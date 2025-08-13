ETV Bharat / state

వెంటాడతాయి, వేటాడతాయి - మహానగరంలో వీధి కుక్కల బెడద - STREET DOGS ISSUE HYDERABAD

హైదరాబాద్​లో ఏటా సగటున 6 వేల కంటే ఎక్కువ కేసులు నమోదు - 90 శాతం మంది బాధితులు చిన్నారులే - వీధి కుక్కల నియంత్రణకు ఏటా రూ.13 కోట్లు ఖర్చుచేసినా విఫలమవుతున్న ప్రభుత్వం

Published : August 13, 2025 at 1:03 PM IST

Street Dogs Issue Hyderabad : శునకాలు అంటేనే విశ్వాసానికి ప్రతిరూపమైన జంతువు అంటాం. ఇవి ఇంటిని, మనల్ని దొంగల నుంచి ఆపద సమయాల్లో రక్షిస్తాయని భావిస్తాం. కానీ ఆ కుక్కలే మనుషుల ప్రాణాలు తోడేస్తున్నాయి. రక్తం రుచి మరిగినట్లుగా మనుషులపై దాడి చేసి కరుస్తున్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో వీధి కుక్కలు సృష్టిస్తున్న బీభత్సం అంతా ఇంతా కాదు. హైదరాబాద్ మహానగరంలో వీధి కుక్కల స్వైరవిహారం ఆగడం లేదు. నిత్యం ఏదో ఎవరో ఒకరు కుక్క కాటుకు గురవుతూనే ఉన్నారు.

చిన్నారులపైనా వీధికుక్కలు కోరలు చాస్తున్నాయి. పిల్లలు ఒంటరిగా కనిపిస్తే చాలు విచక్షణా రహితంగా దాడులు చేస్తున్నాయి. కుక్కల దాడిలో ఇప్పటికే కొందరు పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరి కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండగా ఇంకొందరు గాంధీ, నిలోఫర్ ఆసుపత్రులలో చికిత్స తీసుకుని ప్రాణాలతో బయటపడుతున్నారు. వృద్ధులకూ ఈ కుక్కల బెడద తప్పడం లేదు.

90 శాతం బాధితలు చిన్నారులే : సంవత్సరానికి సగటున 6వేల కంటే ఎక్కువ కేసులు నమోదవుతున్నాాయి. అందులో 90 శాతం బాధితలు చిన్నారులే ఉండటం గమనార్హం. ఇంత జరుగుతున్నప్పటికీ జీహెచ్​ఎంసీ నిద్రమత్తు నుంచి బయటకు రావటం లేదు. ప్రతి సంవత్సరం రూ.13 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నప్పటికీ వీధి కుక్కల నియంత్రణలో విఫలమవుతోంది. అయితే దేశ రాజధాని దిల్లీలోని కుక్కలన్నింటినీ సంరక్షణ కేంద్రాలకు తరలించాలని తాజాగా సుప్రీం కోర్డు తీర్పు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో నగరంలోని ఈ దారుణ పరిస్థితులు మరోమారు చర్చాంశనీయంగా మారాయి.

వందకు పైగాసంరక్షణ కేంద్రాలు అవసరం : హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రస్తుతం ఐదు జంతు సంరక్షణ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. కాగా నల్లగండ్లలో ఆరో కేంద్రం నిర్మాణమైంది. వాటన్నింటిలో ఒకేసారి 2,164 శునకాలను ఉంచే సామర్థ్యం ఉంది. ఫతుల్లాగూడ కేంద్రంలో రోజూ 400 శునకాలకు శస్త్ర చికిత్స చేసే అవకాశం ఉంది. కాగా అధికారులు మాత్రం ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవట్లేదు. అయితే ఒక్కో కేంద్రంలో సగటున 100 నుంచి 120 కుక్కలకు మాత్రమే శస్త్రచికిత్స చేస్తున్నారు. సుప్రీం తీర్పును హైదరాబాద్​లో అమలు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే నగరంలో సుమారు వందకు పైగా భారీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తుంది.

వందల సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు : నగరంలో ప్రస్తుతం 5 లక్షల శునకాలున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వాటిలో 1.7 లక్షల శునకాలకు ఏబీసీ జరగలేదని అధికారులు అంటున్నారు. వాటన్నింటికీ శస్త్ర చికిత్స చేయాలంటే కనీసం 3 సంవత్సరాల సమయం పడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. నగరంలోని కాలనీల్లో కూడా వీధి కుక్కల సమస్యపై రోజూ జీహెచ్​ఎంసీ కాల్ సెంటర్​ 040 2111 1111 నంబరుకు వందల సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. అయితే జీహెచ్​ఎంసీ రోజుకు కనీసం వంద శునకాలను కూడా పట్టుకోవటం లేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

వీధికుక్క కాటుతో నలుగురికి గాయాలు : వీధి కుక్క కరవడంతో నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. సర్దార్​నగర్​లో మంగళవారం సంత కారణంగా గ్రామస్థలు అంతా సామగ్రి కొనేందుకు వెళ్లగా వీధి కుక్క కరవడంతో తుపాకుల సత్తయ్య (50), మూసని సత్తయ్య (65), నిర్మల (40), కృష్ణయ్య (50)గాయపడ్డారు. వారంతా షాద్‌నగర్‌లోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

