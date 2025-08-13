Stray Dogs Attacks in Agraharam At Guntur District: గుంటూరు జిల్లా ఏటీ అగ్రహారం 5వ లైనులో వారం రోజుల క్రితం ఓ చిన్నారి సాయంత్రం సమయంలో ఆరుబయట వీధిలో ఆడుకుంటూ ఉండగా నాలుగు కుక్కలు ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టి కరవడానికి ప్రయత్నించాయి. అప్పుడు సమీపంలో ఉన్న కుటుంబసభ్యులు అప్రమత్తమై వాటిని బెదరగొట్టారు.
మరో మూడు రోజుల క్రితం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో బ్రాడీపేట 7వ లైను వద్ద ఓ వ్యక్తి ద్విచక్రవాహనంపై వస్తుండగా ఓ కుక్కల గుంపు వెంటపడి దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. వాటిని బెదరగొట్టేందుకు ప్రయత్నించినా సరే అవి వెనక్కి ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. ఆ తర్వాత పరిసర ప్రాంతాల్లోని యువకులు రాళ్లతో దాడి చేయడంతో అవి పారిపోయాయి.
కట్టడి కరవు: మూగజీవుల పట్ల జాలి చూపాలన్నది ఎంత ముఖ్యమో, మనుషుల ప్రాణాలను రక్షించడమూ అంతే కీలకం. గత కొన్ని రోజులుగా గుంటూరు నగరంలో కుక్కల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఏడాది క్రితం పశుసంవర్థకశాఖ అధికారుల లెక్కల ప్రకారం 33 వేల కుక్కలు ఉన్నట్టు చెబుతుండగా ఇందులో 28,350 వీధి శునకాలు ఉండటం గమనార్హం. మిగిలినవి పెంపుడు కుక్కలని తెలిసింది. అనధికారికంగా ఈ లెక్క 60 వేలకుపైగా ఉంటుందని కార్పొరేషన్వర్గాల ప్రాథమిక అంచనా. వీటి సంతతిని కట్టడి చేసే దిశగా చర్యల్లేకపోవడం ఇప్పుడు ప్రధాన సమస్యగా మారింది.
వీధి కుక్కలకు స్టెరిలైజ్, వ్యాక్సినేట్ చేయడానికి జీఎంసీ వర్గాలు గతంలోనే యానిమల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీకి బాధ్యతలను అప్పగించాయి. అప్పట్లో రోజుకు 25 నుంచి 30 శునకాలకు వాక్సినేషన్ చేయగా ఆ సంఖ్యను వందకు పెంచడంతోపాటు 13 నెలల్లో పూర్తిస్థాయిలో లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు కసరత్తు చేసింది. అయితే ఆ తర్వాత కొంతమంది నాయకుల కమీషన్ల డిమాండ్తో అనూహ్యంగా ఆగిపోయింది.
విషాద ఘటనలెన్నో: గతంలో వీధి కుక్కల దాడిలో ఓ చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన నగరంలో కలకలం రేపింది. అనేకమంది పిల్లలు, పెద్దలు గాయాలతో ఆసుపత్రులపాలైన ఉదంతాలెన్నో చోటుచేసుకున్నాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో అధికారులు హడావుడి చేయడం, అనంతరం మిన్నకుండిపోవడంతో శాశ్వత పరిష్కారం దొరకడం అనేది లేదు. రాత్రిపూట ఏదైనా పని మీద ప్రజలు బయటకు రావాలంటేనే భయపడుతున్నారు.
Supreme Court on Stray Dogs: దేశ రాజధాని దిల్లీ, ఎన్సీఆర్లలోని అన్ని వీధి కుక్కలను షెల్టర్లకు తరలించాలని సుప్రీంకోర్టు అధికారులను ఆదేశించింది. అవి కరచి రేబిస్ సోకి మరణాలు సంభవిస్తుండడం పట్ల సుప్రీం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఎనిమిది వారాల్లోగా అన్ని వీధి కుక్కలను షెల్టర్లకు తరలించాలని ఆదేశించింది. ఈ చర్యలను ఎవరైనా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తే కఠిన చర్యలు ఎదుర్కొనాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది. ప్రజాప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ ఆదేశాలు జారీ చేశామని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
వీధుల్లో ఒక్క కుక్క ఉండకూడదు- వెంటనే షెల్టర్లకు తరలించండి: సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం
అనుమానాస్పదంగా ఏమైనా కనిపిస్తే 139కి కాల్ చేయండి - డీఎస్పీ రత్నరాజు