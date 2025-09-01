Stories Written by 23 Students of Bandanakal School : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండలం బందనకల్ విద్యార్థులు రాసిన కథలను పుస్తక రూపంలో తీసుకురావడంతో అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే ఈ పాఠశాలలో 122 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. అక్కడి ప్రధానోపాధ్యాయుడు రాజ్కుమార్ చొరవతో తెలుగు ఉపాధ్యాయులు వెంకటగోపాలాచారిలు, రాములు నాయక్ విద్యార్థులను కథలు రాసేలా శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
ఈ పాఠశాలలో 23 మంది విద్యార్థులు కథలను రాస్తూ ఓ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. వాళ్లు రాసిన కథలు ఇవే. నిజాయతీ, మామిడిపండ్ల గంప, అవకాశం, పశ్చాత్తాపం, ఉత్తమ కోడలు, చెట్టంత ఆలోచన, అమ్మ మాట, కొద్దిరోజులైన, క్షమాపణ, మల్లమ్మ, ప్రకృతి సాయం, బడిలో గుణ పాఠం, మార్పు, బాధ్యత, కనువిప్పు, తెలివైన బాలుడు, స్ఫూర్తి, మారిన మనస్సు, కోకిల పాట, చెరుకు దొంగలు, స్నేహం, కుటుంబం, మార్పు కోసం కథలు రాయగా వాటిని పుస్తక రూపంలోకి తీసుకొచ్చారు. 2014లో అప్పటి విద్యార్థులు రాసిన జామపండ్ల కథల పుస్తకం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముద్రణ అవ్వడం విశేషం.
ఉపాధ్యాయుడి సలహాతో కథలు : తరగతి గదుల్లో విద్యార్థులు నిత్యం వారు చూసే సంఘటలను కథల రూపంలో రాయడం అనేది ఓ విన్నూత ఆలోచన. ఈ కథలు రాసే సమయంలో వాళ్లు రాసే పలు అంశాల ప్రేరణతో వారి ఉపాధ్యాయుడి సలహాలు తీసుకుని కథలు రాయడం ప్రారంభించారు. అక్కడి పరిస్థితుల ఆధారంగా అన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వారి అనుభావాలను కథల ద్వారా వ్యక్తం చేసేవారు. కేవలం పాఠశాలలోనే కాదు. వారి చుట్టు పక్కల జరిగే సంఘటనలు, కుటుంబం మధ్య జరిగే సన్నివేషాలు కథల రూపంలో రాశారు.
''నేను నిత్యం మా తరగతి గదిలో జరిగే ఘటనలను చూస్తుంటే నాకో ఆలోచన వచ్చింది. కొంత మంది మంచి స్నేహితులతో కలిసి ఉంటే కొందరు వారిని ఎలా విడదీయాలని చూస్తుంటారు. ఉపాధ్యాయులేమో కలిసి చదువుకోవాలని చెబుతుంటారు. ఆపదలో ఆదుకునే స్నేహం నిజమైన విలువలను తరగతి గదిలో గుర్తు చేస్తుంటారు. ఈ విషయంపై స్నేహం గురించి అందరికీ తెలియజేసేందుకు స్నేహం అనే కథ రాయగా, ఉపాధ్యాయులు పుస్తకంలో ప్రింట్ చేయించారు.'' - రమ్య, పదో తరగతి, బందనకల్ పాఠశాల
''నేను బందనకల్ పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్నాను. లైబ్రెరీలో రోజూ పుస్తక పఠనం చేస్తుంటాను. ఆ సమయంలో పలు అంశాల ప్రేరణతో తెలుగు ఉపాధ్యాయుడి సూచనలతో కథలు రాయడం మెదలు పెట్టాను. నేను రాసిన మొదటి కథ మామిడిపండ్ల గంప పుస్తకంలో ప్రింట్ వేయించారు. కీర్తి, సిరి, ఐషు ముగ్గురు స్నేహితురాళ్లు. ముగ్గురిలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో సబ్జెక్టులో, ఒక్కో క్రీడలో ప్రావీణ్యమున్నవారు. వారి విభిన్న రుచుల రకాలనే మామిడి పండ్లుగా భావించి నేను ఈ కథను రాశాను.''- కీర్తన, పదో తరగతి, బందనకల్ పాఠశాల విద్యార్థిని
''నా పేరు చిగురు ప్రణయ్. ఏడో తరగతి చదువుతున్నాను. నేను ఇంటి వద్ద నానమ్మ చెప్పే కథలు బాగా వినేవాడిని. వేసవిలో చెట్ల ప్రాధాన్యాన్ని చెప్పడంతో ఆమె చెప్పిన కథల ఆధారంగా వేసవిలో చెట్ల ప్రాధాన్యాన్ని తీసుకొని కాలిబాటన వెళ్తున్న రామయ్య తాత పడుతున్న ఇబ్బందులను చెట్టంత ఆలోచన శీర్షికన కథ రూపంలో రాశాను. ఆ కథను మా ఉపాధ్యాయులు పుస్తకంలో ప్రచురించారు.ఈ విషయం గురించి కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయగా, బందనకల్ బడి పిల్లల కథ పుస్తక ఆవిష్కరణకు వచ్చి ఎంతో సంతోషించారు.'' - చిగురు ప్రణయ్, ఏడో తరగతి, బందనకల్ పాఠశాల
