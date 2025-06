ETV Bharat / state

పాఠశాల పునఃప్రారంభం రోజే గేటు వద్ద నిరసన - ఎందుకంటే! - STUDENTS AND PARENTS PROTEST

Published : June 12, 2025 at 4:32 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Students and Parents Protest At School Gate in Kadapa : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. వేసవి సెలవుల అనంతరం నేటి నుంచి తెరుచుకున్నాయి. చిన్నారుల రాకతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల వద్ద సందడి వాతావరణం నెలకొంది. కానీ కడప జిల్లాలోని ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల ఎదుట విద్యార్థులు సహా తల్లిదండ్రులు బైఠాయింటారు. ఎందుకో తెలియాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

ఒంటిమిట్ట మండలం చిన్న కొత్తపల్లి పాఠశాల వద్ద విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు దిగారు. పాఠశాల ప్రధాన గేటుకు తాళం వేసి ఉపాధ్యాయులు లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారు. గేటు మందు బైఠాయించి నిరసన తెలియజేశారు. చిన్న కొత్తపల్లి ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలను స్థాయి తగ్గించి ప్రాథమిక పాఠశాలగా మార్చడంపై విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.