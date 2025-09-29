ETV Bharat / state

బ్రిటిష్​ కాలం నుంచి కేపీ ఉల్లి ఖ్యాతి - ఆ ఊరి రైల్వేస్టేషన్ పేరుతోనే!

నంద్యాల జిల్లాలో సుమారుగా 10 వేల ఎకరాల్లో ఉల్లి సాగు - ఈ ఉల్లి ప్రత్యేకతలు తెలుసుకుందాం రండి!

krishnapuram onions in Andhra Pradesh
krishnapuram onions in Andhra Pradesh (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
krishnapuram onions in Andhra Pradesh : సాధారణంగా ఏ ఊరికైనా ప్రత్యేకత ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాంతాలు చారిత్రక నేపథ్యంతో ఉంటే, మరికొన్ని ఆధ్యాత్మిక విశిష్టతను కలిగి ఉంటాయి. అలాంటిది విదేశీ ఖ్యాతి పొందిన ఈ ఉల్లిని ఏకంగా ఓ ఊరి రైల్వేస్టేషన్​ పేరుతో పిలుస్తున్నారు. ఇంతకీ ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడోకాదండి కడప జిల్లాలోనే ఉంది.

ఉల్లి చేసే మేలు తల్లీ చేయలేదు అనే నానుడిని ఎప్పటినుంచో వింటునే ఉన్నాం. ఏ వంటకం అయినా రుచికరంగా ఉండాలంటే ఉల్లి తప్పనిసరి మరి. ఎర్రగా నిగనిగలాడుతూ కనిపించే కృష్ణాపురం ఉల్లిగడ్డలకు అటువంటి ప్రత్యేకతే దక్కింది. కేపీ ఉల్లి కడప జిల్లాకు చెందిన కృష్ణాపురం ఉల్లిని ఈ ప్రాంతానికి చెందిన ప్రత్యేక వంగడంగా గుర్తించారు.

రైల్వే స్టేషన్​ పేరుతోనే : కడప జిల్లాలోని మైదుకూరు, దువ్వూరు, కలసపాడు, కాశినాయన, బద్వేలు, పోరుమామిళ్ల, బి.కోడూరు మండలాలతో పాటు నంద్యాల జిల్లా చాగలమర్రి, ఆళ్లగడ్డల్లోని సుమారుగా 10 వేల ఎకరాల్లో ఉల్లిని రైతులు సాగు చేస్తుంటారు. ఈ ఉల్లిని కర్ణాటకలో బెంగళూరు రోజ్​గా పిలుస్తారు. విదేశాల్లో ఈ రకానికి ఆదరణ ఎక్కువ. బ్రిటిష్​ కాలం నుంచే ఈ విధానం కొనసాగుతోంది. కడపకు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలోని కృష్ణాపురం (కేపీ) రైల్వేస్టేషన్​ నుంచి చెన్నై నౌకాశ్రయానికి తరలించే వారు.

అక్కడి నుంచి శ్రీలంక, సింగపూర్, మలేసియా, పెనాంగ్, పోర్టుకెలాంగ్ వంటి దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తుండేవారు. వీటి నిల్వ సామర్థ్యం, ఘాటు ఎక్కువగా ఉండటం, కూరల్లో వినియోగిస్తే రుచికరంగా ఉండటంతో విదేశీయులు వినియోగానికి ఇష్టం చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎగుమతులు చేసే రైల్వే స్టేషన్​ పేరుతోనే కేపీ ఉల్లిగా ఇది ప్రసిద్ధి చెందింది.

బిటీష్​ కాలం నుంచే : బ్రిటీష్‌కాలం నుంచే కేపీ ఉల్లిని ఎగుమతి చేసేవారు. ఒకప్పుడు కడప, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో సుమారుగా 10 వేల ఎకరాల్లో సాగు చేసేవారు. ఈ ఉల్లిని అత్యధికంగా ఒక కడప జిల్లాలోనే 8 వేల ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని చిక్‌బళ్లాపూర్‌, గౌరీబిదనూరు ప్రాంతాల నుంచి వ్యాపారులు విత్తనం సేకరించి ఇక్కడి రైతులకు సరఫరా చేస్తుండే వారు. కొందరు వ్యాపారులు పండించిన పంట తమకే ఇవ్వాలనే ఒప్పందంతో విత్తనంతోపాటు పంట పెట్టుబడులకు అప్పులు ఇస్తుండేవారు.

krishnapuram onions
కృష్ణాపురం రకం ఉల్లిగడ్డలు (EENADU)

ఉల్లిపాయలు సహజంగా ముదురు గోధుమ, ఎరుపు, తెలుపు రంగుల్లో లభిస్తాయి. వివిధ దేశాల ఉల్లిని పరిశీలించినప్పుడు ఫ్లేవనాయిడ్స్‌, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కేపీ ఉల్లిలో అధికంగా ఉన్నట్లు గత పరిశోధనలో తేల్చారు. కేపీ ఉల్లి ప్రత్యేకించి ముదురు ఎరుపు రంగులో కలిగి ఉండటానికి అందులో ఉన్న ఆంథోసైనిన్‌(పుష్పనీలం) కారణమని అధికారులు గుర్తించారు. వీటిని తింటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని శాస్త్రీయంగా నిరూపించారు. అందుకే ఇవి దేశ విదేశాలకు అత్యధికంగా ఎగుమతి అవుతుంటాయి.

రూ.2కే కిలో ఉల్లి - 45 కేజీల సంచిని రూ.100కే విక్రయం

ఉల్లి రైతులకు ప్రభుత్వం బాసట - హెక్టారుకు రూ.50 వేలు మద్దతు ధర!

