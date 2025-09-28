వర్క్ లైఫ్ ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు వాల్ పెయింటింగ్ కల్చర్ - దీని గురించి మీకు తెలుసా?
ట్రెండ్ మారుతున్న వాల్ పెయింటింగ్ - గదికో రంగుతో తీర్చిదిద్దుకుంటున్న జనం
September 28, 2025
Wall Painting Color Culture : ఒకప్పుడు ఇల్లు మొత్తానికి ఒకే రంగు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఎలివేషన్కు ఒకటి, కారిడార్కు మరోటి, హాల్కు ఇంకోటి, పడక గది, చిన్నారుల గది ఇలా అన్నింటికీ వెర్వేరు రంగులు వాడుతున్నారు. ఒకనాడు బెదురు పెట్టినట్లు ఉన్న కలర్లు ఇప్పుడు అదురుతున్నాయి. కొవిడ్ తర్వాత ప్రజల్లో మానసికంగా వచ్చిన మార్పులే ఇందుకు కారణం. చాలా మంది ఇళ్ల నుంచి ఎక్కువగా పని చేస్తున్నారు. ఇంట్లోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతుండడంతో ఒకే చోట అనేక రకాలైన అనుభవాలు పొందేలా పలు రంగులతో ఇంటిని డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు. మారుతున్న ప్రజలు జీవనశైలిలో భాగంగానే వినూత్న కలర్ కల్చర్ పురుడు పోసుకుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల రూమ్లనూ థీమ్స్తో తీర్చిదిద్దుతున్నారు. గర్స్కి అయితే పింక్, లావెండర్, బాయ్స్కి అయితే బ్లూ లాంటి కలర్స్ పెయింట్ వేస్తున్నారు. అమ్మాయిలతు బార్బీ, మిక్కిమౌస్, ఫ్లోరల్ డిజైన్స్ వేయిస్తున్నారు. అబ్బాయిలకు స్పైడర్ మ్యాన్, ఆవెంజర్స్, స్పేస్ థీమ్ ఇలా డిఫరెంట్గా చేస్తున్నారు. స్కూల్ నుంచి స్ట్రెస్లో వచ్చిన పిల్లలకు ఇలాంటి థీమ్స్తో గదులు ఏర్పాటు చేస్తే స్కూల్ విషయాల నుంచి బయటకు వస్తారని భావిస్తున్నారు. ఇంతా లివింగ్ ఏరియా, హాల్, కిచెన్, డైనింగ్ హాల్ ఈ ప్లేసెస్లో లైట్ కలర్స్కు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఇతర పనుల కారణంగా ఒత్తిడిగి లోనవుతే లైట్ కలర్స్ చూస్తే ప్రశాంతత వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఇంటీరియర్ వాళ్లే ఇళ్లకు ఏ రంగులు బాగుంటాయో గ్రాఫిక్స్ చేసి చూపిస్తున్నారు. దీంతో ఇంటికి ఆ కలర్స్ సెట్ అవుతాయా లేదని ముందే అర్ధమవుతుంది.
- ముదురు నీలం, బూడిద : ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక. అభిప్రాయాలను వెల్లడించడానికి వెనుకాడని మనస్తత్వం ఉన్నవారు వీటిని ఇష్టపడతారు.
- ముదురు ఆకుపచ్చ, నేవీ బ్లూ : ప్రశాంతత, స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తాయి. ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
- ముదురు ఊదా, మెరూన్ : రాజసం, ఉన్నతమైన జీవన శైలిని సూచిస్తాయి.
- ఎరుపు, నారింజ, పసుపు : ప్రత్యేక మనస్తత్వం చాటుకోవడాన్ని సూచిస్తాయి.
- మానసిక స్వభావాన్ని, మనుషుల్లోని ప్రత్యేకతలను రంగులు చాటుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇతరులకు తమ అభిప్రాయాలను చెప్పడానికి కూడా కలర్స్ ఉపయోగపడుతాయని పేర్కొంటున్నారు. దీనిలో భాగంగానే ఇళ్లకు వేసే రంగుల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారట.
- ముదురు అనుకున్నవే ఇప్పుడు ముద్దొస్తున్నాయి. ఎరుపు, కాషాయం, నారింజ, పసుపు, ఇవి ఇప్పుడు సాధారణం. 30 శాతం ఇళ్లకు ఇవి కనిపిస్తున్నాయి.
- మార్కెట్లో వందల రకాల రంగులు ఉన్నాయి. ప్రత్యేక యంత్రాల ద్వారా వాటిని మిక్స్ చేసి అందిస్తున్నారు. దీంతో మిక్స్డ్ కలర్స్తో ఉన్న ఇళ్లూ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
- తెలుపు, బూడిద, లేత నీలం రంగులకే పరిమితమైన గృహాలు హరివిల్లుల్లా కనిపిస్తాయి. ముదురు రంగులు వెచ్చగా, గది దగ్గరిగా అనిపించే భావనలను కలిగిస్తాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
"రంగులు ఆరోగ్యాన్ని, మానసిక వికాసాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. భిన్నంగా కనిపించాలని కొందరు ముదురు రంగులను ఇష్టపడుతుంటారు. కంటికి హాయిని గొలిపేవే వాడుకోవడం ఉత్తమం." - ఎర్రగడ్డలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ సూపరింటెండెంట్ డా.రాయిరాల అనిత.
