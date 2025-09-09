ETV Bharat / state

ప్రొఫెసర్‌పై కత్తి దూసిన విద్యార్థి - పరీక్షకు అనుమతించలేదని దాడి

నూజివీడు ట్రిపుల్‌ ఐటీలో ఘటన - గాయపడిన ప్రొఫెసర్‌ గోపాలరాజు నుంచి వివరాలను తెలుసుకుంటున్న పోలీసులు

Student Attacks Faculty In IIIT Campus Nuzvid From Eluru District
Student Attacks Faculty In IIIT Campus Nuzvid From Eluru District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Student Attacks Faculty In IIIT Campus Nuzvid From Eluru District : ఒక సమాజ అభివృద్ధిలో గురువు పాత్ర అత్యంత కీలకం. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో అధ్యాపకులు మార్గదర్శకులుగా ఉంటారు. అలాగే, విద్యార్థులు కూడా గురువులను గౌరవంతో చూసే విధంగా తీర్చిదిద్దబడాలి. కానీ, నేటి ఆధునిక కాలంలో, కొంతమంది విద్యార్థులు దిశ తప్పుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది. అందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. నూజివీడు ట్రిపుల్ ఐటీలో ఓ విద్యార్థి ప్రొఫెసర్‌పై కత్తితో దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఏలూరు జిల్లాలోని ఈ ఘటన నూజివీడులో చోటు చేసుకుంది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం : నూజివీడు ట్రిపుల్‌ ఐటీకి చెందిన ఎంటెక్‌ (ట్రాన్స్‌పోర్టు) ఇంజినీరింగ్‌ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థి ఒకరు తరగతి గదిలో ప్రొఫెసర్​పై కత్తితో దాడితో చేయడం కలకలం రేపింది. ఈ విద్యా సంస్థలో ప్రస్తుతం ఎంటెక్‌ విద్యార్థులకు రెండో సెమిస్టర్‌ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. విజయనగరానికి చెందిన మజ్జి వినాయక పురుషోత్తం అనే విద్యార్థి సోమవారం ఉదయం పరీక్ష కేంద్రానికి వచ్చాడు. అక్కడ విధి నిర్వహణలో సివిల్‌ డిపార్ట్​మెంట్ అధ్యాపకుడు ఎస్‌ఎస్‌ఎస్‌వీ గోపాలరాజు ఉన్నారు.

మరో కత్తి తీసి ఆచార్యుడిపై దాడి: నీకు సరిపడా హాజరు లేదని, విభాగాధిపతి అనుమతి తీసుకురావాలని ఆ విద్యార్థికి సూచించారు. అతను విభాగాధిపతిని కలవగా, హాజరు లేకపోవడం వల్ల పరీక్షకు అనుమతించలేమని చెప్పారు. విద్యార్థి తిరిగి పరీక్ష కేంద్రానికి చేరుకున్నాడు. సక్రమంగా ల్యాబ్‌కు హాజరుకాని విద్యార్థిని ఎంటెక్ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఇన్‌ఛార్జి, ప్రొఫెసర్‌ గోపాలరాజు ప్రశ్నించారు. హెచ్‌వోడీ అనుమతి లేదని చెప్పారు కదా? బయటకు వెళ్లాలని ఆచార్యుడు చెప్పారు. అయినా వెళ్లకపోవటంతో సెక్యూరిటీని పిలుస్తుండగా, ఆగ్రహించిన ఆ విద్యార్థి తన జేబులో నుంచి చిన్నపాటి కత్తి తీసి ప్రొఫెసర్​పై దాడికి దిగాడు.

దీంతో కోపోద్రిక్తుడైన ఆ విద్యార్థి ఇన్‌ఛార్జిపై కత్తితో దాడికి దిగాడు. కొందరు విద్యార్థులు అతడిని నిలువరించి, కత్తి లాగేసుకున్నారు. తర్వాత జేబులో ఉన్న మరో కత్తి తీసి దాంతోనూ ఆచార్యుడిపై దాడి చేస్తుండగా మిగిలిన విద్యార్థులందరూ ఏకమై పురుషోత్తంను వెనక్కి లాగి, గదిలో బంధించారు. వెంటనే సహచర సిబ్బంది ఆయనను నూజివీడు ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ప్రొఫెసర్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.

ముందస్తు వ్యూహంలో భాగంగానే: గాయపడిన ప్రొఫెసర్​ను నూజివీడు ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆయనకు నుదురు, మెడ పైభాగం, భుజంపై నాలుగైదు చోట్ల గాయాలు అయ్యాయి. సెంటీమీటరు లోపలకు కత్తి దూసుకెళ్లింది. ఏ విధమైన ప్రాణపాయం లేదని వైద్యులు వెల్లడించారు. ఈ దాడి ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. పురుషోత్తంను అరెస్టు చేసినట్లు నూజివీడు డీఎస్పీ కేవీవీఎన్‌వీ ప్రసాద్‌ తెలిపారు. ముందస్తు వ్యూహంలో భాగంగానే ఆ విద్యార్థి రెండు కత్తులు తీసుకొచ్చి ఉంటాడని అనుమానిస్తున్నారు.

స్కూల్​లో ఇద్దరు విద్యార్థుల మధ్య గొడవ- సీనియర్​ను కత్తితో పొడిచి చంపిన బాలుడు!

ప్రిన్సిపల్​ను కత్తితో పొడిచి చంపిన విద్యార్థులు- కటింగ్ చేసుకుని స్కూల్​కు రమ్మనందుకే!

