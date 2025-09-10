అన్ని రకాల స్కాలర్షిప్లు ఒకే చోట - ఈ వెబ్సైట్లో మీరే సులభంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు!
విద్యార్థులకు ఆసరాగా నిలుస్తున్న నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ - కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు వివిధ సంస్థలు అందించే స్కాలర్షిప్లు ఒకే వెబ్సైట్లో - మంజూరైన ఉపకారవేతనాలు నేరుగా విద్యార్థుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి జమ
Published : September 10, 2025 at 4:41 PM IST
National Scholarship Portal : విద్యార్థులు స్కాలర్షిప్ల కోసం నెట్ సెంటర్లు, మీసేవ కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పిరస్థితులు ఉండేవి. వీటి నమోదు ప్రక్రియ ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ వాటిని ఎలా వినయోగించుకోవాలి, ఎలా నమోదు చేసుకోవాలో తెలియని స్థితి ఉండేది. అయితే నేడు పరిస్థితులు మారాయి. ఈ సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటిని సులభతరం చేసేందుకు ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. దేశంలోని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే అన్నిరకాల ఉపకారవేతనాలను ఒకే వెబ్సైట్లో పొందుపరిచింది. విద్యార్థుల ఉపకారవేతన కష్టాలకు చెక్ పెట్టింది.
విద్యార్థులకు ఆసరాగా నిలుస్తున్న పోర్టల్ : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ దేశంలోని విద్యార్థులకు ఆసరాగా నిలుస్తోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతోపాటు వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలు విద్యార్థులకు అందించే ఉపకారవేతనాలు (స్కాలర్షిప్లు) అన్నీ ఒకే గొడుగు కిందకు "నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్"లోనికి తీసుకొచ్చారు.
నేరుగా విద్యార్థుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి : ఎన్ఎస్పీ ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంగా నిలుస్తుండగా విద్యార్థులకు మంజూరైన స్కాలర్షిప్లు నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డీబీటీ (డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్) ద్వారా జమ చేస్తారు. విద్యార్థుల దరఖాస్తులను ఆన్లైన్లోనే పరిశీలిస్తారు. ఈ పోర్టల్లో విద్యార్థి ఒకసారి పేరు నమోదు చేసుకుంటే అన్ని రకాల ఉపకారవేతనాలకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. విద్యార్థి పేరు, వివరాలు, బ్యాంకు ఖాతా, ఆధార్, విద్యార్హతలను ఈ పోర్టల్ ద్వారా డిజిటల్గానే నిర్థారించి స్కాలర్షిప్లను మంజూరు చేస్తారు.
రూ.50 వేల వరకు ఉపకారవేతనం : ఎన్ఎస్పీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ రకాల స్కాలర్షిప్లను అందజేస్తోంది. ప్రీ మెట్రిక్, పోస్టు మెట్రిక్, మెరిట్ కం మీన్స్ స్కాలర్షిప్, టాప్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ (ఎస్సీ, ఎస్టీలకు మాత్రమే), యూజీసీ, ఇషాన్ ఉదయ్, సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్, ఏఐసీటీఈ, సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీం ఆఫ్ స్కాలర్షిప్, తదితర వాటన్నింటినీ ఇదే ప్లాట్ఫాంలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ స్కాలర్షిప్లు 1 నుంచి పీజీ, హీహెచ్డీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వార్షిక కుటుంబ ఆదాయం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మైనార్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీల వారీగా విద్యార్థులకు రూ.5 వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు ఉపకారవేతనాన్ని సంవత్సరానికి అందించనున్నారు.
ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి : ఎన్ఎస్పీ పోర్టల్లో విద్యార్థులు తమ దరఖాస్తులను అప్లోడ్ చేయాలి. ఎన్ఎస్పీ అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి వన్టైం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తిచేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనిలో ఫోన్ నంబర్ నమోదు చేయగానే ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీని పోర్టల్లో ఎంటర్ చేయడంతో వెరిఫికేషన్ పూర్తవుతుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత విద్యార్థి పేరు, వివరాలు, మెయిల్ ఐడీ, విద్యార్హతల నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఆదాయ, కుల ధ్రువపత్రాలు, బ్యాంకు ఖాతా, సంబంధిత ధ్రువపత్రాలు (డాక్యుమెంట్లు) అప్లోడ్ చేయాలి. అక్టోబరు 31వ తేదీ లోపు స్కాలర్షిప్ దరఖాస్తులను ఈ పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవాలి.
