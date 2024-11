ETV Bharat / state

పూరీరోల్ పసివాడి ప్రాణాన్ని చుట్టేసింది - ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్​లో విషాదం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Student Dies Due to Poori Roll Stuck In Throat in Hyderabad : చికెన్​ ముక్క గొంతులో ఇరుక్కుని వ్యక్తి మృతి.. కోడిగుడ్డు గొంతులో ఇరుక్కుని చిన్నారి మృతి.. ఇలా చిన్నవాళ్ల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఆహారం గొంతులో ఇరుక్కుని ప్రాణాలు కోల్పోతున్నవారెందరో. ఇటువంటి ఘటనే హైదరాబాద్​లోని బేగంపేటలో జరిగింది. పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తుండగా పూరీలు గొంతులో ఇరుక్కొని విద్యార్థి మృతి చెందాడు.

ఇన్‌స్పెక్టర్‌ రామయ్య వివరాల ప్రకారం సికింద్రాబాద్‌ ఓల్డ్‌బోయిగూడకు చెందిన గౌతమ్‌ జైన్‌ కుమారుడు వీరేన్‌ జైన్‌(11) పరేడ్‌ గ్రౌండ్‌ సమీపంలోని అక్షర వాగ్ధేవి ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూల్‌లో ఆరో తరగతి చదువుతున్నాడు. సోమవారం మధ్యాహ్నం 12.20 గంటలకు విరామ సమయంలో భోజనం చేస్తూ తన లంచ్‌ బాక్స్‌లో చుట్టలాగా చుట్టుకుని తీసుకొచ్చిన మూడు పూరీలను నోట్లో పెట్టుకుని తినేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో పూరీల చుట్ట గొంతులో ఇరుక్కొంది. వీరేన్‌ జైన్‌ ఊపిరాడక ఉక్కిరిబిక్కిరవుతూ కిందపడిపోయాడు.

చికెన్ ముక్క ప్రాణం తీసింది - క్షణాల్లో ఊహించని ఘోరం