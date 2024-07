ETV Bharat / state

నెల్లూరులో విషాదం - అరకొరగా నాడునేడు పనులు - స్కూల్​ గోడ కూలి విద్యార్థి మృతి - Student Died

Student Died After Wall Collapsed in School in Nellore District : జగనన్న పాపం ఓ విద్యార్థి పాలిట శాపంగా మారింది. ఉన్నత లక్ష్యాలతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వస్తున్న విద్యార్థుల ప్రాణాలతో గత ప్రభుత్వం చెలగాటం ఆడింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలను కార్పొరేట్​ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దుతామని గత ప్రభుత్వం గొప్పలకు పోయింది. ఈ క్రమంలోనే నాడు- నేడు పనులతో పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు, అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణం చేపట్టింది. నిధుల కొరత, చేసిన పనులకు బిల్లులు రాకపోవడం, వచ్చిన నిధులు ఇతర పాఠశాలలకు మళ్లింపు తదితర కారణాలతో పూర్తి కాలేదు. జగన్​ సర్కార్​ వైఫల్యం కారణంగా ఓ విద్యార్థి మృతి చెందిన సంఘటన నెల్లూరు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

పుట్టెడు శోకంలో తల్లిదండ్రులు : నెల్లూరు నగరంలోని భక్తవత్సల నగర్​లోని కేఎన్​ఆర్​ నగరపాలక పాఠశాలలో నాడు-నేడు పథకంలో నిర్మాణ దశలో ఆగిన అదనపు తరగతి గదుల లింటెల్​, దాని మీద ఉన్న గోడ కూలి పడి విద్యార్థి మృతి చెందాడు. స్థానిక పాఠశాలలో 9వ తరగతి చదువుతున్న గురుమహేంద్ర అనే విద్యార్థిపై గోడ కూలీ మృత్యువాత పడ్డాడు.ఈ విషయం తెలుసుకున్న విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు పాఠశాల వద్దకు పరుగున వచ్చి కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. ఈ సంఘటన చూసిన స్థానికులు, తోటి విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు మనస్సును కలిచివేసింది.

విచారణ జరిపించాలి : నిర్మాణంలో నాణ్యత లోపం కారణంగానే గురుమహేంద్ర మృతి చెందడాన్ని ఏబీవీపీ నాయకులు స్కూల్​ నిరసనలు చేస్తున్నారు. విద్యాశాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేపట్టి విద్యార్థి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్​ చేశారు. ఇంతలోనే పోలీసులు రంగప్రవేశం చేయడంతో అక్కడ కొంది సేపు ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే పోలీసులకు, విద్యార్థి సంఘ నాయకుల మధ్య తోపులాట జరిగింది.