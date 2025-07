ETV Bharat / state

పాఠశాలలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న మలయాళీ సినిమా - ఇకపై 'నో బ్యాక్ బెంచర్స్'! - STHANARTHI SREEKUTTAN MALAYALAM

Published : July 20, 2025 at 6:09 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Some Schools Inspired Of Malayalam Movie In Telangana : సినిమాలో మంచి సందేశం ఉంటే ప్రజలు స్వీకరిస్తారని మలయాళ చిత్రాలు ఎన్నో సందర్భాల్లో నిరూపిస్తూనే ఉన్నాయి. అలాంటిదే స్థానార్థి శ్రీకుట్టన్‌ మూవీ కూడా. ఏ తరగతి గదిలోనైనా సాధారణంగా విద్యార్థులు ఒకరి వెనుకాల మరొకరు కూర్చుంటారు.

బెంచీ, కుర్చీ, నేల చదువులైనా పద్ధతి ఇలానే ఉంటుంది. దీనికి భిన్నంగా మలయాళీ సినిమాలో విద్యార్థులను తరగతి గదిలో యు వలయాకారంలో కూర్చోబెట్టడం ద్వారా ఫస్ట్‌ బెంచ్‌- లాస్ట్‌ బెంచ్‌ విధానానికి స్వస్తి పలికారు. ఇది బాగుందని కేరళ, తమిళనాడు, ఒడిశా, పంజాబ్ పాఠశాలల్లో అమలుకు అడుగులు వేయగా తెలంగాణలో మన జనగామ జిల్లాలోనూ కలెక్టర్​ షేక్ రిజ్వాన్ భాషా చొరవతో ఇటీవల ప్రారంభించారు. విద్యారంగంలో కొత్త అధ్యాయానికి తెరలేపారు. అన్ని పాఠశాలల్లో దీన్ని అనుసరిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని విద్యావేత్తలు చెబుతున్నారు.

మన్నెగూడెంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల (Eenadu)

వీరిలా మారిస్తే మంచిదే : ఇది మహబూబాబాద్‌ జిల్లా సిరోలు మండలం మన్నెగూడెంలోని ప్రభుత్వ జిల్లా పరిషత్తు హైస్కూల్​. విద్యా సంవత్సరం మొదలైనప్పటి నుంచే ఒకటి, రెండో తరగతి గదుల్లో విద్యార్థుల కోసం వలయాకార కుర్చీ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది మలయాళంలో స్థానార్థి శ్రీకుట్టన్‌ విడుదల అయ్యాక వెలుగు చూసింది.