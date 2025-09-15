విద్యా సంవత్సరం మధ్యలో పిల్లల్ని ఎక్కడ జాయిన్ చేయాలి? - మేధా స్కూల్ వద్ద తల్లిదండ్రుల ఆందోళన
మేధా పాఠశాల వద్ద విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన - సీజ్ అయిన విషయం తెలియక బడికి వచ్చిన విద్యార్థులు - స్కూల్ను పరిశీలించిన విద్యాశాఖ అధికారులు - విద్యార్థులకు సమీప పాఠశాలల్లో చేర్పిస్తామన్న ఎంఈవో
Published : September 15, 2025 at 4:54 PM IST
Student Parents Protest At Medha school : అల్ప్రాజోలం తయారీ కేసులో సికింద్రాబాద్ బోయిన్పల్లిలోని మేధా స్కూల్ను అధికారులు ఆదివారం సీజ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సమాచారం తెలియక ఇవాళ(సోమవారం) విద్యార్థులు తమ తల్లిదండ్రులతో కలిసి పాఠశాలకు వచ్చారు. పాఠశాల సీజ్ అయినట్లుగా తమకు కనీసం సమాచారం కూడా ఇవ్వలేదని, అకడమిక్ ఇయర్ మధ్యలో పిల్లలను ఎక్కడికి పంపించాలని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. స్కూల్లో మత్తు పదార్థాలు తయారు చేయడం దారుణమని తల్లిదండ్రులు అన్నారు. మరోవైపు పాఠశాలను విద్యాశాఖ అధికారులు పరిశీలించారు. విద్యార్థులు అకడమిక్ ఇయర్ నష్టపోకుండా చూస్తామని తెలిపారు.
విద్యార్థుల భవితవ్యంపై తల్లిదండ్రుల ఆందోళన : ఈరోజు పరీక్షలు ఉన్నాయనే సమాచారం తెలియడంతో పిల్లలను తీసుకుని పాఠశాలకు వచ్చినట్లుగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు వివరించారు. అక్కడికి వచ్చాక స్కూల్ను సీజ్ చేశారని తెలియడంతో తమ పిల్లల భవిష్యత్పై వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం విద్యార్థుల భవితవ్యం అగమ్యగోచరంగా మారిందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వారి భవిష్యత్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గం చూపించాలని కోరారు. ఇప్పటికే 70శాతం ఫీజులను చెల్లించినట్లుగా చెప్పారు. దీనిపై అధికారులు వెంటనే స్పందించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
"పిల్లలకు ఎగ్జామ్ ఉందని మాకు మెసేజ్ వచ్చింది. అందుకని మా అబ్బాయిని తీసుకువచ్చాను. సీజ్ చేశారని ఈ రోజు తెలిసింది. ఇప్పుడు మా అబ్బాయి తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నాడు. సంవత్సరం పీజు రూ.50వేలు చెల్లించాను. ఇప్పుడు వేరే స్కూల్లో చదువు ఎట్లా ఉంటుందోనని ఆందోళనగా ఉంది. మేము ఫీజంతా చెల్లించేసాం. అధికారులు కొంచం ఆలోచించి మాకు సాయం చేయాలని కోరుతున్నాం" - విద్యార్థి తండ్రి
విద్యార్థులకు నష్టం లేకుండా చూస్తాం : మేధా పాఠశాలను సీజ్ చేయడంతో విద్యార్థులకు చదువులకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను చూపనున్నట్లుగా బాలానగర్ మండల విద్యాశాఖ అధికారి హరిశ్చంద్ర తెలిపారు. విద్యాసంవత్సరం పూర్తయ్యేంతవరకు విద్యార్థులను ఇతర పాఠశాలల్లో చేర్పించేందుకు చర్యలు చేపట్టామని ఆయన వివరించారు. పాఠశాల యాజమాన్యం అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి నిర్ణయం తీసుకుని సమీప పాఠశాలల్లో చేర్పించేందుకు చర్యలు చేపడతామని ఆయన వివరించారు. ఈ పాఠశాల గత పదేళ్లుగా నడుస్తున్నట్లుగా తెలిసిందన్నారు. ఇక్కడ 63 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నట్లుగా చెప్పారు. పాఠశాల సీజ్ అయిన సమాచారం లేకపోవడంతో ఆందోళనకు దిగిన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో విద్యాశాఖ అధికారులు మాట్లాడారు.
"అల్ప్రాజోలం తయారీ చేసిన కేసు విషయంలో ఉన్నతాధికారుల ఆదేశంతో పాఠశాలను సీజ్ చేయడం జరిగింది. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడేందుకని వచ్చాం. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ వారు ఎవరూ లేదు. టీచర్లను పిలిపించి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి ఆ పిల్లలను ఏ స్కూల్లో చేర్పించాలనుకుంటున్నారో వారిని అడిగి తెలుసుకుంటాం. ఈ పాఠశాలకు సమీపంలో ఐదారు స్కూళ్లు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ బడి కూడా ఉంది. వారికి నచ్చిన స్కూల్లో జాయిన్ చేయించి విద్యాసంవత్సరం నష్టపోకుండా తగు జాగ్రత్తలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. వాళ్ల ఫీజు విషయంలోనూ, మరో విషయంలోనూ ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తాం." - హరిశ్చంద్ర, బాలానగర్ మండల విద్యాధికారి
