మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో డ్రగ్స్​ కలకలం - ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు 50మందికి అలవాటు - MAHINDRA UNIVERSITY DRUGS ROCKET

సూరారంలోని మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో డ్రగ్స్​ కలకలం - 50 మంది విద్యార్థులు డ్రగ్స్​ సేవిస్తున్న గుర్తించిన ఈగల్​ టీమ్​ - వర్సిటీ విద్యార్థులకు డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న నలుగురు అరెస్టు

Mahendra University Drug Rocket
Mahendra University Drug Rocket (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read

Mahindra University Drug Rocket : మేడ్చల్​ జిల్లాలోని సూరారంలో మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో డ్రగ్స్​ కలకలం రేపింది. 50 మంది విద్యార్థులు డ్రగ్స్​ సేవిస్తున్నట్లు ఈగల్​ టీమ్​ గుర్తించింది. ఇవాళ వర్సిటీ విద్యార్థులకు డ్రగ్స్​ సరఫరా చేస్తున్న నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. డ్రగ్స్​ సరఫరా చేస్తున్న నిందితుల్లో ఇద్దరు విద్యార్థులు కాగా, మరో ఇద్దరు జీడిమెట్లకి చెందిన అంబటి గణేశ్‌, శివకుమార్​లుగా గుర్తించారు. వీరి వద్ద నుంచి 1.15 కిలోల గంజాయి, 47 గ్రాముల ఓజీవీడ్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

50 మంది వరకు డ్రగ్స్ బానిసలు : ఈ విషయం మల్నాడు రెస్టారెంట్​ డ్రగ్స్​ కేసు దర్యాప్తులో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. అలాగే వీరి వద్ద నుంచి ప్యాకింగ్​ సామగ్రి, డిజిటల్​ తూకం యంత్రం, సెల్​ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సూరారం, జీడిమెట్ల, మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో దాడులు నిర్వహించి విద్యార్థులు మహ్మద్​ అషార్​ జావీద్ ​ఖాన్​, నేవీల్​ టాంగ్​ బ్రామ్​తో పాటు జీడిమెట్లకి చెందిన అంబటి గణేశ్​, శివకుమార్​లను ఈగల్ టీమ్ అరెస్టు చేసింది. నిందితుల ఫోన్లు పరిశీలించగా దాదాపు 50 మంది డ్రగ్స్​ కొనుగోలుదారుల సమాచారం లభించిందని పోలీసులు చెప్పారు. యూనివర్సిటీ హాస్టల్​ పరిసరాల్లో సేకరించిన సమాచారం మేరకు ఇద్దరు విద్యార్థులు డ్రగ్స్​ అమ్ముతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

ఏటీఎం ద్వారా పేమెంట్ : ఇటీవల పోలీసులు ఓ డ్రగ్ రాకెట్​ను పట్టుకున్నాడు. రాజేశ్ ఎంటర్​ప్రైజెస్​ నుంచి మల్నాడు యజమాని సూర్యకు డ్రగ్స్​ పార్సిల్స్​ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ డ్రగ్స్​ కేసులో డెలివరీ బాయ్స్​ను ఈగల్​ టీమ్​ విచారించింది. దినేశ్​ పేరుతో మరో రెండు డ్రగ్ పార్శిళ్లను పోలీసులు గుర్తించారు. వర్సిటీలో ఉండే దినేశ్​కు రెండుసార్లు పార్శిళ్లు వచ్చినట్లు గుర్తించగా, నైజీరియా వాసి నిక్​కు భాస్కర్​ అనే వ్యక్తి డబ్బులు పంపినట్లు గుర్తించారు. ఆ డబ్బును ఏటీఎం డిపాజిట్​ మెషీన్​ ద్వారా నిక్​కు విద్యార్థులు పంపిస్తున్నారు. లావాదేవీలను పరిశీలించి వర్సిటీలో సుమారు 50 మంది డ్రగ్స్​ వాడుతున్నట్లు గుర్తించారు.

మల్నాడు రెస్టారెంట్ అడ్డాగా దందా : ఇప్పటికే కొంపల్లిలోని మల్నాడు డ్రగ్స్​ కేసులో ఇద్దరిని అరెస్టు చేయగా, ఏ4 హర్షతో పాటు మరొక నిందితుడిని ఈగల్​ టీమ్​ అరెస్టు చేసింది. ప్రధాన నిందితుడు సూర్యతో కలిసి డ్రగ్స్​ సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసులు అతడిని గుర్తించారు. ఇటీవలే డ్రగ్స్​ విక్రయిస్తూ మల్నాడు రెస్టారెంట్​ యజమాని సూర్య పట్టుబడ్డాడు. నగరంలోని పలు పబ్బుల్లో డ్రగ్స్​ పార్టీలను హర్ష, సూర్య నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. మలుగులోని ఫాంహౌస్​లోనూ తరచూ డ్రగ్స్​ పార్టీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఆరుగురుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇప్పుడు మరో నలుగురిని అరెస్టు చేశారు.

డ్రగ్స్ కేసుల్లో పోలీసుల పుత్రులు! : కొంపల్లిలోని మల్నాడు డ్రగ్స్​ కేసులో ఈగల్​ టీమ్​ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఇంటెలిజెన్స్​ అదనపు ఎస్పీ వేణుగోపాల్​ కుమారుడు రాహుల్​ తేజ వ్యవహారంపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. రాహుల్​ తేజకి మల్నాడు రెస్టారెంట్​ డ్రగ్స్​ కేసులో అరెస్టు అయిన సూర్యతో సంబంధాలు ఉన్నాయనే అనుమానాలు ఉన్నాయి. నిజామాబాద్​లో గతేడాది నమోదైన డ్రగ్స్​ కేసులో కీలక సూత్రధారిగా ఉన్న రాహుల్​ తేజ్​ పరారీలో ఉన్నాడు. రాహుల్​, సూర్య, హర్ష కలిసి డ్రగ్స్​ బిజినెస్​ చేస్తున్నట్లు ఈగల్​ టీమ్​ గుర్తించింది. ఇప్పటికే అరెస్టయిన మోహన్​ సైబరాబాద్​ సీఏఆర్​ హెడ్​ క్వార్టర్స్​ డీసీపీ సంజీవరావు కుమారుడిగా గుర్తించారు.

