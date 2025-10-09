విదేశాల్లోనూ మన కాఫీ - ఛేంజ్మేకర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ వెనుక 'ఆమె' కృషి
అరకు కాఫీకి ‘ఛేంజ్మేకర్ ఆఫ్ ది ఇయర్-2025’ అవార్డుతో జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు- ఎన్నో ఏళ్ల శ్రమ, పట్టుదల, ప్రణాళికతోనే ఇది దక్కిందంటున్నారు గిరిజన సహకార సంస్థ (జీసీసీ) ఎండీ కల్పనా కుమారి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 10:25 AM IST
Story Behind Changemaker Of the Year 2025 Award to Araku Coffee : ఇటీవల అరకు కాఫీకి ‘ఛేంజ్మేకర్ ఆఫ్ ది ఇయర్-2025’ అవార్డుతో జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు దక్కిన విషయం తెలిసిందే. ఈ విజయం వెనక ఎన్నో ఏళ్ల శ్రమ, పట్టుదల, ప్రణాళిక ఉందంటున్నారు గిరిజన సహకార సంస్థ (జీసీసీ) ఎండీ కల్పనా కుమారి. ఆ వివరాల గురించిన సమగ్ర సమాాచారం ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
కాఫీ, తేనె, పసుపు, చింతపండు, సబ్బులు, షర్బత్, నన్నారి ఇలా మన్యంలో దొరకని, తయారుకాని ఉత్పత్తులే లేవు. కానీ ఇక్కడ తయారయ్యే ఉత్పత్తులంటే చాలావరకు చిన్నచూపు ఉంటుందనే భావన వారిలో ఉండేది. ధర తక్కువ, దళారుల జోక్యం, మధ్యవర్తుల దోపిడి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల గిరిజనులకు అనుకున్న స్థాయిలో ఆదాయం ఉండేది కాదని కల్పనా కుమారి తెలుపుతున్నారు. కానీ 1956లో జీసీసీ వచ్చాక తీరు మారింది. గత కొన్నేళ్లుగా జీసీసీ కారణంగా మన్యం ఉత్పత్తుల తయారీ, అమ్మకంలో గణనీయమైన మార్పులెన్నో చోటుచేసుకున్నాయి. దీనివల్ల గిరిజనుల ఆర్థిక పరిస్థితులూ మెరుగుపడ్డాయి. వీటన్నింటి ఫలితమే ఈ జాతీయస్థాయి గుర్తింపు. ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విభాగంలో ఛేంజ్మేకర్ ఆఫ్ ది ఇయర్-2025 అవార్డును దక్కించుకోగినట్లు గిరిజన సహకార సంస్థ ఎండీ కల్పనాకుమారి వివరిస్తున్నారు. ఇది గత, ప్రస్తుత అధికారుల కృషికి దక్కిన ఫలితంగా భావిస్తున్నామన్నారు.
కల్పానా కుమారిది దిల్లీ. ఇంజినీరింగ్ పూర్తయ్యాక ప్రైవేటు బ్యాంకులో పీవోగా కొద్దిరోజులు పనిచేశారు. నాలుగో ప్రయత్నంలో ఐఏఎస్ సాధించారు. కల్పనా భర్త మయూర్ అశోక్ కూడా ఐఏఎస్ అధికారే. ఆయన ప్రస్తుతం విశాఖ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. వారిది ప్రేమ వివాహం. పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకున్నరని, వారిద్దరిదీ 2018 బ్యాచ్ అని ఆమె చేప్పారు.
రైతులకు భరోసా : కల్పనా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఏడాదిలో వేర్వేరు కాఫీ రకాలకు వేర్వేరు ధరలు నిర్ణయించారు. గతంలో సీజన్ ప్రారంభంలో నిర్దేశించిన ధరే ఏడాదంతా కొనసాగించేవారు. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా సీజన్ మధ్యలోనూ సేకరణ ధర పెంచారు. అయితే ఇది అమల్లోకి రావడానికి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్లు కల్పనా పేర్కొన్నారు. దళారులు, ప్రైవేటు వర్తకులు రైతులకు పంట వేసేముందే డబ్బులు ముట్టజెప్పేవారు. దాంతో రైతులు వారికే సరకు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపేవారు. చేబదులుగా కొంత నగదు ఇచ్చి, మొత్తం సరకు తీసుకునేవారు దళారులు. దీనివల్ల రైతులు నష్టపోయేవారు. జీసీసీకి ఇస్తే పెంచిన మొత్తం అందుతుందని రైతులకు భరోసా కల్పించారు. ఈ ఏడాదిలో ఇలాంటి ఘటనలు చాలానే జరుగా, ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితుల్ని చక్కదిద్దుకుని ముందడుగు వేశమంటున్నారామె. ఉత్పత్తుల సేకరణ నుంచి వాటి బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్ వరకు అన్నింటిలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. లోగో, వెబ్సైట్ తదితర మార్పులూ చేయించారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆకట్టుకునేలా ఉత్పత్తుల ప్యాకింగ్పైనా దృష్టి పెట్టారు.
ఇవేకాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల్ని అందిపుచ్చుకుని ఏడాదిలోనే 135 వన్ధన్ వికాస్ కేంద్రాల్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు కల్పానా. గత అధికారుల అడుగుజాడలు, ప్రస్తుతం క్షేత్రస్థాయిలో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న వారి శ్రమతోనే ఇదంతా సాధ్యమైందని ఆమె స్పష్టం చేశారు. అరకు కాఫీ ప్రతిష్ఠ ఇప్పటికే ఖండాంతరాలు దాటింది. ఈ ఏడాది మొదట్లో మన్యం నుంచి తొలి ఆర్గానిక్ కాఫీ పంట అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి తోడు అంతరపంటగా మిరియాల సాగుతో అదనపు ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నారు గిరిజనులు. జీసీసీ ఉత్పత్తులను విదేశాల్లో విక్రయించేందుకు ఓ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకున్నారు. గిరిజన ఉత్పత్తులను దేశవ్యాప్తంగా విక్రయించేందుకు, సంయుక్తంగా రిటైల్ షోరూమ్ల ఏర్పాటుకు ట్రైఫెడ్ ఏపీ, జీసీసీ మధ్య అంగీకారం కుదిరింది. అరకు కాఫీకి బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్ చేసేందుకు టాటా సంస్థ ముందుకొచ్చింది. ఆన్లైన్లో విక్రయాలు పెంచేందుకు వీలుగా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు కల్పనా కుమారి వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆరు వేల ఎకరాల్లో సేంద్రియ కాఫీ సాగు చేస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది పది వేల ఎకరాలకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వివరించారు.
గిరిజన సహకార సంస్థకు ఛేంజ్మేకర్ అవార్డు - సీఎం అభినందనలు
ఆరున్నర దశాబ్దాల క్రితం మన్యానికి అతిథిగా - నేడు ఖండాంతరాలకు అరకు కాఫీ