మా కష్టాలు తీరేదెన్నడు - ప్రయాణం సాఫీగా సాగేదెన్నడు?
ప్రయాణికుల కోసం ఆర్టీసీ బస్సులు ఏర్పాటు చేసినా కిక్కిరిసిన ప్రయాణాలు తప్పడం లేదు - సరిపడా బస్సులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న విద్యార్థులు
Published : October 9, 2025 at 12:41 PM IST
Students Demanding Bus Facility From TGRTC : రాష్ట్రంలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు సేవలు పెంచినప్పటికీ, బస్సుల సంఖ్య పెరగలేదు. దీనివల్ల రద్దీగా ఉండే బస్సుల్లో విద్యార్థులు ప్రయాణిస్తున్నారు. విద్యార్థుల కోసం స్టూడెంట్ ఆర్టినరీ బస్పాస్తో ఎక్స్ప్రెస్లలో ప్రయాణించేలా ఆర్టీసీ వెసులుబాటు కల్పించినా, ప్రయాణికులకు మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. నగరంతో పాటు శివారు ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులు ప్రమాదకరంగా ఫుట్బోర్డులపై ప్రయాణిస్తున్నారు.
విద్యార్థులకు ప్రధానంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో సరిపడా బస్సులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొందరు రెండు నుంచి మూడు బస్సులు మారి ఇంటికెళ్లే వారికి ప్రయాణం ఓ నరకంలా మారింది. ఈ మేరకు విద్యార్థులు తమ కళాశాలలకు సమయానికి చేరుకోవడానికి కాలేజీ సమయాల్లో అదనపు బస్సులను నడపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఆ ప్రాంతంలో సమస్య అధికం : ఘట్కేసర్, మొయినాబాద్ ,ఇబ్రహీంపట్నం, చేవెళ్ల, మేడ్చల్, కుత్బుల్లాపూర్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, ఇతర ప్రయాణికులు అన్ని వేళల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. పలు కాలనీలకు ఉదయం, సాయంత్రం మాత్రమే రెండు లేదా మూడు బస్సులు నడుస్తున్నాయి. మిగతా సమయాల్లో ప్రైవేట్ వాహనాలు, ఆటోలపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. ఆ ఐటీ కారిడార్పై దృష్టి పెట్టినట్టే విద్యార్థుల, ప్రయాణికుల సమస్యలకు పరిష్కరించాలని వారు కోరుతున్నారు.
కారణాలు ఇవే :
- విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా ఉదయం 7 గంటల నుంచి 10 వరకు, అలానే సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8 వరకు బస్సుల సర్దుబాటు చేయకపోవడం.
- పలుచోట్ల వెనువెంటనే రెండు లేదా మూడు బస్సులు వెళ్లిపోవడంతో వెనకాల వచ్చేవారు గంటల తరబడి పడిగాపులు పడుతుండటం.
- ఈ మధ్యకాలంలో అమలు చేసిన మహాలక్ష్మి పథకం కింద మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకునే మహిళలతో మరింత రద్దీ పెరగడం.
పరిష్కారాలు :
- ఈ బస్సులను పెంచడం కోసం కళాశాలల యాజమాన్యాల సమన్వయంతో ఆయా సమయాల్లో బస్సులను సర్దుబాటు చేయాలి. వారంలో ఒక్కసారైనా ఆయా డిపోల మేనేజర్లు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి పరిస్థితిని సమీక్షించాలి.
- డిమాండ్ లేని ప్రాంతాల్లో బస్సులను తగ్గించి, రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలకు మళ్లించాలి.
- బస్సుల రాకపోకల్లో ఎలాంటి అంతరాయాలు లేకుండా షెడ్యూల్కు అనుగుణంగా ప్రయాణికుల గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలి.
గంటల తరబడి ఎదురు చూపులు : ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం సురక్షితం అని చెబుతారు. కానీ ఆ ఆర్టీసీ బస్సులే సమయానికి రాకపోవడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. విద్యార్థులు బస్టాండ్ల వద్ద ఎంత సేపు బస్సు కోసం ఎదురు చూసినా బస్సులో ఎక్కేందుకు ఖాళీ అన్నది ఉండటం లేదు. అరకొర బస్సులతో బస్సు స్టాప్స్లోనే ప్రయాణికులు, విద్యార్థులు గంటల తరబడి ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. దీనివల్ల ప్రయాణికులు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. విద్యార్థులు, ఆఫీసులకు వెళ్లే వారు ఆర్టీసీ బస్సు కోసం ఎదురుచూస్తే సమయానికి చేరుకునే వీలే లేదు అన్నట్లు మారింది టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల తీరు. నగర శివారు ప్రాంతాలకు ఆర్టీసీ బస్సుల సంఖ్య తక్కువగా ఉండటంతో విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
