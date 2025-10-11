YUVA : తొలి ప్రయత్నంలోనే DSP జాబ్ - మౌనిక పేరు చెబితే ఇప్పుడు అందరూ గుర్తుపడతారు!
డీఎస్పీ ఉద్యోగానికి ఎంపికైన పేదింటి విద్యార్థిని - సాధనతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించిన మౌనిక - తొలి ప్రయత్నంలో విజయం - కుమార్తె విజయం సాధించడంతో తల్లిదండ్రులు హర్షం
Published : October 11, 2025 at 2:39 PM IST
Puncture Shop Owner Daughter Become DSP : పేదరికం విద్యార్థులకు శాపమే! ఉన్నత చదువులు చదువుకోవాలంటే వారికి చాలా కష్టం!! రూ.లక్షల్లో ఫీజులు ఎలా కట్టగలరు? అందుకే మారుమూల గిరిజన ప్రాంతంలోని చాలా మంది యువత అర్ధాంతరంగా చదువులకు స్వస్ధి చెప్పి, దొరికిన పనులు చేసుకుంటూ కుటుంబాలను పోషించుకుంటుంటారు. కానీ ఈ అమ్మాయి మాత్రం పేదరికం కష్టాలు, నష్టాలను అధిగమించి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరింది. రోజుకు 10 నుంచి 12 గంటలు సాధన చేసి గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో డీఎస్పీగా ఎంపికై గ్రేట్ అనిపించుకుంటోంది.
ఈ ఉద్యోగం సాధించిన యువతి పేరు మౌనిక. ఆమె స్వస్థలం ములుగు జిల్లా మల్లంపల్లి గ్రామం. తల్లిదండ్రులు సరోజన, సమ్మయ్య. తల్లి కూలీ పనులకు వెళ్లగా, తండ్రి టైర్ల పంచర్లు వేస్తాడు. వీరు కష్టపడుతూ ఇద్దరు అమ్మాయిలను బాగా చదివించారు. చదువులో చురుగ్గా ఉండే మౌనిక ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడే పెద్దయ్యాక ప్రజా సేవ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. హైదరాబాద్లో డిగ్రీ చేసి పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమైంది.
''నేను నా విద్యాభ్యాసం ఫస్ట్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు మల్లంపల్లిలో శ్రీ సిద్ధార్థ హై స్కూల్లో తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను. ఆ తర్వాత హనుమకొండలో ఇంటర్ చదివాను. ఎంపీసీలో చేరాను. సడన్గా తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి షిప్ట్ అయ్యాను. ఇంటర్మీడియట్లో 980 మార్కులు వచ్చాయి. కాలేజీలో టాపర్ను నేనే. ఇంటర్లోనే అనిపించింది నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వైపు వెళ్లాలి, ప్రజలకు సేవ చేయాలని. ఊరిలో మా తాతగారి పేరు చెబితే అందరూ గుర్తు పట్టేవారు. అలానే నా పేరు కూడా అందరికీ తెలియాలి, నన్ను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాలని, నేను కొందరికి సహాయపడాలని చిన్నప్పటి నుంచే ఉండేది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వైపు వెళ్లాలంటే ముందే లక్ష్యాన్ని గుర్తించి, దానివైపే వెళ్లాలని డిగ్రీలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ తీసుకున్నాను.'' - మౌనిక, గ్రూప్-1 ర్యాంకర్
సబ్జెక్టులపై పట్టు సాధించి : పోటీ పరీక్షలకు చాలా మంది కోచింగ్ తీసుకుంటారు. కానీ మౌనిక ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంతమాత్రమే కావడంతో రూ.లక్షల్లో ఫీజులు అంటే తల్లిదండ్రులు ఎలా కడతారని, ఫీజు కడితే తప్ప జాబ్ రాదా? అని ప్రశ్నించుకొని మౌనిక సవాల్గా తీసుకుంది. నిరంతర సాధనతో సబ్జెక్టులపై పట్టు సాధించింది. ఎప్పుడు పరీక్ష నిర్వహించినా తాను రెడీ అన్నట్లుగా సిద్ధమైంది.
''నా ఇద్దరు అన్నదమ్ములు చదువుకున్నారు. మా అన్నదమ్ములు చదువుకుని ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. నా ఇద్దరు అమ్మాయిలను కూడా వాళ్లలా ఎదిగేలా చేయాలని ఆలోచన వచ్చింది. ఏదైనా అవసరమైతే మా అన్నదమ్ములు ఉన్నారు అనే ఆలోచనతో పిల్లలను బాగా చదివించాము.'' - సరోజన, మౌనిక తల్లి
హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు : పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించలేకపోతే కుంగుబాటుకు గురవడం లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం మంచి పద్ధతి కాదని, జీవితంలో ఏదైనా గెలిచి చూపించాలని మౌనిక చెబుతోంది. ఆమె డీఎస్పీగా ఉద్యోగానికి ఎంపిక కావడంతో తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎంత కష్టమైనా చదివించినందుకు నేడు ఫలితం దక్కిందని సంతోషంగా చెబుతున్నారు. చాలా మంది ఆటంకాల పేరుతో ముందే వెనకడుగు వేస్తారు. కొందరు ప్రయత్నించి మధ్యలోనే చేతులెత్తేస్తుంటారు. కానీ మౌనికలాంటి వాళ్లు మాత్రం చివరకంటా నిలిచి విజయతీరాలకు చేరుకుంటారు.
