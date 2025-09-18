దారితప్పుతున్న పిల్లలు - పేరెంట్స్ ఈ మూడు ఇవ్వకపోవడమే కారణమా?
పిల్లల ప్రవర్తనపై తల్లిదండ్రుల బాధ్యత – సమయం, శ్రద్ధ, ప్రేమ అవసరం - తప్పటడుగులకు కారణాలు ఏంటంటే?
Published : September 18, 2025 at 11:05 PM IST
Story on Parenting and Child Behavior : హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన 15 సంవత్సరాల బాలిక వేరు వేరు పేర్లతో సోషల్ మీడియాలో నలుగురితో స్నేహం చేసింది. వారికి దగ్గరై ఓ బిడ్డకు జన్మను ఇచ్చింది. తండ్రి దూరమైన ఆమె తానేం చేసినా తల్లి గుర్తించలేదనే ధీమాతో ఉంది.
పదో తరగతి చదువుతున్న ఓ స్టూడెంట్ క్రికెట్ బ్యాట్ కోసం ఓ బాలికను హత్య చేశాడు. ఆ బాలుడి కుటుంబంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో పాటు, ఇతర సమస్యలు ఉన్నట్లు స్పష్టమైంది.
తల్లిదండ్రుల గొడవలు, సోషల్ మీడియా పసిమనసులపై ఎంతో ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఎదిగే వయసులో తప్పటడుగులు వేసేందుకు కారణం అవుతున్నాయి. వీటిని ఆసరా చేసుకొని మగపిల్లలను నేరాలకు వాడుకునేది కొందరు అయితే ఆడపిల్లలపై లైంగిక దాడికి పాల్పడుతున్న ప్రబుద్ధులు మరి కొందరు. ఏది ఏమైనా బాల్యం గాడి తప్పేందుకు తొలి కారణం కుటుంబంలోని వాతావరణమేనని మనస్తత్వ నిపుణులు అంటున్నారు.
లైంగిక వేధింపులు, చోరీలు, డ్రగ్స్ కేసుల్లో పట్టుబడుతున్న నిందితుల్లో అధిక మంది కుటుంబ పరిస్థితులతో దారి తప్పినవారే ఉంటున్నారని పోలీసులు అంటున్నారు. అమ్మ, నాన్న ప్రేమ, పర్యవేక్షణ దూరమైన పిల్లలు మరోచోట ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటున్నారని తెలుస్తోంది. సోషల్ మీడియా, డ్రగ్స్, వీడియోగేమ్స్ కు అలవాటు పడుతున్నారు. వాటి కోసం ఎంతకైనా తెగించేందుకు సిద్ధపడుతున్నారని మనస్తత్వ విశ్లేషకురాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వాహకురాలు డాక్టర్ మమత రఘువీర్ తెలిపారు. ఎంత పని ఒత్తిడిలో ఉన్నా, ఇబ్బందులు చవిచూస్తున్నా బిడ్డల భావోద్వేగాలు, కదలికలు, అలవాట్లను తల్లిదండ్రులు పర్యవేక్షించాలని హైదరాబాద్ నగర మహిళా భద్రత విభాగం డీసీపీ డాక్టర్ లావణ్య నాయక్ జాదవ్ అన్నారు.
కుటుంబంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి? : -
- ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో ఉమ్మడి కుటుంబాలు మాయం అయ్యాయి. చిన్న కుటుంబాల్లో భార్యా భర్త ఒకరిద్దరు పిల్లలు మాత్రమే ఉంటున్నారు
- ఆలుమగలు ఇద్దరూ ఉద్యోగస్తులు అయినప్పుడు పిల్లల పెంపకంపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నారు.
- పని ఒత్తిడిలో అలసిపోయి బిడ్డల ప్రవర్తన, భావోద్వేగాలను గ్రహించలేకపోతున్నారు.
- అక్రమ సంబంధాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ కలహాలు పిల్లలపై ప్రభావం చూపుతాయని అర్థం చేసుకోవాలి.
- బిడ్డలు అడగ్గానే కోరింది తీసుకువచ్చి ఉత్సుకత, వారి ఓపికను దూరం చేస్తున్నారు. ఇది సరైన పద్దతి కాదు.
- తాము గొడవపడిన ప్రతిసారీ ఆ ప్రభావంతో పిల్లలు మానసిక ఆందోళన, ఒత్తిడికి గురవుతారని వారు గుర్తించాలి.
- ఇవన్నీ చూస్తూ పెరిగిన పిల్లలు పెళ్లి అయ్యాక జీవితభాగస్వామితో ఇదే విధంగా ప్రవర్తిస్తారు.
- పిల్లలు ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నారు. రోజంతా ఎలా గడుపుతున్నారనేది తెలుసుకోవాలి.
అమ్మానాన్నా 100 శాతం భాగస్వామ్యం : -
- ప్రతి కుటుంబంలో పిల్లల పెంపకం బాధ్యత వంద శాతం తల్లిదండ్రులదే.
- భార్యాభర్తలు అన్యోన్యంగా ఉంటేనే పిల్లలపై పూర్తి శ్రద్ధ చూపగలరు.
- రాత్రి సమయంలో ఎలాంటి కలత లేకుండా నిద్రకు ఉపక్రమిస్తున్నారా! అనేది చాలా కీలకం.
- అమ్మానాన్నల్లో ఒకరిపై భయం ఉన్నా మరొకరి వద్ద స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే వాతావరణం కలిగించాలి.
- పిల్లల లక్ష్యాన్ని తెలుసుకొని ప్రోత్సహించినప్పుడు ఎలా నడవాలనేది నేర్చుకుంటారు.
- బిడ్డల ఆసక్తిని గమనించి భుజం తడితే కన్నవారి మాటను గౌరవిస్తారు. వారికి నమ్మకం కలుగుతుంది.
- నా ఇష్టానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారని భావించినప్పుడు పిల్లలు బుద్ధిగా నడుచుకుంటారు.
- ఇంటాబయట జరిగిన విషయాలు పంచుకుంటే భరోసా దొరుకుతుందనే నమ్మకం పిల్లల్లో కలిగించాలి.
- ప్రతిరోజూ పిల్లలకు నాణ్యమైన టైం కేటాయించాలి.
