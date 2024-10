ETV Bharat / state

బంగాళాఖాతంలో పొంచి ఉన్న తుపానులు! - నవంబరు వరకు రాష్ట్రానికి గడ్డుకాలం - Storms in the Bay of Bengal

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : 1 hours ago

Storms in the Bay of Bengal in October ( ETV Bharat )