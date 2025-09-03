A Student Showing Talent in the Game of Kabaddi : మారుమూల నల్లమల అడవిలో పుట్టిన పేదింటి ఆణిముత్యం బండి నందిని భారతదేశ కబడ్డీ శిబిరానికి ఎంపికై నేటి తరానికి ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచింది. రెండుసార్లు రాష్ట్ర కబడ్డీ టీంకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన బాలిక చక్కటి ప్రతిభను చూపి జాతీయజట్టుకు సెలక్ట్ అవ్వడంతో క్రీడాకారులు సంతోషిస్తున్నారు. తన ఇంటి ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఆడాలన్న తపన, విజేతగా నిలవాలన్న పట్టుదల అ అమ్మాయిని మంచి క్రీడాకారిణిగా సిద్ధమయ్యేలా చేశాయి. ఓవైపు చదువులో రాణిస్తూనే, మరోవైపు తనకిష్టమైన కబడ్డీలో ప్రతిభ కనబరుస్తున్న నేడు ఏకంగా జాతీయ జట్టుకు ఎంపికయ్యి అందరి ప్రశంసలు పొందుతోంది. అసలింతకీ ఎవరా అమ్మాయి? ఆమె స్టోరీ ఎంటో తెలుసుకుందామా?
చిన్నప్పటి నుంచే ఆటలంటే మక్కువ : నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలోని పదర మండల కేంద్రానికి చెందిన బండి రమేశ్, రమాదేవిల కుమార్తె నందిని. ఆమెకు చిన్ననాటి నుంచే ఆటలంటే ఎంతో అమితమైన ఆసక్తి. తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయ కూలీలుగా జీవనం సాగిస్తూనే కుమార్తెకు ఇష్టమైన ఆటల్లో ఎంతగానో ప్రోత్సహించేవారు. కేవలం క్రీడల్లో మాత్రమే కాకుండా చదువులోనూ సత్తాచాటి మన్ననూరు రెసిడెన్షియల్ విద్యాలయంలో నందిని పదోతరగతి సీటు సాధించి చదువుతోంది.
బాలిక ప్రతిభను గుర్తించిన ఆ స్కూల్ ఉపాధ్యాయులు మరింతగా ప్రోత్సహించారు. మరో అడుగు ముందుకు వేసి జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు జనార్దన్రెడ్డి, కార్యదర్శి యాదయ్య గౌడ్ల దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకువెళ్లారు. దీంతో కబడ్డీలో కబడ్డీలో ప్రత్యేక శిక్షణా తరగతులు ఏర్పాటు చేసి ఆ క్రీడలో రాటుదేలేవిధంగా తీర్చిదిద్దారు. నందిని గత నెల 28వ తేదీ నుంచి దిల్లీలోని సోనీపథ్లో జరగనున్న అండర్-18 ఇండియా కబడ్డీ క్యాంపునకు సెలక్టై జిల్లాకు, రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తెచ్చారు.
అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ : -
నందికి ఇప్పటికే పలు కబడ్డీ పోటీల్లో పాల్గొని తన సత్తాచాటి ప్రముఖుల నుంచి ప్రశంసలను పొందింది. వాటి వివరాలు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది.
- 2023లో గజ్వేల్లో జరిగిన జూనియర్ ఎస్జీఎఫ్ స్టేట్ లెవల్ పోటీల్లో నందిని సత్తాచాటింది. మల్లారెడ్డిగూడెం సూర్యాపేట జిల్లాలో జరిగినటువంటి సబ్ జూనియర్ స్టేట్ లెవల్ కబడ్డీ క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొన్నారు.
- 2024లో రాచాల గ్రామం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో జరిగిన అండర్ 19 ఎస్జీఎఫ్ స్టేట్ లెవల్ కబడ్డీ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రదర్శనతో స్వర్ణ పతకం కైవసం చేసుకుని అందరి మన్ననలు పొందారు.
- 2024లో సబ్ జూనియర్ విభాగంలో స్టేట్లెవల్ కబడ్డీ పోటీల్లో సత్తాచాటి జాతీయ జట్టుకు సెలక్ట్ అయ్యారు.
- 2024లో ఉత్తరాఖండ్లో జరిగిన నేషనల్ లెవల్ గేమ్స్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర జట్టు తరఫున పాల్గొని ప్రతిభను చూపారు.
- 2024లో వికారాబాద్ జిల్లాలో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని జాతీయ జుట్టులో చోటు సంపాదించుకున్నారు.
రాష్ట్ర జట్టు సారథిగా : 2025లో సబ్జూనియర్ విభాగంలో కబడ్డీ పోటీలకు రాష్ట్రజట్టుకు కెప్టెన్గా బండి నందిని ఎంపికయ్యారు. ఉత్తరాఖండ్లో జరిగిన నేషనల్ లెవల్ సబ్జూనియర్ కబడ్డీ పోటీలకు రాష్ట్ర జట్టుకు నాయకత్వం వహించారు. 2025లో బిహార్ రాష్ట్రం గయాలో జరిగిన నేషనల్ జూనియర్ కబడ్డీ పోటీల్లో రాష్ట్ర జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించి అత్యత్తమ ప్రతిభను చూపి ఇండియా శిక్షణ తరగతులకు ఎంపికయ్యారు.
