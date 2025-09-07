ETV Bharat / state

రూ.99కే 333 కిలోల భారీ లడ్డూ - లక్కీ డ్రాలో దక్కించుకున్న విద్యార్థి

కొత్తపేటలో రూ.99కే 333 కిలోల లడ్డూ దక్కించుకున్న విద్యార్థి - శ్రీ ఏకదంత యూత్‌ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో లడ్డూ కోసం లక్కీ డ్రా - దక్కించుకున్న బీబీఏ విద్యార్థి సాక్షిత్‌ గౌడ్

Student Gets 333 kg Laddu For Rs 99
Student Gets 333 kg Laddu For Rs 99 (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read

Student Gets 333 kg Laddu For Rs.99 : గణేశ్​ నవరాత్రి ఉత్సవాల చివరిరోజు నిమజ్జనంతో పాటు అందరి దృష్టి లడ్డూ వేలం పాటలపైకి వెళ్తుంది. లడ్డూ వేలంలో ముందుగా నిలిచేది బాలాపూర్​ లడ్డూ. ఇక్కడ జరిగే వేలం పాటతో పాటు రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయి పలికిన లడ్డూల గురించి చర్చించుకుంటూ ఉంటారు. తమ గల్లీలో నిలిపిన గణనాథుల లడ్డూల ధరలు సహా ఇతర ప్రాంతాల్లో రూ.లక్షలు, రూ.కోట్లలో పలికిన లడ్డూల గురించి తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈసారి అలా జనాలు చర్చించుకున్న వాటిల్లో బండ్లగూడ జాగీర్​లోని కీర్తి రిచ్​మండ్స్​ (రూ.2 కోట్ల 31లక్షల 95,000), రాయదుర్గం (రూ.51 లక్షల 77,777), బాలాపూర్​ లడ్డూ (రూ.35 లక్షలు ) ఉన్నాయి.

333 కిలోల భారీ గణేశ్​ లడ్డూ రూ.99కే - లక్కీ డ్రాలో దక్కించుకున్న విద్యార్థి (ETV)

లక్కీడ్రాలో 333 కిలోల లడ్డూ గెలుచుకున్న విద్యార్థి : సాధారణంగా వినాయకుడి లడ్డూ ప్రసాదాన్ని పొందాలంటే వేలం పాటలో పాల్గొని దక్కించుకోవాల్సిందే. నవరాత్రులు పూజలందుకున్న స్వామివారి ప్రసాదాన్ని దక్కించుకునేందుకు భక్తులు పోటీపడుతుండటంతో ఏ లడ్డూ చూసినా రూ.వేల నుంచి రూ.లక్షల్లోనే పలుకుతోంది. దీంతో డబ్బున్న వారికి తప్ప సామాన్య ప్రజలకు ఆ గణనాథుడి లడ్డూ దక్కడం లేదు. ఇలాంటి వారి కోసం ఈ మధ్య కొన్ని ఉత్సవ కమిటీలు తమ తమ మండపాల వద్ద 2 లడ్డూలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. ఒకటి వేలం పాట ద్వారా, మరోటి లక్కీ డ్రా విధానంలో భక్తులకు అందిస్తున్నారు. రూ.51, రూ.101, రూ.151, రూ.201 వంటి నిర్ణీత మొత్తం కట్టి ఎవరైనా ఈ లక్కీ డ్రాలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.

333 కిలోల భారీ గణేశ్​ లడ్డూ రూ.99కే : వినాయక చవితి ప్రారంభం రోజు ఈ లక్కీ డ్రా ఏర్పాటు చేస్తారు. నవరాత్రులు ముగిసే వరకు ఆసక్తి ఉన్న భక్తులు ఆయా మండపాల వద్ద నిర్ణీత మొత్తాన్ని కట్టి తమ పేర్లు నమోదు చేసుకుంటే చాలు, చివరి రోజు లక్కీ డ్రా తీసి విజేతను ప్రకటిస్తారు. నవరాత్రులు పూజలందుకున్న లడ్డూను లాటరీ గెలుచుకున్న వారికి అందజేస్తారు. సాధారణంగా ఇలాంటి లడ్డూలు 1, 2 కిలోల నుంచి మొదలుకొని 5, 10 కిలోల వరకు ఉంటుంటాయి. అయితే హైదరాబాద్​లోని కొత్తపేటలో మాత్రం ఏకంగా 333 కిలోల లడ్డూను లక్కీ డ్రాలో గెలుచుకున్నాడు ఓ విద్యార్థి. వివరాల్లోకి వెళితే,

ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బైపోయిన విద్యార్థి : హైదరాబాద్​ కొత్తపేటలోని శ్రీ ఏకదంత యూత్​ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో గణేశ్​ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. గణనాథుడి వద్ద 333 కిలోల భారీ లడ్డూను ఏర్పాటు చేసి లక్కీ డ్రా నిర్వహించారు. రూ.99తో ఏర్పాటు చేసిన లక్కీ డ్రాలో సుమారు 760 టోకెన్లు విక్రయించారు. శనివారం వినాయక నిమజ్జనం ఉండగా, లక్కీ డ్రా విజేతను ప్రకటించారు. స్థానికుడైన విద్యార్థి సాక్షిత్​ గౌడ్​ లక్కీ డ్రాలో గెలుపొంది, 333 కిలోల స్వామివారి మహా ప్రసాదాన్ని దక్కించుకున్నాడు. చాలా మంది రూ.లక్షల్లో వేలం పాట పాడినా లడ్డూను దక్కించుకోలేకపోతారు. అలాంటిది రూ.99కే 333 కిలోల లడ్డూ సొంతం చేసుకోవడంతో తన ఆనందానికి అవధులు లేవని విద్యార్థి హర్షం వ్యక్తం చేశాడు.

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

రూ.35 లక్షలు పలికిన బాలాపూర్​ లడ్డూ - ఈసారి ఎవరికి దక్కిందంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

STUDENT GETS 333 KG LADDU FOR RS 99రూ99కే 300 కిలోల లడ్డూGANESH LADDU LUCKY DRAW WINNERSTUDENTS GETS 333 KG GANESH LADDUSTUDENT GETS 333 KG LADDU FOR RS 99

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

వంటింట్లో ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారా? - గ్యాస్​ విషయంలో ఈ పనులు వద్దు

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.