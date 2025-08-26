Mahindra University Drug Rocket : మేడ్చల్ జిల్లాలోని సూరారంలో మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో డ్రగ్స్ కలకలం రేపింది. 50 మంది విద్యార్థులు డ్రగ్స్ సేవిస్తున్నట్లు ఈగల్ టీమ్ గుర్తించింది. ఇవాళ వర్సిటీ విద్యార్థులకు డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న నిందితుల్లో ఇద్దరు విద్యార్థులు కాగా, మరో ఇద్దరు జీడిమెట్లకి చెందిన అంబటి గణేశ్, శివకుమార్లుగా గుర్తించారు. వీరి వద్ద నుంచి 1.15 కిలోల గంజాయి, 47 గ్రాముల ఓజీవీడ్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
50 మంది వరకు డ్రగ్స్ బానిసలు : ఈ విషయం మల్నాడు రెస్టారెంట్ డ్రగ్స్ కేసు దర్యాప్తులో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. అలాగే వీరి వద్ద నుంచి ప్యాకింగ్ సామగ్రి, డిజిటల్ తూకం యంత్రం, సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సూరారం, జీడిమెట్ల, మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో దాడులు నిర్వహించి విద్యార్థులు మహ్మద్ అషార్ జావీద్ ఖాన్, నేవీల్ టాంగ్ బ్రామ్తో పాటు జీడిమెట్లకి చెందిన అంబటి గణేశ్, శివకుమార్లను ఈగల్ టీమ్ అరెస్టు చేసింది. నిందితుల ఫోన్లు పరిశీలించగా దాదాపు 50 మంది డ్రగ్స్ కొనుగోలుదారుల సమాచారం లభించిందని పోలీసులు చెప్పారు. యూనివర్సిటీ హాస్టల్ పరిసరాల్లో సేకరించిన సమాచారం మేరకు ఇద్దరు విద్యార్థులు డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఏటీఎం ద్వారా పేమెంట్ : ఇటీవల పోలీసులు ఓ డ్రగ్ రాకెట్ను పట్టుకున్నాడు. రాజేశ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి మల్నాడు యజమాని సూర్యకు డ్రగ్స్ పార్సిల్స్ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ డ్రగ్స్ కేసులో డెలివరీ బాయ్స్ను ఈగల్ టీమ్ విచారించింది. దినేశ్ పేరుతో మరో రెండు డ్రగ్ పార్శిళ్లను పోలీసులు గుర్తించారు. వర్సిటీలో ఉండే దినేశ్కు రెండుసార్లు పార్శిళ్లు వచ్చినట్లు గుర్తించగా, నైజీరియా వాసి నిక్కు భాస్కర్ అనే వ్యక్తి డబ్బులు పంపినట్లు గుర్తించారు. ఆ డబ్బును ఏటీఎం డిపాజిట్ మెషీన్ ద్వారా నిక్కు విద్యార్థులు పంపిస్తున్నారు. లావాదేవీలను పరిశీలించి వర్సిటీలో సుమారు 50 మంది డ్రగ్స్ వాడుతున్నట్లు గుర్తించారు.
మల్నాడు రెస్టారెంట్ అడ్డాగా దందా : ఇప్పటికే కొంపల్లిలోని మల్నాడు డ్రగ్స్ కేసులో ఇద్దరిని అరెస్టు చేయగా, ఏ4 హర్షతో పాటు మరొక నిందితుడిని ఈగల్ టీమ్ అరెస్టు చేసింది. ప్రధాన నిందితుడు సూర్యతో కలిసి డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసులు అతడిని గుర్తించారు. ఇటీవలే డ్రగ్స్ విక్రయిస్తూ మల్నాడు రెస్టారెంట్ యజమాని సూర్య పట్టుబడ్డాడు. నగరంలోని పలు పబ్బుల్లో డ్రగ్స్ పార్టీలను హర్ష, సూర్య నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. మలుగులోని ఫాంహౌస్లోనూ తరచూ డ్రగ్స్ పార్టీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఆరుగురుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇప్పుడు మరో నలుగురిని అరెస్టు చేశారు.
డ్రగ్స్ కేసుల్లో పోలీసుల పుత్రులు! : కొంపల్లిలోని మల్నాడు డ్రగ్స్ కేసులో ఈగల్ టీమ్ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఇంటెలిజెన్స్ అదనపు ఎస్పీ వేణుగోపాల్ కుమారుడు రాహుల్ తేజ వ్యవహారంపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. రాహుల్ తేజకి మల్నాడు రెస్టారెంట్ డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్టు అయిన సూర్యతో సంబంధాలు ఉన్నాయనే అనుమానాలు ఉన్నాయి. నిజామాబాద్లో గతేడాది నమోదైన డ్రగ్స్ కేసులో కీలక సూత్రధారిగా ఉన్న రాహుల్ తేజ్ పరారీలో ఉన్నాడు. రాహుల్, సూర్య, హర్ష కలిసి డ్రగ్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నట్లు ఈగల్ టీమ్ గుర్తించింది. ఇప్పటికే అరెస్టయిన మోహన్ సైబరాబాద్ సీఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ డీసీపీ సంజీవరావు కుమారుడిగా గుర్తించారు.
