప్రక్రియ ఆన్​లైన్​లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ వాటిని ఎలా వినయోగించుకోవాలి, ఎలా నమోదు చేసుకోవాలో తెలియని స్థితి ఉండేది. అయితే నేడు పరిస్థితులు మారాయి. ఈ సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటిని సులభతరం చేసేందుకు ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. దేశంలోని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే అన్నిరకాల ఉపకారవేతనాలను ఒకే వెబ్​సైట్​లో పొందుపరిచింది. విద్యార్థుల ఉపకారవేతన కష్టాలకు చెక్​ పెట్టింది.

విద్యార్థులకు ఆసరాగా నిలుస్తున్న పోర్టల్ : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన నేషనల్ స్కాలర్​షిప్​ పోర్టల్ దేశంలోని విద్యార్థులకు ఆసరాగా నిలుస్తోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతోపాటు వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలు విద్యార్థులకు అందించే ఉపకారవేతనాలు (స్కాలర్​షిప్​లు) అన్నీ ఒకే గొడుగు కిందకు "నేషనల్ స్కాలర్​షిప్ పోర్టల్​"లోనికి తీసుకొచ్చారు.

నేరుగా విద్యార్థుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి : ఎన్​ఎస్​పీ ఒక డిజిటల్ ప్లాట్​ఫాంగా నిలుస్తుండగా విద్యార్థులకు మంజూరైన స్కాలర్​షిప్​లు నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డీబీటీ (డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్​) ద్వారా జమ చేస్తారు. విద్యార్థుల దరఖాస్తులను ఆన్​లైన్​లోనే పరిశీలిస్తారు. ఈ పోర్టల్​లో విద్యార్థి ఒకసారి పేరు నమోదు చేసుకుంటే అన్ని రకాల ఉపకారవేతనాలకు ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. విద్యార్థి పేరు, వివరాలు, బ్యాంకు ఖాతా, ఆధార్, విద్యార్హతలను ఈ పోర్టల్ ద్వారా డిజిటల్​గానే నిర్థారించి స్కాలర్​షిప్​ల​ను మంజూరు చేస్తారు.

రూ.50 వేల వరకు ఉపకారవేతనం : ఎన్​ఎస్​పీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ రకాల స్కాలర్​షిప్​లను అందజేస్తోంది. ప్రీ మెట్రిక్, పోస్టు మెట్రిక్, మెరిట్ కం మీన్స్ స్కాలర్​షిప్, టాప్​ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ (ఎస్సీ, ఎస్టీలకు మాత్రమే), యూజీసీ, ఇషాన్ ఉదయ్, సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్, ఏఐసీటీఈ, సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీం ఆఫ్ స్కాలర్​షిప్, తదితర వాటన్నింటినీ ఇదే ప్లాట్​ఫాంలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ స్కాలర్​షిప్​లు 1 నుంచి పీజీ, హీహెచ్​డీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వార్షిక కుటుంబ ఆదాయం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మైనార్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్​ కేటగిరీల వారీగా విద్యార్థులకు రూ.5 వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు ఉపకారవేతనాన్ని సంవత్సరానికి అందించనున్నారు.

ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి : ఎన్​ఎస్​పీ పోర్టల్​లో విద్యార్థులు తమ దరఖాస్తులను అప్లోడ్ చేయాలి. ఎన్​ఎస్​పీ అధికారిక వెబ్​సైట్​ను ఓపెన్​ చేసి వన్​టైం రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తిచేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనిలో ఫోన్ నంబర్​ నమోదు చేయగానే ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీని పోర్టల్లో ఎంటర్ చేయడంతో వెరిఫికేషన్​ పూర్తవుతుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత విద్యార్థి పేరు, వివరాలు, మెయిల్ ఐడీ, విద్యార్హతల నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఆదాయ, కుల ధ్రువపత్రాలు, బ్యాంకు ఖాతా, సంబంధిత ధ్రువపత్రాలు (డాక్యుమెంట్లు) అప్​లోడ్ చేయాలి. అక్టోబరు 31వ తేదీ లోపు స్కాలర్​షిప్​ దరఖాస్తులను ఈ పోర్టల్​లో నమోదు చేసుకోవాలి.

చిన్న లక్ష్యాలు పెట్టుకోండి - పెద్ద విజయాలు సాధించండి

లక్ష మంది విద్యార్థులకు ఏటా రూ.12 వేల సాయం - దరఖాస్తుకు నెల రోజులే గడువు

