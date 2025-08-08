Indian Women and Maths in Telangana : స్కూల్లో అన్ని సబ్జెక్టులలో మంచిగా మార్కులు తెచ్చుకున్నా లెక్కలంటే మాత్రం చెప్పలేనంత భయం. ఇదే సాధారణంగా అందరికీ ఉండే సమస్యే. అయితే చిన్నప్పటి నుంచి లెక్కలపై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. 30 మంది ఉన్న క్లాసులో గణితంలో మేటిగా నిలిస్తేనే ఆ విద్యార్థిని ఆకాశానికెత్తేస్తాం. అదే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఎంపికైన ఏకైక అభ్యర్థిగా నిలిస్తే వారిని ఎంత ప్రశంసించినా తక్కువే.
గణితం అంటే భయపడేవారే ఎక్కువ. ఈ భయంతోనే స్టెమ్ రంగాలవైపు వెళ్లడానికీ సంకోచిస్తుంటారు. అమ్మాయిల్ని గణితం, స్టెమ్ రంగాలవైపు ఆకర్షించడానికి ఇండియన్ ఉమెన్ అండ్ మ్యాథ్స్ (ఐడబ్ల్యూఎం) ఆధ్వర్యంలోని నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ హయ్యర్ మేథమేటిక్స్ (ఎన్బీహెచ్ఎం) కృషి చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఏటా దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో గణితం చదువుతున్న యువతులకు పరీక్ష నిర్వహింస్తోంది. వారిని ఓ వేదిక మీదకి చేర్చి మెలకువల్నీ నేర్పిస్తోంది. దానికి నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన బి.మౌనిక ఎంపికైంది.
బెంగళూరులో జాతీయ గణితశాస్త్ర సమ్మెళనాని హాజరై : మౌనికది నల్గొండ జిల్లాలోని జక్కులవారి గూడెం. అమ్మానాన్నలిద్దరూ వ్యవసాయ పనులు చేస్తారు. చిన్నప్పటి నుంచీ గణితంలో మంచి మార్కులు సాధించేది. నాగార్జున డిగ్రీ కళాశాలలో ప్రస్తుతం ఈ అమ్మాయి బీఎస్సీ చదువుతోందీ. గణితంపై తనకున్న పట్టును గమనించిన కళాశాల ప్రిన్సిపల్, మేథ్స్ ప్రొఫెసర్ ఆమెను ప్రోత్సహించారు. శిక్షణనిచ్చి ఐడబ్ల్యూఎం నిర్వహించే ప్రవేశపరీక్ష రాయించారు. దీనిలో మౌనిక ఎంపికైంది. అంతే కాదు బెంగళూరులోని క్రైస్ట్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ నిర్వహించిన జాతీయ గణితశాస్త్ర సమ్మెళనానికి కూడా హాజరైంది.
ప్రభుత్వ కళాశాలల యువతులే అర్హులు : ఐడబ్ల్యూఎం ప్రతి సంవత్సరం ఈ మేథ్స్ వర్క్షాప్నకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తుంది. గణిత సంబంధిత కోర్సులు చదువుతున్న ప్రభుత్వ కళాశాలల యువతులే ప్రవేశపరీక్ష రాయడానికి అర్హులు. రాష్ట్రానికి ఒకరినే ఎంపిక చేసి, పది రోజులు శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ సమయంలో అయ్యే ఖర్చులన్నీ సంస్థే భరిస్తుంది. ప్రతిభ ఆధారంగా ఉపకార వేతనం, ప్రశంసా పత్రాలనూ అందిస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేవారే కాదు, బోధించేవారూ మహిళలే. అమ్మాయిలను మేథ్స్ వైపుగా ఆకర్షించడం, క్రిటికల్ మేథమేటికల్ థింకింగ్ దిశగా ప్రోత్సహించడం, భిన్న రంగాల్లో గణిత అంశాల ఆధారంగా సమస్యను పరిష్కరించేలా చూడటం ఈ ప్రోగ్రామ్ లక్ష్యాలు.
విద్యార్థుల్లో లెక్కలమీద భయం పోగొట్టాలనే లక్ష్యం : 'రాష్ట్రం నుంచి 5000 మంది విద్యార్థులలో నేను ఎంపికవ్వడం నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రఖ్యాత విద్యాసంస్థల ప్రతినిధులు రియల్ అనాలిసిస్, లీనియర్ ఆల్జీబ్రా, గ్రూప్ థియరీ వంటి గణిత శాస్త్రంలోని వివిధ అంశాల్లో మెలకువలు నేర్పారు. గణితశాస్త్రంలో జరగనున్న నూతన సంస్కరణల గురించీ అవగాహన కల్పించారు. గణితం ద్వారా ఎన్నెన్ని మార్గాల్లో భవిష్యత్తు నిర్మించుకోవచ్చో అర్థమయ్యాక ఈ సబ్జెక్టు మీద మరింత ఆసక్తి కలిగింది' అని మౌనిక అంటోంది. భవిష్యత్తులో గణితశాస్త్రంలో పీహెచ్డీ చేస్తుందట ఈ అమ్మాయి. ప్రొఫెసర్గా మారి విద్యార్థుల్లో లెక్కలమీద భయం పోగొట్టాలనే లక్ష్యాన్నీ నిర్దేశించుకున్నానని ఆమె చెబుతోంది.
