Special Story on Oral Diseases In Children With Parents : చిన్నపిల్లలకు అన్నం తినిపించేటప్పులు కాస్త వేడిగా ఉంటే ఊదుతూ వారికి పెడుతుంటాం. ఆహ్లాదకరమైన ఈ దృశ్యం వెనక చిన్న చిన్న అపాయాలూ ఉన్నాయని మీరు ఎప్పుడైనా గ్రహించారా? చిన్నారి ఆరోగ్యానికి హాని చేసే కొన్ని నిజాలూ ఉన్నాయంటే నమ్ముతారా? చిన్నారులను ఎడాపెడా ముద్దు చేయడం, పిల్లలకు వాడే పాల సీసాల విషయంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటున్నారు వైద్యులు.
పిల్లలను ముద్దు పెట్టుకోవడం, తినిపించేటప్పుడు ఆహారంపై ఊదడం ఇవన్నీ తల్లిదండ్రులు ఎంతో ప్రేమతో చేస్తారు. కానీ ఇవే పిల్లల్లో దంతక్షయానికి, నోటి అనారోగ్యానికి కారణమవుతాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. భారత్ సహా యూకే, అమెరికా తదితర దేశాల్లో జరిపిన వేర్వేరు అధ్యయనాల్లో ఈ విషయాన్ని గుర్తించారు. నోటి ఆరోగ్యం చుట్టూ ఉన్న వారిపై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని తేలింది. దంతక్షయం (క్యావిటీ) అనేది తనంతట తానుగా అంటువ్యాధిగా వ్యాప్తిచెందదు. దానికి కారణమయ్యే సూక్ష్మజీవులు మాత్రం లాలాజలం ద్వారా ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాప్తి చెందుతాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులు ఒకరితో ఒకరు దగ్గరి సంబంధం ఉంటారు. దీంతో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- పిల్లల దంతాలు మృదువైన ఎనామెల్ను కలిగి ఉంటాయి. బ్యాక్టీరియా దాడికి త్వరగా గురవుతాయి. తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుల నుంచి స్ట్రెప్టోకాకస్ మ్యూటాన్స్ బ్యాక్టీరియా పిల్లలకు సంక్రమిస్తే అది వారి నోటిలో స్థిరపడి, క్యావిటీలకు గురవుతుంది. సాధారణంగా పిల్లలకు ఆహారం తినిపించేటప్పుడు వేడి చల్లార్చడానికి నోటితో ఉఫ్ ఉఫ్ అని ఊది తినిపిస్తుంటారు. అలా చేసినప్పుడు లాలాజల బిందువులు ఆహారంపై పడే అవకాశముంటుంది. అలా ఆహారంపై పడిన లాలాజల బిందువుల్లోని బ్యాక్టీరియా నేరుగా చిన్నారుల నోట్లోకి వెళుతుంది.
- పెద్దవారు తిన్న ప్లేట్లోనే పిల్లలకు పెట్టినా, వారు తినిపించేటప్పుడు ఆ ముద్ద ఇది తింటూ చిన్నారులకు మరో ముద్ద పెడుతున్నా వారు తాగిన గ్లాస్తో నీళ్లు తాగించినా సూక్ష్మక్రిములు పిల్లలకు వ్యాప్తి చెందుతాయి.
- పిల్లల చెంపపై ముద్దు పెట్టినప్పుడు అక్కడ లాలాజలం తడి కొంత ఉండిపోతుంది. అది వారికి తెలియకుండానే బుగ్గను చేతితో తుడుచుకుంటారు. మళ్లీ అదే చేతిని నోట్లో పెట్టుకుంటారు. ఇలా బ్యాక్టీరియా పిల్లల్లోకి చేరుతుంది.
- మరీ చిన్నతనంలో బ్యాక్టీరియా రావడానికి మరో కారణం పాలసీసా. పిల్లలకు పాల సీసా నోటి దగ్గర పెట్టి, వాళ్లు తాగుతున్నారు కదాని పెద్దవారు తమ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. పిల్లలు పాలను తాగడం తర్వాత సీసా నుంచి బయటకు వచ్చిన పాలు నోట్లో ఉండిపోతాయి. ఇలాంటప్పుడు పిల్లల నోటిని శుభ్రం చేయకుండా వదిలిస్తే బ్యాక్టీరియా పెరుగుతాయి.
- సాధారణంగా చిన్నారుల్లో ఆర్నెళ్ల వయసు వచ్చాక దంతాలు రావడం ప్రారంభమవుతుంది. రెండున్నరేళ్ల వయసుకు పూర్తిస్థాయిలో పాల దంతాలు వస్తాయి. వాటిపై నల్లటి మచ్చలు కనిపిస్తే మాత్రం వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లాలి. పాల పళ్లు ఎలాగూ పోతాయి కదాని కొందరు తల్లిదండ్రులు దంతాలపై మచ్చలున్నా పట్టించుకోరు. కానీ ఆ మచ్చలు ఇన్ఫెక్షన్గా మారి శాశ్వతంగా దుష్ప్రభావం చూపుతాయి.
- తల్లిదండ్రులు తమ నోటి ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం వల్ల పిల్లలకు బ్యాక్టీరియా సంక్రమణను తగ్గించవచ్చు.
- చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు లేదా పానీయాలను పిల్లలకు ఇవ్వడం తగ్గిస్తే బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను అరికట్టవచ్చు.
- చెంచాలు, గరిటెలు, టూత్బ్రష్లను పిల్లలకు షేర్ చేయొద్దు.
- ఆరు నెలలకు ఒకసారి దంతవైద్యునితో చెకప్ చేయించడం ద్వారా క్యావిటీలను ముందుగానే పసిగట్టవచ్చు.
"ఒక్కసారి ‘స్ట్రెప్టోకాకస్ మ్యూటాన్స్’ బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి చేరితే ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రరూపం దాల్చితుంది. యాంటీ బయాటిక్స్ ఇవ్వడం ద్వారా దాన్ని నియంత్రించవచ్చు. కానీ పూర్తిగా సూక్ష్మక్రిములను నాశనం చేయడం సాధ్యం పడదు. అందుకే పిల్లలకు తమంతట తామే దంతాలను శుభ్రం చేసుకునే వయసు వచ్చాక రోజుకు రెండుసార్లు పళ్లను శుభ్రం చేసుకునేలా చూడాలి. ఎందుకంటే 12 గంటలకు పైగా దంతాలను శుభ్రం చేయకపోతే బ్యాక్టీరియా వృద్ధి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ముందుగా తల్లిదండ్రులే ఉదయం లేచిన తర్వాత రాత్రి పడుకునే ముందు అలా రోజుకు రెండుసార్లు దంతాలు శుభ్రం చేసుకుంటే అది చూసి పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటారు. పాటిస్తారు. రాత్రిపూట పళ్లు శుభ్రం చేసుకుంటే అంతకంటే దంతాల ఆరోగ్యానికి మేలు మరోటి ఉండదు." - డాక్టర్ వికాస్గౌడ్, దంత వైద్యనిపుణులు
