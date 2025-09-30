ETV Bharat / state

పాలపిట్టను పంజరాల్లో బంధిస్తున్నారా? - మీకు 3 ఏళ్లు జైలు శిక్షతో పాటు జరిమానా తప్పదు

ప్రమాదంలో పాలపిట్ట - దసరా రోజు పాలపిట్టను చూడాలని అత్యుత్సాహం - పంజరాల్లో బంధిస్తూ వాటి ఉనికికి హాని - వాటిని బంధిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పని అంటున్న అటవీశాఖ

Endangered Indian Roller Life
Endangered Indian Roller Life (ETV Bharat)
Endangered Indian Roller Life : పాండవులు అజ్ఞాతవాసానికి వెళ్లినప్పుడు జమ్మి చెట్టుపైనే ఆయుధాలను ఎవరికీ కనిపించకుండా దాస్తారు. దసరా పండుగ రోజున అజ్ఞాతవాసం పూర్తి అయిన తర్వాత జమ్మి చెట్టుకు పూజించి ఆయుధాలను తీస్తుండగా పాలపిట్టలను చూస్తారు. అప్పటి నుంచి జమ్మి చెట్టును పూజించి, పాలపిట్టను చూస్తే ఆ ఏడాది అంతా శుభమే జరుగుతుందని చాలా మందికి విశ్వాసం. అది అనాధిగా జరుగుతూ వస్తుంది. అయితే పాలపిట్టను ఆ రోజు చూడటం కోసం కొందరు వాటిని పంజరాల్లో బంధిస్తున్నారు. ఇలా చేసే వారిపై అటవీశాఖ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్న విషయం ఎంత మందికి తెలుసు?

పాలపిట్ట రాష్ట్రపక్షి. ఇలా స్వేచ్ఛగా తిరగాల్సిన పాలపిట్టను పంజరాల్లో బంధించడం ఏంటని పర్యావరణ ప్రేమికులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. విజయదశమి రోజున దీనిని చూస్తే మంచి జరుగుతుందని, విజయాలు వస్తాయని చాలా మందిలో ఉన్న నమ్మకాన్ని కొందరు ఇలా సొమ్ముగా చేసుకుంటున్నారు. దీంతో పాలపిట్టల సంఖ్య రాష్ట్రంలో గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నాయి. రాజధాని పరిధిలోని కేవలం మూడు జిల్లాల్లో సంచరిస్తున్న అతి ప్రాధాన్యమున్న 104 పక్షి జాతుల్లో పాలపిట్ట ఒకటి.

పాలపిట్టలను బంధించడానికి గల ప్రధాన కారణాలు :

  • దసరా పండుగలో విజయదశమి రోజున రావణదహనం, జమ్మి బంగారం ఇచ్చిపుచ్చుకునే ప్రదేశాల్లో పాలపిట్టలను పంజరాల్లో ఉంచుతారు.
  • అలాగే అలయ్​ బలయ్​ ఇచ్చుకునే చోట పంజరాల్లో పాలపిట్టను బంధించి కొందరు జేబులు నింపుకొంటున్నారు.
  • ఇవి స్వేచ్ఛగా తిరిగే పక్షులు.
  • వీటిని పట్టుకొని బంధించి పంజరాల్లో పెడితే సరిగా ఆహారం, నీరు తీసుకోక డీహైడ్రేషన్​కు గురై చనిపోతున్నాయి.

పాలపిట్టను బంధిస్తే జైలు శిక్ష, జరిమానా :

  • పాలపిట్ట అనేది అంతరించిపోతున్న వన్యప్రాణుల జాబితాలో ఉంది.
  • ఇవి వన్యప్రాణుల విభాగంలోని అటవీ చట్టం పరిధిలోకి వస్తాయి.
  • అందుకే వీటిని బంధించడం చట్టరీత్యా నేరం.
  • కఠిన శిక్షకు అర్హులు.
  • పాలపిట్టను బంధిస్తే, హింసిస్తే నాన్​బెయిలబుల్​ కేసులు.
  • జరిమానా రూ.25 వేలు, మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం.

ఏటా 30 శాతం తగ్గిపోతున్న పాలపిట్టలు : పదేళ్ల క్రితం చెరువులు, జలాశయాల వద్ద పదుల సంఖ్యలో పాలపిట్టలు కనిపించేవి. ఇప్పుడు ఒకటి, రెండు కూడా కనిపించడం లేదు. పట్టణీకరణ, ఇతర కారణాలతో వీటి సంఖ్య ఏటా 30 శాతం తగ్గుతూ వస్తోందని పక్షి ప్రేమికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. స్టేట్​ ఆఫ్​ ఇండియాస్​ బర్డ్స్​ రిపోర్టు సైతం ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించింది. దీంతో వీటి రక్షణకు చర్యలు చేపట్టాలని, విజయదశమి రోజున పంజరాల్లో ప్రదర్శించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. దసరా రోజున పాలపిట్టను బంధిస్తే చూడొద్దంటూ అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని నగరానికి చెందిన బర్డింగ్​ పల్స్​ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. ఆరేళ్లలో 44 పక్షులను రక్షించినట్లు గ్రేటర్​ సొసైటీ ఫర్​ ప్రివెన్షన్​ ఆఫ్​ క్రుయెల్టీ టు యానిమల్స్​(జీహెచ్​ఎస్​పీసీఏ) ప్రతినిధి తెలిపారు.

మనుషుల స్పర్శ తగిలినా సహించవు : మనుషుల స్పర్శ తాకినా పాలపిట్టలు సహించలేవు. అలాంటి వాటిని పంజరాల్లో బంధిస్తూ హింసిస్తున్నారు. పంజరాల్లో బంధించినట్లు కనిపిస్తే యానిమల్​ వారియర్స్​ కన్జర్వేషన్​ సొసైటీ నంబరు 9697887888కి ఫిర్యాదు చేయాలని బర్డింగ్‌పల్స్‌ ప్రతినిధి హరికృష్ణ తెలిపారు.

పండక్కి పంజరాల్లో రాష్ట్రపక్షి - ఈ విషయాలు తెలిస్తే అస్సలు బంధించరు

