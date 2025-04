ETV Bharat / state

సరదాలు దూరంగా పెట్టి - రాష్ట్ర స్థాయిలో అగ్రస్థానంలో నిలిచి - INTER TOPPER STUDENTS IN TELANGANA

Published : April 25, 2025 at 12:21 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Students Who Scored the Highest Marks in Inter : ఇటీవల విడుదలైన ఇంటర్‌ ఫలితాల్లో అనేక మంది విద్యార్థులు ఉత్తమ మార్కులు సాధించారు. కొందరు రేయింబవళ్లు పట్టుదలతో చదివి రాష్ట్ర స్థాయిలో సత్తా చాటారు. కరీంనగర్‌ జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు విద్యార్థులు రాష్ట్ర స్థాయిలో అధిక మార్కులు సాధించారు. ఈ నేపథ్యంలో వారు విజయం సాధించడానికి దోహదపడిన అంశాలను ఈటీవీ భారత్‌తో పంచుకున్నారు.

బైపీసీలో 997 మార్కులు సాధించిన అంజన తన తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలే తనకు ప్రేరణ అని తెలిపింది. పరీక్షల సమయంలో వారిచ్చిన సలహాలు, సూచనలు ఫాలో అయ్యి ఈ మార్కులు సాధించానని చెబుతోంది. ఇంటర్‌ పరీక్షల్లో తాను ఫాలో అయిన టిప్స్ గురించి చెప్పింది. తరగతిలో టీచర్స్‌ చెప్పే పాఠాలను శ్రద్ధగా విని, స్టడీ అవర్స్‌లో కష్టంగా ఉన్న టాపిక్‌ను అధ్యయనం చేసి అర్థం చేసుకునేదట. తిరిగి వాటిని సొంతంగా సాధన చేసేదానినని వివరించింది.

రెండేళ్లు ఫోన్ దూరం : బట్టీ చదవులు తనకు మొదటి నుంచి అలవాటు లేదన్న ఆమె, ముఖ్యమైన అంశాలను పరీక్షలకు ముందు పునశ్చరణ చేసుకోవడం వంటి వాటిపైనే ప్రధాన దృష్టి పెట్టినట్లు తెలిపింది. కాలేజీలో అమలు చేసే ప్లాన్‌ను పక్కాగా అమలు చేస్తూనే, కాలేజీకి వెళ్లే ముందు అదనంగా చదవడం అలవాటు చేసుకుందట. ఏకాగ్రతను దెబ్బ తీస్తుందని దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు సెల్‌ఫోన్‌ను దూరంగా పెట్టిందట అంజన. ఇంటర్ తరగతులతో పాటు నీట్‌కు ప్రిపేర్‌ అయ్యిందట. తల్లిదండ్రుల ఆకాంక్ష మేరకు డాక్టర్‌ కావాలి అనుకుంటుందట.

మా సార్​ పెట్టిన స్టేటస్​ వళ్లే : వాళ్ల సర్ పెట్టిన స్టేటస్‌ కారణంగానే చదువుపై దృష్టి సారించాను అంటున్నాడు ఎంపీసీలో అత్యధింకగా మార్కులు సాధించిన రుత్విక్‌. చదువుకుంటే, చదవకపోతే భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో అమ్మానాన్న తరచూ చెప్పేవారని తెలిపాడు. తండ్రి సదానందం ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు, తల్లి శారద గృహిణి. ప్రాథమిక పాఠశాల స్థాయిలో ఆడుతూ చదువుకునేవాణ్ని అని చెప్పిన రుత్విక్‌, ఉన్నత పాఠశాలకు వచ్చాక కేవలం చదువుపైనే దృష్టి పెట్టినట్లు తెలిపాడు. పాఠశాల స్థాయిలో తన ఇంగ్లీష్ సర్‌ సెల్‌ఫోన్‌లో స్టేటస్‌గా పెట్టుకున్న యంగెస్ట్‌ ఐఏఎస్‌ ఆఫీసర్‌ వివరాలను చూశానని, అప్పుడే కష్టపడి చదవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పాడు. పదో తరగతి పరీక్షల్లో 9.8 జీపీఏ తెచ్చుకున్ననని, ఇంటర్‌ కళాశాలలో అమలు చేసిన ప్రణాళిక తనకు చాలా ఉపయోగపడిందని చెబుతున్నాడు. దీనికితోడు రెండేళ్లు ఏటా పాఠాలు విని తీరిక సమయంలో స్వతహాగా షార్ట్‌ నోట్స్‌ తయారు చేసుకునేవాడట.