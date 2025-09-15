ETV Bharat / state

"కష్టం ఉన్న మాటలు ధైర్యంగా మాట్లాడదాం" – క్యాన్సర్​పై పోరులో అవగాహనే కీలకం

సెప్టెంబర్ 15న అంతర్జాతీయ లింఫోమా అవగాహన దినోత్సవం - క్యాన్సర్ల గురించి అవగాహన పెరగాలన్న డా.పసల లక్ష్మీ ప్రియాంక

World Lymphoma Awareness Day
World Lymphoma Awareness Day (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 6:40 AM IST

World Lymphoma Awareness Day 2025 : ప్రపంచంలో అత్యంత సాధారణమైన క్యాన్సర్లలో ఒకటైన లింఫోమా గురించి అవగాహన పెంచడం కోసం ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 15న అంతర్జాతీయ లింఫోమా అవగాహన దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. 2004లో లింఫోమా కోలిషన్ అనే అంతర్జాతీయ సంస్థ ఈ దినోత్సవాన్ని ప్రారంభించింది. ఇది 2002లో ఏర్పడినది, 50కి పైగా దేశాల్లో ఉన్న 80కిపైగా లింఫోమా పేషెంట్ గ్రూపులు ఇందులో భాగస్వామ్యం అవుతారు. ప్రతి ఏడాది ఒక ప్రత్యేక థీమ్‌తో ప్రచారం నిర్వహిస్తారు, దీని ద్వారా ఈ వ్యాధిపై అవగాహన పెంచడం, తొందరగా గుర్తించడంతో పాటు బాధితుల మానసిక స్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వారికి మద్దతుగా ఉండటం లక్ష్యం. కొండాపూర్ కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్టు డా.పసల లక్ష్మీ ప్రియాంక మాట్లాడారు.

గ్లోబోకాన్ 2022 డేటా ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 6 లక్షల కేసులు నమోదు కాగా, 2.5 లక్షల మరణాలు సంభవించాయి. ఇది ప్రపంచంలో 11వ స్థానంలో ఉన్న క్యాన్సర్. చాలామందికి ఈ వ్యాధి గురించి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చికిత్స ఆలస్యమవుతుంది. ముందే గుర్తించి, సరైన చికిత్స ద్వారా కోలుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి.

లింఫోమా అంటే : ఇది మన శరీరంలోని లింఫాటిక్ వ్యవస్థ (Immune System)లో ఉత్పత్తయ్యే క్యాన్సర్. లింఫాటిక్ సిస్టమ్‌లో బోన్ మారో, థైమస్, స్ప్లీన్, టాన్స్ిల్స్, లింఫ్ నోడ్స్ ఉంటాయి. వీటిలో లింఫ్ అనే ద్రవం ప్రసరిస్తుంది. ఇందులో ఉండే లింఫోసైట్స్ అనే శ్వేత రక్తకణాలు మన శరీరాన్ని బ్యాక్టీరియా, వైరస్ లాంటి సూక్ష్మజీవుల నుండి రక్షిస్తాయి. ఇవి రెండుగా విభజిస్తారు – B లింఫోసైట్స్ మరియు T లింఫోసైట్స్ శరీరంలో ఈ కణాలు నియంత్రణ లేకుండా పెరగడం వల్ల క్యాన్సర్ ఉత్పత్తి అవుతుంది.

లింఫోమా లక్షణాలు : -

  • మెడ, మోకాళ్లు, బుగ్గల దగ్గర లింఫ్ నోడ్స్ విపరీతంగా ఊపిరి పీల్చడం
  • రాత్రిపూట ఎక్కువగా చెమట పడటం
  • అనుకొని కార‌ణాల‌తో జ్వరం
  • బరువు తగ్గిపోవడం
  • దగ్గు
  • ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు
  • పొత్తికడుపులో నొప్పి
  • వాపు
  • అలసట
  • చర్మం గిరగిరలాడటం
  • తరచూ జబ్బులు పడటం
  • ప్లేట్‌లెట్ కౌంట్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల రక్తస్రావం ఎక్కువగా ఉండటం

ఇవన్నీ అనేక ఇతర వ్యాధుల్లోనూ కనిపిస్తాయి (ఉదా: వైరల్ జ్వరాలు, టిబి, సార్కోయిడోసిస్). కానీ లక్షణాలు కొనసాగితే సంప్రదించాలి. ఈ లక్షణాలు ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యులను, ఆంకాలజిస్టును సంప్రదించాలని డా. పసల లక్ష్మీ తెలిపారు. క్యాన్సర్ల గురించి అవగాహన పెరగాలని అన్నారు.

లింఫోమాకు చికిత్సలు : వ్యాధి యొక్క రకం, దశ, రోగి ఆరోగ్య స్థితి బట్టి చికిత్స మారుతుంది.

  • కీమోథెరపీ – క్యాన్సర్ కణాలను చంపే ఔషధాలు
  • రేడియేషన్ థెరపీ – క్యాన్సర్ ప్రాంతాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇచ్చే కిరణ చికిత్స
  • ఇమ్యునోథెరపీ – శరీర రోగ నిరోధక వ్యవస్థను క్యాన్సర్‌తో పోరాడేలా ఉత్సాహపరచడం
  • టార్గెట్ థెరపీ – క్యాన్సర్ కణాలపై మాత్రమే పనిచేసే ఔషధాలు
  • స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ – ప్రబలమైన వ్యాధుల కోసం బోన్ మారో మార్పిడి
  • కార్ టి సెల్ – రోగి టీ సెల్స్‌ను మార్చి మళ్ళీ శరీరంలో ప్రవేశపెట్టి క్యాన్సర్‌తో పోరాడేలా చేయడం.

2025 లింఫోమా అవగాహన థీమ్ : “కష్టం ఉన్న మాటలు ధైర్యంగా మాట్లాడుదాం” లింఫోమాతో బాధపడుతున్నవారు మరియు వారి సంరక్షకులు ఎదుర్కొంటున్న మానసిక ఒత్తిడి గురించి మాట్లాడేలా చేయడం. 67% రోగులు – ఆందోళన, డిప్రెషన్, క్యాన్సర్ మళ్లీ వస్తుందేమో అన్న భయం, 64% – ఉద్యోగానికి తిరిగి వెళ్లడం కష్టం అనిపించడం, 91% సంరక్షకులు – మానసికంగా గట్టిగా ఇబ్బందిపడుతున్నారు, కానీ ఈ భావాలను ఎవరికీ చెప్పుకోలేకపోవడం, మానసిక ఆరోగ్యంపై మాట్లాడే అవకాశం లేకపోవడం ప్రధాన సమస్య

"మానసిక బలం కూడా శారీరక ఆరోగ్యానికి సమానంగా అవసరం. మానసిక నిపుణులతో మాట్లాడటం, సపోర్ట్ గ్రూపుల్లో కలవడం వల్ల ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చు. చివరికి, క్యాన్సర్ అనేది జీవితంలో ఒక భాగం మాత్రమే, అదే జీవితం కాకూడదు." - డా.పసల లక్ష్మీ ప్రియాంక, కన్సల్టెంట్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్టు, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్, కొండాపూర్

