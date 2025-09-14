బెల్లంపల్లి యువకుడి క్రేజీ క్రియేటివిటీ - 36 వీడియోలు, 2.5 కోట్ల వ్యూస్
క్రికెటర్ల కార్టూన్స్తో యూట్యూబ్ వీడియోలు - తక్కువ సమయంలో లక్ష మంది సబ్స్క్రైబర్స్ - కోట్లలో వ్యూస్ - యూట్యూబ్ వీడియోస్తో రాణిస్తున్న యువకుడు
Published : September 14, 2025 at 1:22 PM IST
Story On Bellampally Boy Nithin : యూట్యూబర్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో వీడియోలు చేస్తుంటారు. కొంతమంది షార్ట్ వీడియోలు చేసినప్పుడు భావోద్వేగాన్ని పంచితే మరికొందరు సందేశాలు ఇస్తుంటారు. ఇంకొందరు సరదా వీడియోలు చేస్తుంటారు. హెల్త్, బ్యూటీ, ఫ్యాషన్, డెయిలీ రొటీన్ ఇలా వివిధ రకాలు వీడియోలు పెడుతుంటారు. కానీ ఈ బెల్లంపల్లి యువకుడు మాత్రం క్రికెట్ ఆటగాళ్లతో కూడిన కార్డూన్ షార్ట్స్ చేస్తున్నాడు. ఇతడు చేసే వీడియోలు ఎంత వినూత్నంగా ఉన్నాయంటే వాటిని లైక్ చేసేలా లేకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసేలా ఉంటాయి. అందుకే అతి తక్కువ వీడియోల ద్వారానే లక్ష మంది సబ్స్క్రైబర్స్ను సొంతం చేసుకున్నాడీ కుర్రాడు. ప్రతి షార్ట్ను లక్షల మంది వీక్షించేలా చేస్తున్నాడు.
మన దేశంలో ఎక్కువగా ఇష్టపడే ఆటేదంటే చిన్నపిల్లాడి నుంచి ముసలివాళ్ల చాలా వరకు ఠక్కున చెప్పే సమాధానం క్రికెట్. అభిమానులు ఉన్నది కూడా క్రికెటర్లకే. వీరినే తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ షార్ట్స్కు ఆయుధంగా మలుచుకున్నాడు బెల్లంపల్లికి చెందిన ఇంటర్మీడియట్ (ఆదర్శ కళాశాల, మంచిర్యాల) విద్యార్థి నితిన్. కార్టూన్ చిత్రాలతో సెకన్ల వ్యవధితో కూడిన వీడియోలను యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాడు. ప్రతి షార్ట్ లక్ష నుంచి 60 లక్షల వరకు వీక్షించారంటే ఎంత వినూత్నంగా తీర్చిదిద్దుతున్నాడో అర్థం చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ నిడివితో ఎక్కువ మందికి చేరేలా చేస్తున్నాడు. మొత్తం 36 వీడియోలను 2.5 కోట్ల మంది వీక్షించారు.
విరాట్ జవాబులు ఇస్తూ : ప్రముఖ క్రికెటర్ల కూడిన కార్డూన్ వీడియోలు చేసి వాటికి ఇతడే వాయిస్ అందిస్తున్నాడు. చిన్నపాటి గేమ్స్ ఆడుతున్నట్లు వీడియోలు చేస్తున్నాడు. ఏదో చిక్కు ప్రశ్నతో లేక గేమ్తో క్రికెటర్ల కార్టూన్తో వీడియో ప్రారంభిస్తాడు. అందులో ఇద్దరు, ముగ్గురు అది పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అవ్వకపోవడంతో కింగ్ కోహ్లీ ఎంట్రీ పెట్టి 'ఫ్రెండ్స్ మీరు నాకు సహాయం చేయండి' అంటూ కోహ్లీతో జవాబును ఇస్తాడు. ఇలా ప్రముఖ క్రికెటర్లయినా విరాట్ కోహ్లీ, ఎమ్ఎస్ ధోనీ, రోహిత్ శర్మ కార్టూన్లతో వీడియోలు చేయడంతో కొన్నింటికి లక్షల్లో వ్యూస్ వచ్చాయి. ఈ క్రికెటర్లకు కోట్లల్లో ఫ్యాన్ ఉండేసరికి లైక్స్, వ్యూస్ విచ్చలవిడిగా పెరుగుతున్నాయి.
తను కూడా క్రికెటరే : తన తండ్రి యూట్యూబ్ ఛానెల్ను 2017లో ఏర్పాటు చేసుకోగా దానినే కొనసాగిస్తున్నాడు నితిన్. బెల్లంపల్లివాసి అయినా మంచిర్యాల అద్దె గదిలో ఉంటూ స్థానిక ఆదర్శ(మోడల్ స్కూల్, కాలేజ్) కళాశాల ఇంటర్ చదువుతున్నాయు. తన వీడియోలకు క్రికెటర్లనే ఎంచుకోవడానికి కారణం ఇతను కూడా క్రికెటరే. కుడిచేతి లెగ్స్పిన్తో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఇటీవల హెచ్సీఏ నిర్వహించిన పోటీల్లో సత్తాచాటి హ్యాట్రిక్ వికెట్లు పడగొట్టాడు. రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపికై పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికెట్ పొందాడు.
ఆల్ రౌండర్ నితిన్ : ఓ వైపు యూట్యూబ్ వీడియోలు చేస్తూనే మరోవైపు క్రికెట్, చదువుపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నాడు నితిన్. వీడియోలు చేయడం, తక్కువ కాలంలోనే రెండు కోట్ల వ్యూస్, లక్ష మంది సబ్స్క్రైబర్స్ రావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని నితిన్ అంటున్నాడు. ఇంకా ఇలాంటి వీడియోలు చేసి అందరిని ఎంటర్టైన్ చేస్తానని చెబుతున్నాడు.
