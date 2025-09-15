ETV Bharat / state

ఆహార పోటీల్లో పాల్గొంటున్నారా బ్రో? - మీ ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడినట్టే!

ఆహార పోటీలు ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తున్నాయో తెలుసా?

Food Challenges Risks To Health
Food Challenges Risks To Health (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Food Challenges Risks To Health : "మా బాహుబలి తాలీని మెతుకు మిగిల్చకుండా లాగిస్తే అరగంటలో రూ.లక్ష మీ సొంతం" అంటూ ఊరించే ప్రకటనలు చూసి కొందరు ‘నలుగురికి సరిపోయే ఆహారం, ఒకరు తినడం సాధ్యమేనా?’ అని ఆలోచించకుండా ఫుడ్‌ ఛాలెంజ్‌లకు సిద్ధం అవుతున్నారు. కానీ అదెంత ప్రమాదమో తెలుసా?

  • ఏపీలోని గుంటూరుకు చెందిన కొందరు కాలేజీ యువకులు వీకెండ్‌ పార్టీలో సరదాగా ‘ఫుడ్‌ ఛాలెంజ్‌’ చేసుకొన్నారు. ఆరుగురు తినగలిగే ‘లార్జ్‌ మిక్స్‌డ్‌ అరబిక్‌ మండీ బిరియానీ’ గంటలోపు ఒక వ్యక్తి తినాలనేది వారి సవాలు. పోటీలో పాల్గొన్న వారిలో సగం కంటే ఎక్కువ తిన్న ముగ్గురు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. సకాలంలో వైద్యం అందించడంతో ప్రమాదం తప్పింది.
  • కేరళ రాష్ట్రంలోని పాలక్కాడ్‌లో ఇటీవల జరిగిన ఆహార పోటీలో పాల్గొన్న 49 సంవత్సరాల వ్యక్తి మృతి చెందారు. విజేతగా నిలవాలనే ఆత్రుతతో అధిక మొత్తం నోట్లో కుక్కుకోవడంతో ఆహారం గొంతులో ఇరుక్కుపోయింది. తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన అతన్ని స్థానికులు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అప్పటికే పరిస్థితి విషమించడంతో ఆయన చనిపోయారు .
  • ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని జౌన్‌పూర్‌లోనూ ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. యాభై గుడ్లు తినాలనే ఛాలెంజ్‌ స్వీకరించిన ఓ వ్యక్తి 41 గుడ్లు తిన్నాక కుప్పకూలిపోయి ప్రాణాలు పొగొట్టుకున్నాడు.

ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది : వినియోగదారుల్ని ఆకర్షించడానికి కొన్ని రెస్టారెంట్లు, ఆహార తయారీ కంపెనీలు ఇలాంటి ఫుడ్‌ సవాల్​ విసురుతుంటాయి. వీటిని పూర్తి చేస్తే నెల రోజులు భోజనం ఫ్రీ, భారీ నగదు బహుమతులు అంటూ ఆఫర్లు పెడుతున్నారు. కొందరు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు సైతం వీటికి ప్రచారం కల్పిస్తున్నారు. దీంతో ఎంతో మంది యువత, నడివయస్కులు ఈ ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరిస్తున్నారు. 99 % మంది నిర్వాహకులు నిర్దేశించే టైం దీన్ని పూర్తి చేయలేక ఆ భారీ భోజనానికి అయ్యే ఖర్చుల్ని చెల్లించి వెళుతున్నారు. కొందరు అయితే ఇళ్లలో జరిగే పార్టీల్లో ఇలాంటి పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. వీటిలో గెలుపు ఓటముల మాట అటుంచితే చాలామంది అస్వస్థతకు లోనవుతున్నారు. డాక్టర్లు సైతం ఇలాంటి సవాల్​లు అపాయకరమని, కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉంటుందని వారు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.

ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరం : -

  • సాధారణంగా జీర్ణాశయ పరిమాణంలో రెండో వంతు మాత్రమే ఆహారం తీసుకోవాలి. దీనివల్ల జీర్ణప్రక్రియ సులభం అవుతుంది.
  • సంవత్సరాల తరబడి కొద్ది మొత్తంలో ఆహారం తీసుకోవడానికి అలవడిన శరీరానికి అకస్మాత్తుగా పెద్ద మొత్తంలో ఆహారం చేరితే అది శరీరానికి షాక్‌ లాంటిది.
  • రకరకాల పానీయాలు, ఆహార పదార్థాలు ఒక్కసారి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ గందరగోళానికి లోనవుతారు. కొన్నిసార్లు ఫుడ్‌ పాయిజన్‌ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఆహార పోటీల్లో పాల్గొనే వారికి విజయం సాధించాలనే ఒత్తిడి ఉంటుంది. దీంతో వారి గుండె వేగం పెరుగుతుంది. చివరకు గుండెపోటుకు కారణం అవుతుంది.
  • ఒకేసారి అధిక మొత్తంలో ఆహారం తీసుకుంటే పొట్ట, అన్నవాహిక తట్టుకోలేవు. జీర్ణ వ్యవస్థలో ఉండే కండరాలు, వాటి పని తీరు దెబ్బతింటుంది.
  • ఉప్పు, అతికారం, తీపి, మసాలాలు తింటే దుష్ప్రభావాలు ఇంకా అధికంగా ఉంటాయి. పోటీలో పాల్గొనే వారికి మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, గ్యాస్ట్రిక్‌ తదితర సమస్యలు ఉంటే ఇది ఎంతో ప్రమాదకరం.

ఇలా తింటే ఏం జరుగుతుందంటే? : -

  • మన నోటిలోని ఆహారాన్ని అన్నవాహికలోకి సాఫీగా పంపేది మన నాలుక. ఒక ముద్దతిన్న తరువాత మరో ముద్ద నోట్లో పెట్టుకునేలోపు ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది.
  • అధిక మొత్తంలో ఆహారాన్ని వేగంగా తినేటప్పుడు అన్నవాహికకు బదులు శ్వాసనాళంలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ టైంలో నీళ్లు తీసుకుంటే ప్రమాదం మరింత ఎక్కువ ఉంటుంది.

"ఒక్కొక్కరికీ తినగలిగే సామర్థ్యాలు, ఒక్కో శరీరతత్వం ఉంటాయి. కొంతమంది 4 ఇడ్లీలే తింటారు. ఇంకొందరు 10 నుంచి 15 వరకూ తినవచ్చు. అంతే కానీ 40 నుంచి 50 ఇడ్లీలు తక్కువ టైంలో తినడం చాలా ప్రమాదకరం."- డాక్టర్. ఎం జగన్‌మోహన్, గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్, విజయవాడ

'తక్కువ ధరకే బిర్యానీ' వస్తుందని తినేస్తున్నారా? - మీకు ఈ అనారోగ్య సమస్యలు రావొచ్చు!!

For All Latest Updates

TAGGED:

ఫుడ్ ఛాలెంజ్‌లుFOOD CHALLENGESEATING COMPETITIONSFOOD CHALLENGES RISKS TO HEALTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా కొబ్బరి రసం" - సూపర్ టేస్టీతో కడుపునిండా తినేస్తారు!

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.