పెట్రోల్ ఫుల్ ట్యాంక్ చేయిస్తున్నారా? - ఆ టైంలో తీసుకోవాలసిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే?
Published : September 15, 2025 at 11:58 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 12:07 AM IST
Why Do Not Fill Fuel Tank Completely : నారాయణ బంకుకు వెళ్లి కారు ట్యాంకు ఫుల్ చేయించారు. అక్కడి బంకు సిబ్బంది నారాయణ ముందే మీటరు సున్నా చేసి ట్యాంకులో 42 లీటర్లు ఇంధనం నింపారు. కంపెనీ మాన్యువల్ ప్రకారం కారు ట్యాంకు సామర్థ్యం 37 లీటర్లు అయితే అంతెలా పట్టిందంటూ నారాయణ కేకలు వేశారు. కొలతల్లో మోసం ఉందని గొడవకూ దిగారు. నిజానికి కంపెనీ మాన్యువల్లో ఇచ్చే లెక్క కంటే ట్యాంకు పెద్దదిగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే భద్రతా చర్యల్లో ఇదీ ఓ భాగం. ఈ విషయం తెలియక వాహనదారులు బంకుకు వెళ్లగానే ఫుల్ ట్యాంక్ ఇంధనం కొట్టాలని అంటుంటారు.
కాస్త కూడా ఖాళీ ఉండకూడదంటూ వాహనం ముందూ, వెనక్కు ఊపి మరీ ఇంధనం నింపిస్తారు. మీరూ అలా చేస్తుంటే ఇక నుంచి మానేయడం మంచింది. ట్యాంకులో కాస్త ఖాళీ ఉంచండం ఉత్తమం. పూర్తిగా నింపటమనేది పెట్రోలియం మంత్రిత్వశాఖ నిబంధనలకు విరుద్ధమే కాకుండా మీ భద్రతకు కూడా మంచిది కాదు.
ఇంధనం సామర్థ్యానికి మించి పడుతుందా? ఎలా? : -
- కార్ల కంపెనీలు మాన్యువల్లో ఇచ్చే ఇంధన పరిమాణానికి ట్యాంకు సామర్థ్యానికి తేడా ఉంటుంది.
- మాన్యువల్లోని పరిమాణం కంటే ట్యాంకు సామర్థ్యం 15 శాతం నుంచి 20 శాతం పెద్దదిగా ఉంటుంది.
- అంటే కంపెనీ 37 లీటర్లు అని మాన్యువల్లో ఇస్తే 42 లీటర్ల పైనే పడుతుంది.
- అందుకే ట్యాంక్ ఫుల్ చేయమన్నప్పుడు అధికంగా నింపినట్లు అనిపిస్తుంది. బంకువాళ్లు మోసం చేస్తున్నారని అనుకుంటాం.
పూర్తిగా నింపేస్తే ఏమవుతుందంటే? :
- బంకుల్లోని భూగర్భ ట్యాంకుల్లో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో ఇంధనం నిల్వ చేస్తారు. ట్యాంకులో పోయగానే ఇది వేడి వాతావరణంలో విస్తరించే అవకాశం ఉంది.
- వాహన ఇంధన ట్యాంకులో ఉష్ణోగ్రత పెరిగి ఆవిరి విస్తరించినప్పుడు వోలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ (వీవోసీ) లీక్ కాకుండా నిరోధించేందుకు దోహదపడుతుంది. దీన్నే స్పేర్ కెపాసిటీ ఎక్స్ప్యాన్షన్ అంటారు. బఫర్జోన్గా ఉపయోగపడుతుంది.
- ట్యాంకులో ఖాళీ ప్రదేశం లేకుంటే ఇంజిన్ పని తీరు కూడా తగ్గుతుంది. ఎక్కువ హైడ్రోకార్బన్ కాలుష్యానికి కారణం అవుతుంది.
- వాహనం ప్రయాణించే టైంలో ట్యాంకులోని ఇంధన ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. పెట్రోలు నుంచి వచ్చే ఆవిరికి కొంత స్థలం అవసరం అవుతుంది. ట్యాంకు పూర్తిగా నింపితే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
- ట్యాంకు పూర్తిగా నింపిన వెంటనే వాహనాన్ని ఎత్తు, వాలులో నడపకపోవడమే మంచింది.
- ద్రవరూపంలోని ఎల్పీజీ కూడా ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే విస్తరిస్తుంది. అందుకే ట్యాంక్లో ఇంధనం పూర్తిగా నింపకూడదని, మాన్యువల్లో చెప్పిన విధంగా నిర్దేశిత పరిమాణంలోనే నింపాలని పెట్రోలియం మంత్రిత్వశాఖ కూడా బంకులకు సూచనలు చేసింది.
ఇంధనం నింపే సమయంలో తీసుకోవాలసిన జాగ్రత్తలు : -
- ఇంధనం నింపే టైంలో వాహనం ఇంజిన్ను ఆపేయాలి.
- వాహనం వేగంగా ప్రయాణించడం, ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు, ఇతర వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల ట్యాంకులోని ఇంధనం ఒత్తిడికి లోనవుతుంది. బయటకు చిమ్మే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
- ఇంధన ఫిల్లర్ క్యాప్ నెమ్మదిగా తీయాలి. హిస్ అనే శబ్దం వచ్చే వరకు వేచి చూడాలి.
- వాహనం సమతుల రోడ్డుపై ఉన్నప్పుడే ఇంధన స్థాయిని చెక్ చేసుకోవాలి.
